Giro ONLINE: Horské finále. Peloton před sebe pouští sedmičku jezdců

Sledujeme online   11:00aktualizováno  11:53
Poslední horskou etapu mají před sebou cyklisté ve 109. ročníku Gira d’Italia. Ve 20. dějství musí zdolat 200 kilometrů a nastoupat 3750 metrů. O majiteli růžového dresu už je nejspíš jasno, ale za ním jsou rozestupy stále v rámci sekund. Přesype ještě dvojitý výjezd na Piancavallo nejlepší desítku? Sledujte v podrobné online reportáži od 11:00.
Skupina favoritů stoupá na Passo Giau v 19. etapě Gira. | foto: AP

Velmi brzký start čeká závodníky ve 20. etapě. Ale když mají ujet 200 kilometrů v horách a ještě se večer přesunout ze severu Itálie do Říma, nic jiného jim nezbývá.

Start ve městě Gemona del Friuli se nese v připomínce zemětřesení, od kterého uběhlo letos v květnu přesně padesát let.

Extrémně ničivé zemětřesení zasáhlo ve furlanském regionu 77 obcí, z 990 obětí bylo kolem 400 právě z Gemony. Velká část středověkého jádra města byla poničena a na 15 tisíc lidí žilo ještě rok po katastrofě v provizorních obydlích.

Návštěva Gira v zasaženém regionu má připomenout nejen oběti, ale také následné vzepětí místních komunit a úspěšnou obnovu poničených měst.

Profil 20. etapy Gira d’Italia 2026

Prvních šedesát kilometrů stráví peloton mezi Gemonou a Udine v údolí řeky Tagliamento. Úvodní vrchařská prémie dne Clauzetto je pouze takové oťukávání – po ní následuje ještě téměř padesát relativně mírných kilometrů podél úpatí Dolomit.

Až teprve na posledních sedmdesáti kilometrech tak začíná ten pravý závod. Nekonečné stoupání Piancavallo poslouží se svým prudkým sklonem jako kulisa horského finále závodu. Nejtěžší pasáže jsou hned v první třetině, se 14% rampami. Až teprve v závěru téměř patnácti kilometrů sklon povolí.

Po prvním průjezdu vrcholem následuje technický sjezd zpět do údolí, kde se jen přejede znovu do Aviana, odkud se bude už podruhé stoupat na Piancavallo. Tentokrát to už bude úplně poslední výšlap ročníku.

Jeho prudké úvodní kilometry přímo vybízí k nějaké akci. Jai Hindley ztrácí ze třetího místa na druhého Felixe Galla 59 sekund, čtvrtý Thymen Arensman má zase na Hindleyho odstup jen 29 sekund. A kdyby se chtěl do boje o pódium zapojit i Derek Gee-West, musí stáhnout minutu a 27 sekund ztráty na Hindleyho. Což dlouhý výjezd na Piancavallo rozhodně umožňuje.

V soutěži o bílý dres zase bude Afonso Eulálio hájit poslední minutu a tři sekundy náskoku, které má na Davide Piganzoliho.

A v sobotu se také rozhodne o majiteli modrého dresu pro nejlepšího vrchaře. Ten po pátku patří Giuliu Cicconemu, který ho dosud jen vozil místo Jonase Vingegaarda. Páteční aktivitou v úniku ale získal na Dána 57 bodů, ty však za určitých okolností nemusí Italovi v cíli 20. etapy stačit.

Na Clauzettu lze získat maximálně devět bodů, při prvním přejezdu Piancavalla čtyřicet. Ale při druhém výjezdu získá první na vrcholu, čili vítěz, hned padesát bodů. A vzhledem k Vingegaardově zálusku na horské dojezdy velmi hrozí, že bude Dán na Piancavallu triumfovat.

Ciccone tak potřebuje ideálně zvítězit na Clauzettu a nepřipustit, aby byl Vingegaard při prvním překonávání Piancavalla lepší než třetí. Aby měl Ital úplnou jistotu, že mu bude modrý dres patřit i v Římě na pódiu, měl by vedle vítězství na Clauzettu zvládnout alespoň první výjezd na Piancavallo mezi těmi nejlepšími. Jenže bude to v jeho silách?

Vyvrcholení boje o modrý dres i celého Gira sledujte v podrobné reportáži.

30. května 2026

