Giro ONLINE: Vingegaard slaví titul. A kdo ovládne dojezd v Římě?

Je nepsaným pravidlem, že poslední etapa Grand Tour – pokud se tedy nejede formou časovky – už boj v celkové klasifikaci neskýtá.
Naopak její úvod se nese v duchu oslav, blahopřání a rozebírání zážitků se soupeři. Největší radost bude letos ve stáji Visma-Lease a Bike, která se s Dánem Jonasem Vingegaardem chystá převzít titul.
ONLINE: 21. etapa italského Gira
Devětadvacetiletý Dán v horách naprosto vládl, ovládl pět etap a v celkové klasifikaci má náskok 5:22 minuty na druhého Rakušana Felixe Galla z Decathlonu.
Po dvou titulech z Tour de France a jednom z Vuelty tak Vingegaard míří za zkompletováním sbírky z třítýdenních závodů. Stane se tak teprve osmým cyklistou v historii, kterému se to podařilo.
Jan Hirt z NSN Cycling se v sobotní etapě posunul na dvanáctou pozici. Bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z Unibet Rose Rockets figurují na 139., respektive na 143. příčce. Ti si ale plní především týmové úkoly.
Bojovat by se v dnešní etapě mělo až od druhé poloviny, kdy se peloton dostane do Říma, kde ho čeká osm okruhů o délce 9,5 kilometru.
Hlavní aktéři? Pokud se nestane nic neočekávaného, tak sprinteři. Na trase nečeká žádné stoupání a za celý den jezdci naberou jen 500 výškových metrů. Nebezpečí by však mohly skýtat některé technické zatáčky a zúžení.
Sprinterským králem tohoto ročníku je Francouz Paul Magnier z Quick-Stepu, který vyhrál už tři etapy. Přidá čtvrté vítězství?
