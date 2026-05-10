Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Giro ONLINE: Loučení s Bulharskem. Očekává se sprint, kdo mu bude vládnout?

Autor:
Sledujeme online   12:15
Po dvou dnech nevyzpytatelného počasí a děsivých pádů se jede třetí a zároveň poslední etapa Gira d’Italia na bulharském území. S jediným, zato náročným stoupáním na trase se vyhlíží hromadný dojezd v hlavním městě Sofii. Průběh celé etapy můžete sledovat od 12:15 v podrobné online reportáži.

Kvůli pádu 600 m před cílem se souboj o vítězství v bulharském Burgasu při 1. etapě Gira snad ani nedá nazývat hromadným dojezdem. | foto: AP

Stejně jako loni, kdy se třetí dějství jelo před pondělním volnem a peloton se loučil s Albánií, i letos přijde po neděli na řadu odpočinek a přesun do Itálie.

Poslední bulharská etapa měří 175 kilometrů a startuje v Plovdivu – druhém největším městě země a jednom z vůbec nejstarších v celé Evropě. Po deštivé sobotě vyrazí cyklisté vstříc metropoli za slunečného počasí s teplotami kolem 24 stupňů.

ONLINE: 3. etapa Gira z Plovdivu do Sofie, 175 km

Závod můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Cestou na závodníky nečekají téměř žádná stoupání, trasa je k cíli víceméně rovinatá až klesavá. Poprvé si spurteři otestují nohy na 85. kilometru, kde leží rychlostní prémie.

Pak ale přijde největší překážka dne – průsmyk Borovec v nadmořské výšce 1 350 metrů, který není radno podceňovat – měří přes devět kilometrů s průměrným sklonem 5,4 % a maximem až 11 %.

Profil 3. etapy Gira d’Italia 2026

Dá se očekávat, že mnoho rychlíků si bude muset z tempa vystoupit. Naopak právě zde se může vytvořit nadějný únik. Jenže vrchol se nachází 72 kilometrů před páskou, a tak se předpokládá, že se hlavní pole do finiše se přece jen opět sjede. V závěrečných metrech tentokrát nejsou žádné ostré zatáčky a pojede se po široké silnici, což slibuje férový souboj.

Hororové scény na Giru a noční můra týmu UAE. Po Vinovi a Solerovi vzdal i Yates

V první etapě šokoval senzačním vítězstvím dvaadvacetiletý Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Naopak největší favorit Jonathan Milan (Lidl-Trek) zůstal příliš vzadu a nestačil na mladého Francouze, Tobiase Lunda Andresena (Decathlon) ani Ethana Vernona (NSN).

A to i přesto, že sociální sítě obletěl údaj o 2 010 wattech – ani takový brutální výkon v pedálech italské hvězdě k výhře nepomohl.

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

„Zůstal jsem vzadu zavřený a musel se víc než kilometr dotahovat sám. Tam jsem vyplýtval spoustu sil. Když jsem se konečně dostal na pozici a zahákl se za cizí kolo, čekal jsem, až přede mnou začnou spurtovat. Jenže vzadu se k tomu vůbec neměli,“ líčil zklamaně Milan v cíli první etapy.

Pád 600 metrů před páskou navíc vyřadil dalšího adepta na vítězství, Dylana Groenewegena z Unibet Rose Rockets.

V neděli kolem šestnácté hodiny se tak očekává ryzí souboj nejrychlejších mužů v pelotonu. Kdo mu bude kralovat?

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Giro ONLINE: Loučení s Bulharskem. Očekává se sprint, kdo mu bude vládnout?

Sledujeme online
Kvůli pádu 600 m před cílem se souboj o vítězství v bulharském Burgasu při 1....

Po dvou dnech nevyzpytatelného počasí a děsivých pádů se jede třetí a zároveň poslední etapa Gira d’Italia na bulharském území. S jediným, zato náročným stoupáním na trase se vyhlíží hromadný dojezd...

10. května 2026  12:15

ONLINE: Česko - Švýcarsko 0:2. Dva rychlé góly hned na úvod, autory Knak a Suter

Sledujeme online
Tomáš Cibulka brání puk před Švýcarem Denisem Malginem.

Čeští hokejisté nastupují k poslednímu klání před blížícím se mistrovstvím světa ve Švýcarsku. A to právě proti hostitelům nadcházející velké akce. Ovšem bez opor Tomáška, Voženílka nebo Fleka,...

10. května 2026  11:45,  aktualizováno  12:10

Šéf Sparty reaguje: Stupňovaná nenávist, vedení Slavie má na závěru derby podíl

Sparťanští fotbalisté opouští Eden poté, co fanoušci Slavie vtrhli na hřiště.

První reakce fotbalové Sparty na sobotní scény v derby na Slavii: „Události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči...

10. května 2026  12:06

Štěpánek o Sinnerovi: Tenis snídá, obědvá i večeří. Jeho největší devízou je pokora

Premium
Jannik Sinner slaví postup do třetího kola turnaje v Římě.

Nedávno se s Jannikem Sinnerem potkal při jeho vítězství v Monte Carlu, loni si spolu dokonce zatrénovali. A tak může bývalý vynikající hráč Radek Štěpánek z první ruky vyprávět, co konkrétně...

10. května 2026

Doufám, že to bude co nejlevnější, smál se Sojka po premiérovém gólu

Alexandr Sojka (Plzeň) slaví se spoluhráči proměněný přímý kop v 67. minutě...

Dal si krátký rozběh a z přímého kopu zakroutil levačkou míč do horního rohu branky. Třiadvacetiletý univerzál Alexandr Sojka si parádní trefou připsal první ligový gól v dresu Viktorie, když v 67....

10. května 2026  11:40

Hororové scény na Giru a noční můra týmu UAE. Po Vinovi a Solerovi vzdal i Yates

Zakrvácený Adam Yates z UAE v cíli druhé etapy Gira.

Především zásluhou Tadeje Pogačara prožívala stáj UAE Emirates v uplynulých letech doslova euforii na pokračování, včetně Gira v roce 2024. Jenže na tom letošním Pogačar nestartuje. A závod se pro...

10. května 2026,  aktualizováno  11:34

Ministr Šťastný nemohl po derby usnout, chce se šéfem FAČR mluvit o bezpečnosti

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ministr pro sport zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé sobě) se v příštím týdnu sejde kvůli sobotnímu pražskému derby s předsedou FAČR Davidem Trundou. Společně budou řešit bezpečnost na...

10. května 2026  11:04

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

10. května 2026  11:04

Stavěli mi sochy, teď je bourají. Frťala o drsné kritice i údajné rezignaci

Fotbalisté Teplic slaví gól Johna Auty (vlevo).

Kritika se na něj a celé fotbalové Teplice valila jako tsunami, skláři a jejich trenér Zdenko Frťala se ale smést nenechali - sobotní domácí výhra 2:1 nad Baníkem, ligová po nekonečném čtvrt roce, je...

10. května 2026  10:45

Nepřijatelné! Titulární sponzor odsoudil výtržnosti v derby, fotbalu dává stamiliony

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk ve velké šanci hlavou nepřekonal brankáře...

Za své jméno v názvu fotbalové ligy platí stovky milionů ročně. Teď její logo nesou i sobotní výtržnosti v pražském derby. Sázková kancelář Chance chování fanoušků odsoudila a napadení několika...

10. května 2026  10:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

10. května 2026  9:38,  aktualizováno  10:15

Kdyby Galvas odešel, nemáme náhradu. Čtvrtfinále je minimum, říká šéf Liberce

Prezident klubu Petr Syrovatko na tiskové konferenci Bílých Tygrů.

Před deseti lety dobyl Liberec mistrovský titul. Šéf klubu Petr Syrovátko věří, že zopakovat podobný úspěch v budoucnosti je i v konkurenci bohatších klubů možné, přestože v posledních pěti letech...

10. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.