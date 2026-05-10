Stejně jako loni, kdy se třetí dějství jelo před pondělním volnem a peloton se loučil s Albánií, i letos přijde po neděli na řadu odpočinek a přesun do Itálie.
Poslední bulharská etapa měří 175 kilometrů a startuje v Plovdivu – druhém největším městě země a jednom z vůbec nejstarších v celé Evropě. Po deštivé sobotě vyrazí cyklisté vstříc metropoli za slunečného počasí s teplotami kolem 24 stupňů.
ONLINE: 3. etapa Gira z Plovdivu do Sofie, 175 km
Závod můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Cestou na závodníky nečekají téměř žádná stoupání, trasa je k cíli víceméně rovinatá až klesavá. Poprvé si spurteři otestují nohy na 85. kilometru, kde leží rychlostní prémie.
Pak ale přijde největší překážka dne – průsmyk Borovec v nadmořské výšce 1 350 metrů, který není radno podceňovat – měří přes devět kilometrů s průměrným sklonem 5,4 % a maximem až 11 %.
Dá se očekávat, že mnoho rychlíků si bude muset z tempa vystoupit. Naopak právě zde se může vytvořit nadějný únik. Jenže vrchol se nachází 72 kilometrů před páskou, a tak se předpokládá, že se hlavní pole do finiše se přece jen opět sjede. V závěrečných metrech tentokrát nejsou žádné ostré zatáčky a pojede se po široké silnici, což slibuje férový souboj.
|
Hororové scény na Giru a noční můra týmu UAE. Po Vinovi a Solerovi vzdal i Yates
V první etapě šokoval senzačním vítězstvím dvaadvacetiletý Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Naopak největší favorit Jonathan Milan (Lidl-Trek) zůstal příliš vzadu a nestačil na mladého Francouze, Tobiase Lunda Andresena (Decathlon) ani Ethana Vernona (NSN).
A to i přesto, že sociální sítě obletěl údaj o 2 010 wattech – ani takový brutální výkon v pedálech italské hvězdě k výhře nepomohl.
|
Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu
„Zůstal jsem vzadu zavřený a musel se víc než kilometr dotahovat sám. Tam jsem vyplýtval spoustu sil. Když jsem se konečně dostal na pozici a zahákl se za cizí kolo, čekal jsem, až přede mnou začnou spurtovat. Jenže vzadu se k tomu vůbec neměli,“ líčil zklamaně Milan v cíli první etapy.
Pád 600 metrů před páskou navíc vyřadil dalšího adepta na vítězství, Dylana Groenewegena z Unibet Rose Rockets.
V neděli kolem šestnácté hodiny se tak očekává ryzí souboj nejrychlejších mužů v pelotonu. Kdo mu bude kralovat?