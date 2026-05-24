Giro ONLINE: Jedinečná příležitost pro sprintery. Kdo bude králem Milána?

13:50
Tak přímočarou etapou bez záludností není ani slavnostní dojezd do Říma na závěr Gira d’Italia. 15. dějství letošního ročníku nenabízí ani jednu vrchařskou prémii, ani kopeček, ani jeho náznak. Navíc je většina ze 157 kilometrů z Voghery do Milána vedena po širokých, přehledných cestách. Víc na podnose už sprinteři příležitost pro sebe mít naservírovanou nemohli. Kdo ovládne hromadný dojezd? Sledujte od 13:55 v podrobné online reportáži.

Peloton vyráží do horské 14. etapy v Alpách. | foto: AP

Pouze úterní časovka měla jednodušší profil než nedělní etapa na závěr druhého týdne. Na 157 kilometrech nabere peloton jen 200 výškových metrů. Pro někoho je neděle díky tomu odpočinkovým dnem navíc, pro sprintery je však stresující výzvou.

Voghera je součástí itineráře Gira teprve popáté v historii, navíc naposled odtud startoval závod v roce 1989.

V Itálii zdomácnělo označení „vogherská hospodyňka“ původně jako reference k ženám v domácnosti na maloměstech v poválečné éře. V současnosti se používá třeba k pojmenování divácké skupiny nebo jako synonymum toho, co v češtině nazýváme selským rozumem.

Ve Vogheře měli nějakou dobu nepříliš vyvedenou sochu vogherské hospodyňky, žmoulající cíp zástěry a hrozící s prachovkou v napřažené ruce, ale loni v říjnu z veřejného prostranství zmizela, a to údajně nadobro.

Cyklisté si ji tak před startem už nebudou moci prohlédnout, přestože času by na to měli dost.

Profil 15. etapy Gira d’Italia 2026

Startuje se až těsně před druhou hodinou a peloton míří na severovýchod, než uhne do Pavie, kde je sprinterská prémie. Pak už je to stále téměř jako po přímce rovně na sever do Milána.

Do svého nejnavštěvovanějšího města vjede Giro už na 91. kilometru, pak ale čekají závodníky ještě čtyři 16 kilometrů dlouhé okruhy a teprve po nich se rozhodne o králi milánského dojezdu.

Při něm bude klíčová levotočivá vracečka přesně dva kilometry před cílem. Žádná větší nástraha na nedělní trase neleží.

Jak Vingegaard poslechl dceru. Král Rex brečel bolestí a císař velel: Na Řím

Hodilo by se, kdyby dojezd do Milána vyhrál Jonathan Milan, ale soupeři mu triumf čistě z libozvučných důvodů jistě nenechají.

Paul Magnier chce zpět fialový dres, který mu v sobotu přebral Jhonatan Narváez, Dylan Groenewegen má zase podle některých měřítek nejlepší rozjížděcí vláček v závodu, ale zatím jeho sílu nedokázal zužitkovat.

Neděle rozhodne, který sprinterský tým stráví následující volný den v povznesené atmosféře a který v lehké depresi. Do konce závodu už totiž budou mít pouze jednu takto loženou příležitost.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Bukovská byla druhá a Grohová třetí mezi juniorkami na SP v Novém Městě

Barbora Bukovská slaví druhé místo v závodu cross-country juniorek SP v Novém...

Barbora Bukovská při obhajobě prvenství na Světovém poháru bikerů v Novém městě na Moravě obsadila druhé místo v cross country juniorek. Úspěch domácích barev podtrhla třetí Lucie Grohová.

24. května 2026  12:20,  aktualizováno  14:23

ONLINE: Jablonec - Liberec 0:0, hosté jdou v derby do deseti, červenou vidí Rýzek

Sledujeme online
Jablonecký záložník Sebastian Nebyla s míčem před Vojtěchem Stránským z Liberce

Jablonec pátý, Liberec šestý, oba bez pohárů. Podještědské derby v závěrečném kole nadstavby ztrácí náboj. Duel můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.

24. května 2026  13:30,  aktualizováno  14:19

Priske bude ve Spartě pokračovat, potvrdil Rosický. Sestup béčka? Komplikace

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Podruhé v řadě zakončí sezonu bez trofeje. V lize se sparťanští fotbalisté umístili druzí za Slavií, v poháru vypadli ve čtvrtfinále s Boleslaví a v Konferenční lize nestačili v osmifinále na...

24. května 2026  14:13

ONLINE: Sparta - Hradec Kr. 0:1, hosté jdou na Letné do vedení, jásá Ludvíček

Sledujeme online
Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

Sparťanští fotbalisté se s ročníkem, v němž nezískali žádnou trofej a v lize obsadí druhou příčku, rozloučí před vyprodaným hledištěm. Duel 5. kola proti Hradci Králové můžete od 14.00 sledovat v...

24. května 2026  13:07,  aktualizováno  14:10

ONLINE: Slavia - Plzeň 2:0, gólový nástup mistra, po Chaloupkovi zvyšuje Suleiman

Sledujeme online
Igoh Ogbu ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté, už jistí šampioni, převezmou pohár pro mistra liga. A jistě ho nebudou chtít zvedat po porážce. Jejich závěrečné utkání sezony proti Viktorii Plzeň můžete od 14.00 sledovat v...

24. května 2026  13:04,  aktualizováno  14:07

Díky, ale máme rezervy. Hráči se o postupu dozvěděli u karet, na MS bojují i s vedrem

Český kouč Radim Rulík udílí na tréninku během MS ve Fribourgu pokyny svým...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Po vítězství 3:2 nad Slovenskem ještě nic potvrzeného neměli. Jakmile však Norové stejným výsledkem senzačně skolili Švédy, mohli si čeští hokejisté odškrtnout první, spíše povinný cíl. Na letošním...

24. května 2026  13:58

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

24. května 2026  13:49

Baník stále žije. Všichni víme, že musíme pokračovat dál, řekl kouč Dvorník

Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče.

Aniž by se fotbalisté ostravského Baníku zapsali mezi střelce, vyhráli v Praze nad Duklou 3:0. Všechny tři góly, které dali, si soupeři vstřelili sami... Díky tomu Ostravští odvrátili přímý sestup....

24. května 2026  13:12

Roland Garros ONLINE: Macháč vede, první kolo hrají i Krejčíková a Valentová

Sledujeme online
Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole turnaje ve Štrasburku.

V Paříži začíná druhý grandslam sezony, antukové Roland Garros. V programu prvního dne figuruje hned šest českých tenistů. Marie Bouzková úvodní kolo zvládla úspěšně, zápasy Barbory Krejčíkové,...

24. května 2026  12:26

Nejlepší Kořenář, nejslabší Ticháček. Jaké známky dostali hokejisté za Slovensko?

Čeští hráči se radují z gólu Romana Červenky proti Slovensku.

Vyhrocené derby zvládli a do tabulky si připsali důležité tři body. Jednoznačný zápas to ovšem nebyl, i proto si čeští hokejisté po výhře 3:2 nad Slovenskem od čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrnou...

24. května 2026  12:01

Výkřiky do tmy, zápasy o zdraví. Pamětník vzpomíná na slavný hokejový rok

Premium
BITVA O ZLATO. Takhle brankář Jiří Holeček a obránce Milan Kajkl bojovali proti...

Je vám patnáct, chodíte na gymnázium, jste posedlí fotbalem a hokejem – a přijde rok, na který nezapomenete. Fotbalisti mistry Evropy, hokejisti mistry světa. K tomu další hokejové události,...

24. května 2026

