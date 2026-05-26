Giro ONLINE: Švýcarský den v horách. Kdo načne třetí týden úspěchem?

Velmi krátká a velmi hornatá je 16. etapa Gira d’Italia, kterou závod vstupuje do své finální fáze. Pouze 113 kilometrů absolvují v úterý cyklisté, navíc kompletně na švýcarském území. V horském supersprintu nasbírají na cestě mezi Bellinzonou a Carì 3000 výškových metrů. Pro koho začne třetí týden italské Grand Tour triumfem a kdo bude mít po volném dni pomalejší start? Sledujte v podrobné online reportáži od 14:00.
Cyklisté na trati 15. etapy Gira | foto: AP

Kompletně švýcarská etapa se drží pouze na území kantonu Ticino – na ploše jen něco málo přes 200 km2 (tedy méně než rozloha Prahy).

Přestože je 16. dějství rozsahem kompaktní, rozdíly, které způsobí, určitě drobné nebudou.

Prvních třicet kilometrů je takzvaně zaváděcích, než se peloton dostane k patě stoupání Torre, po kterém v rychlém sledu následuje strmá Leontica. Z ní se sjede do vesničky Roccabella a okruh se dvěma vrchařskými prémiemi začne nanovo.

Po druhém výjezdu Leonticy následuje dlouhý sjezd, v rámci kterého závodníci projedou sprinterskou prémií a přesunou se z údolí řeky Brenno do údolí Ticina.

Profil 16. etapy Gira d’Italia 2026

Závěrečný výšlap do horské vesničky Carì sice oficiálně měří jen necelých 12 kilometrů, silnice se ale konstantně zvedá už od 82. kilometru. Z výšky 296 m n. m. ve městě Bodio se během třiceti kilometrů vyškrábají závodníci až do výšky 1644 m. Stoupání má průměrný sklon 8 % a jeho nejprudší pasáže přicházejí až těsně pod vrcholem.

Startovní Bellinzona je v itineráři Gira vůbec poprvé, zato je ale stálicí závodu Kolem Švýcarska. Vítězství v etapě tu slavili i Eddy Merckx, Tony Martin nebo naposled Stefan Küng.

Naopak Carì je téměř neznámé stoupání, na které i peloton Kolem Švýcarska stoupal všehovšudy pouze dvakrát. V roce 2016 zde zvítězil Darwin Atapuma před Warrenem Barguilem, předloni ovládl dojezd Adam Yates. Stoupání tehdy absolvovali také Egan Bernal, Enric Mas, Felix Gall nebo Wout Poels.

Ti můžou své zkušenosti v úterý využít – Gall k získání výhody na konkurenty v celkovém pořadí a ostatní třeba k získání vítězství z úniku.

Podle statistik totiž etapy po volném dni triumfu z úniku mimořádně přejí. Z denního úniku se na Grand Tour vítězí ve 33,5 % běžných etap, ale ve 47,5 % etap po volném dni. Nejen kvůli těmto příznivým číslům se v úterý očekává velký boj o pozici před pelotonem.

Ale stihne se vůbec únik na kratičké vzdálenosti vytvořit?

