Giro ONLINE: Jedinečná příležitost pro sprintery. Kdo bude králem Milána?

Pouze úterní časovka měla jednodušší profil než nedělní etapa na závěr druhého týdne. Na 157 kilometrech nabere peloton jen 200 výškových metrů. Pro někoho je neděle díky tomu odpočinkovým dnem navíc, pro sprintery je však stresující výzvou.
ONLINE: 15. etapa Gira d’Italia
Voghera je součástí itineráře Gira teprve popáté v historii, navíc naposled odtud startoval závod v roce 1989.
V Itálii zdomácnělo označení „vogherská hospodyňka“ původně jako reference k ženám v domácnosti na maloměstech v poválečné éře. V současnosti se používá třeba k pojmenování divácké skupiny nebo jako synonymum toho, co v češtině nazýváme selským rozumem.
Ve Vogheře měli nějakou dobu nepříliš vyvedenou sochu vogherské hospodyňky, žmoulající cíp zástěry a hrozící s prachovkou v napřažené ruce, ale loni v říjnu z veřejného prostranství zmizela, a to údajně nadobro.
Cyklisté si ji tak před startem už nebudou moci prohlédnout, přestože času by na to měli dost.
Startuje se až těsně před druhou hodinou a peloton míří na severovýchod, než uhne do Pavie, kde je sprinterská prémie. Pak už je to stále téměř jako po přímce rovně na sever do Milána.
Do svého nejnavštěvovanějšího města vjede Giro už na 91. kilometru, pak ale čekají závodníky ještě čtyři 16 kilometrů dlouhé okruhy a teprve po nich se rozhodne o králi milánského dojezdu.
Při něm bude klíčová levotočivá vracečka přesně dva kilometry před cílem. Žádná větší nástraha na nedělní trase neleží.
Hodilo by se, kdyby dojezd do Milána vyhrál Jonathan Milan, ale soupeři mu triumf čistě z libozvučných důvodů jistě nenechají.
Paul Magnier chce zpět fialový dres, který mu v sobotu přebral Jhonatan Narváez, Dylan Groenewegen má zase podle některých měřítek nejlepší rozjížděcí vláček v závodu, ale zatím jeho sílu nedokázal zužitkovat.
Neděle rozhodne, který sprinterský tým stráví následující volný den v povznesené atmosféře a který v lehké depresi. Do konce závodu už totiž budou mít pouze jednu takto loženou příležitost.