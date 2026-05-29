Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Giro ONLINE: Královská etapa. Kdo zvládne nejlépe přejezd střechy 109. ročníku?

Autor:
Sledujeme online   12:45
Papírově je to nejtěžší den letošního Gira d’Italia. Páteční 19. etapa měří 151 kilometrů a cyklisté při ní nasbírají rovných 5000 metrů převýšení. Navíc s výjezdem na Passo Giau, které je ve 2233 metrech nad mořem střechou 109. ročníku. Kdo zvládne přejezd Dolomit nejlépe a pro koho bude den v horách příliš? Sledujte od 12:45 v podrobné online reportáži.

Peloton během 18. etapy italského Gira | foto: AP

Čtyři vrchařské prémie druhé kategorie, jedna prémie první kategorie a k tomu prémie mimořádné kategorie. 19. dějství Gira rozhodně není pro ty, kteří se při pomyšlení na jízdu do kopce rozklepou.

ONLINE: 19. etapa Gira d’Italia

Sledujeme v podrobné reportáži.

Přestože první klasifikované stoupání začíná až na 46. kilometru, profil se vlní už před ním a sprinteři se budou pakovat do grupetta nejspíš velmi záhy po startu.

Nejdelší stoupání je hned to první na trase – Passo Duran se dvanácti kilometry, ale průměrným sklonem 8 %, který se mírní až těsně pod vrcholem. Následuje kratší, ale ještě prudší Coi s maximy až kolem 19 %. Do stoupání na další prémii druhé kategorie Forcella Staulanza je vtipně umístěna také sprinterská prémie.

Profil 19. etapy Gira d’Italia 2026

Ve sjezdu se pak závodníci musí připravit na výšlap do nejvyššího bodu ročníku. Během deseti kilometrů se vyškrábou z nadmořské výšky 1314 metrů až do 2233 metrů nad mořem. Logicky je tak čeká velmi prudký výšlap, ve kterém sklon téměř nepovolí pod 9 %. Nejnáročnější jsou jeho první dvě třetiny.

Naposled se přes Passo Giau přejíždělo na Giru před třemi lety, tehdy byl první na vrcholu Derek Gee. Ještě o dva roky dříve tu útokem pod vrcholem udělal důležitý krok ke svému celkovému triumfu Egan Bernal.

Ten by nyní rád pomohl svému kolegovi Thymenu Arensmanovi k zajištění místa na pódiu, po Passo Giau ale ještě páteční dřina zdaleka nekončí. Na vrcholu zbývá do cíle padesát kilometrů, z nichž 15 tvoří stoupání.

Tohle bude bolet. Je tu královská etapa! Pomůže Vingegaard mladému kolegovi?

Nejprve to na Passo Falzarego, kde se cyklisté už podruhé během etapy dostanou do výšky nad 2000 metrů. A po dlouhém sjezdu přichází závěrečný výšlap do vesničky Alleghe. S délkou pouhých pěti kilometrů se může zdát, že ve srovnání s ostatními pátečními kopci jde jen o slabý odvar, avšak prudký sklon s téměř 10% průměrem slibuje ještě nesmírně náročné finále.

Jen za naprosto šokujících okolností by se při něm mělo bojovat o růžový dres. Jonas Vingegaard a jeho Visma se zdají zcela pevně usazení ve vedení závodu a za celé tři týdny neukázali ani náznak slabiny.

Naopak velmi tuhá bitva se čeká o zbylá dvě místa na pódiu. Nejlepší výchozí pozici má Felix Gall, který má před Arensmanem výhodu 24 sekund. O dalších 33 pak zaostává ještě Jai Hindley. Ten jediný ví, jaké je stát na pódiu Grand Tour – v roce 2020 byl na Giru druhý a o dva roky později ho ovládl. Pro Arensmana s Gallem jde o novou zkušenost, ale na rozdíl od Hindleyho jim tentokrát stačí být v defenzivě.

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Stejně tak soutěž o bílý dres pro nejlepšího mladíka je stále ještě otevřená. Afonso Eulálio má k dobru dvě minuty a 17 sekund na Davide Piganzoliho, který se však zdá být v mnohem lepší formě a navíc i lídr Vismy Vingegaard hlásil, jak se svému mladému parťákovi pokusí do bílého dresu pomoci.

A pak je tu ještě souboj o etapové prvenství, stále je totiž v pelotonu celý zástup vrchařů, kteří si přijeli na Giro pro etapu a zatím neuspěli. A v pátek mají svou předposlední šanci.

Bude nejtěžší den Gira i ten s nejvíce příběhy?

Sledujte v podrobné reportáži.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Giro ONLINE: Královská etapa. Kdo zvládne nejlépe přejezd střechy 109. ročníku?

Sledujeme online
Peloton během 18. etapy italského Gira

Papírově je to nejtěžší den letošního Gira d’Italia. Páteční 19. etapa měří 151 kilometrů a cyklisté při ní nasbírají rovných 5000 metrů převýšení. Navíc s výjezdem na Passo Giau, které je ve 2233...

29. května 2026  12:45

Chaloupek ovládl ligovou anketu za květen, mezi trenéry znovu vyhrál Horejš

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje z gólu.

Zástupce mistrovské Slavie ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce v první fotbalové lize. Za květen zvítězil reprezentační obránce Štěpán Chaloupek.

29. května 2026  12:40

Zbabělci! Vyřazení Švédové spílali sudím. Nikdy jsme na tom nebyli hůř, zní z médií

Švédskému útočníkovi Oskaru Sundqvistovi pomáhají po zranění z ledu spoluhráči...

Sotva přelezli základní skupinu, nakonec tak švédští hokejisté ještě museli na mistrovství světa pomalu brát zavděk až sedmou pozicí. Vyrovnáním druhého nejhoršího umístění Tre Kronor v poválečné...

29. května 2026  12:30

Perušič se Sedlákem na písku v Ostravě prohráli, Štochlová se Svozilovou končí

Ondřej Perušič vybírá míč po útoku soupeře během ostravského turnaje.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli na turnaji Beach Pro Tour Elite v Ostravě s Francouzi Téem Rotarem a Arnaudem Gauthierem-Ratem 24:26, 17:21. Ve druhém zápase utrpěli...

29. května 2026  12:28,  aktualizováno  12:29

Ceny lístků jsou úplný úlet, říká Poborský o mistrovství. Kde vidí Čechy a komu nevěří?

Premium
Karel Poborský na akci Setkání fotbalových legend.

Před dvaceti lety se Karel Poborský loučil s reprezentační kariérou. V Německu skončili Češi při posledním startu na mistrovství světa třetí ve skupině s jednou výhrou. Stejný počin by je letos při...

29. května 2026

Noví vlastníci, Evropa, Darida. Co bude připomínat skvělou sezonu Hradce?

Hráči Hradce Králové se radují z vedoucího gólu proti Liberci.

Přiznejte si na rovinu: Vsadili byste si loni v srpnu a v září na to, že fotbalový Hradec Králové bude na konci května slavit návrat do pohárové Evropy?

29. května 2026  11:41

V Kladně hrál s Jágrem i Plekancem, teď Hlava tvrdí: Chci klub dostat na vrchol

Verva Litvínov - Rytíři Kladno, hokejová extraliga. Nicolas Hlava, autor dvou...

Z Kladna do Litvínova a zpátky. Hokejový útočník Nicolas Hlava byl hlavou u Rytířů už v uplynulé extraligové sezoně, tedy aspoň chvilku, návrat klapl až po ní. Zlákal ho i sportovní ředitel a...

29. května 2026  11:01

„Těm, kteří se mi vysmívali, sklapne.“ Babiš se vyjádřil k hale pro rychlobruslaře Jílka

Premiér Andrej Babiš (ANO) reaguje na dotaz ohledně haly pro rychlobruslaře...

Premiér Andrej Babiš (ANO) na Facebooku zveřejnil krátké video, ve kterém odpovídá na dotaz, kdy postaví halu pro rychlobruslaře a zlatého olympionika Metoděje Jílka. „Miluju vás za tenhle dotaz....

29. května 2026  10:57

Začnu já. A pozor na řídký vzduch, míč víc plave. Gólman Kovář o strastích Mexika

Reprezentační brankář Matěj Kovář na srazu před mistrovstvím světa.

Poslední březnový den se radoval se spoluhráči z fotbalového národního mužstva z postupu na mistrovství světa, jehož byl jedním ze strůjců. O pět dní později slavil v Eindhovenu nizozemský titul....

29. května 2026  10:53

Japonskou rallye rozjel nejlépe Evans. Stíhají ho další jezdci Toyoty

Elfyn Evans na trati Japonské rallye.

Japonskou rallye rozjel nejlépe lídr mistrovství světa Elfyn Evans. Velšský pilot vede sedmou soutěž šampionátu po první etapě před třemi kolegy z týmu Toyota a útočí v Japonsku na třetí vítězství v...

29. května 2026  10:33

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na zvedačky s helmou. Šampion Uno se vrací, se svou milou chce zazářit v tancích

Šoma Uno při tanci se svou partnerkou Marin Hondovou

Jste připraveni na pořádnou pecku? Tak se držte, protože dvojnásobný mistr světa Šoma Uno se od nadcházející sezony vrací na led. Jenže ne mezi jednotlivci, ale v tancích na ledě! Osmadvacetiletý...

29. května 2026  10:31

San Antonio v konferenčním finále NBA vydřelo sedmý zápas, zářil Wembanyama

Basketbalisté San Antonia se radují z výhry nad Oklahoma City v šestém utkání.

San Antonio Spurs ve finále Západní konference NBA porazili doma basketbalisty Oklahoma City Thunder 118:91 a v sérii s obhájci titulu srovnali na 3:3. Rozhodující sedmé utkání se bude hrát v neděli...

29. května 2026  7:41,  aktualizováno  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.