Giro ONLINE: Alpský sprint. Na vysoké tempo doplácí první sprinteři

Sledujeme online   13:00aktualizováno  13:31
4350 metrů převýšení na pouhých 133 kilometrech. Podle mnohých přichází v sobotu nejobtížnější zkouška celého Gira d’Italia. Čtrnácté dějství obsahuje tři stoupání první kategorie a k tomu další dvě vrchařské prémie, den vrcholí nekonečně dlouhým výjezdem na Pilu. Tam bude průběžné pořadí jistě vypadat o poznání jinak než na startu v Aostě. Jak se promění? Sledujte v podrobné online reportáži od 13:05.

Záběr na čelo pelotonu ve 13. etapě Gira d’Italia. | foto: AP

Podle serveru ProCyclingStats je ve 109. ročníku pouze jedna etapa, která má těžší profil než ta sobotní.

Přitom žádný z kopců mezi Aostou a Pilou není extrémně náročný ať už sklonem nebo výškou, do které se budou cyklisté škrábat. Ale pouhá koncentrace alpských stoupání dělá ze soboty skutečného strašáka.

ONLINE: 14. etapa Gira d’Italia

Vždyť hned úvodní kilometry dne vedou na vrchařskou prémii první kategorie! Stoupání svatého Bartoloměje měří téměř šestnáct kilometrů a zvedne peloton o tisíc výškových metrů oproti startu.

Sprinteři a těžší závodníci organizátorům za takový začátek příliš nepoděkují. Znamená totiž, že se v hlavní skupině schovají jen prvních pár kilometrů a zbytek dne stráví bojem s časovým limitem, ve kterém jsou jejich hlavním nástrojem zběsilé sjezdy, kde se dá alespoň část ztráty umazat.

Profil 14. etapy Gira d’Italia 2026

Pro grupetto je tedy dobře, že po Saint Barthélemy následuje téměř osmnáct kilometrů sjezdu a pak ještě dalších deset po rovině. Díky tomu by na vrchařské prémii třetí kategorie Doues nemuseli mít tak obrovskou ztrátu.

Pak přichází hned dvojité stoupání – nejprve první kategorie na Lin Noir z jehož vrcholu se téměř okamžitě pokračuje ještě na Verrogne.

To už se sobotní horský sprint přehoupne do své závěrečné fáze. Mezi stým a stým patnáctým kilometrem je poslední šance na doplnění energie a přeskupení sil.

Hned po projetí prémie s bonifikačními sekundami začíná cílové stoupání Pila. To zároveň pro české fanoušky svým názvem hezky shrnuje profil celého dne, ačkoliv samotné patří spíše ke konstantnějším kopcům.

Opomíjený velikán Pila na závěr. Vingegaarda a spol. prověří na Giru hory

Kombinace průměrného sklonu 7 % a téměř sedmnáctikilometrové délky se však podívá hluboko do zásob každého závodníka. Kdo si špatně rozvrhne tempo, pohoří.

Pro severoitalské stoupání na hranici s Francií jde o teprve třetí účast v itineráři Gira. Obě předchozí se zapsaly do cyklistické historie. Jaká se napíše na Pile tentokrát?

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

ONLINE: Dánsko - Slovinsko 1:0. Blichfeld udeřil v přesilové hře, využil skvělé clony

Sledujeme online
Slovinský útočník Marcel Mahkovec (8) se prosazuje přes dánského obránce...

Kromě odpoledního duelu Čechů se Slováky jsou v sobotu ve Fribourgu na programu ještě další dva zápasy. Už od 12.20 hrají Dánové se Slovinci, večer pak program uzavře střetnutí Norů se Švédy. Obě...

23. května 2026  13:41

ONLINE: Zlín - Slovácko, regionální derby, pro hosty jde o přípravu na baráž

Sledujeme online
Zlínský útočník Stanley Kanu s míčem mezi hráči Slovácka

Kdo by to čekal, že Zlín bude mít před závěrečným zápasem sezony o osm bod víc než regionální rival Slovácko? Tamní derby můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.

23. května 2026  13:41

ONLINE: Mladá Boleslav - Teplice, hraje se o jedenácté místo, domácím stačí remíza

Sledujeme online
Matěj Radosta z Teplic s boleslavským Matějem Hybšem na zádech v zápase...

Fotbalisté Mladé Boleslavi mohou závěr své průměrné sezony stvrdit konečným jedenáctým místem. V závěrečném kole nadstavby ve skupině o záchranu hostí Teplice a stačí jim remíza. Duel můžete od 14.00...

23. května 2026  13:40

Short track na Vysočině vyhráli Azzaro a Pieterseová, Cink byl 31.

Zleva Jordan Sarrou z Francie, Mathis Azzaro z Francie a Tom Pidcock z Velké...

Závody v short tracku na Světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě vyhráli Francouz Martin Azzaro a předloňská mistryně světa v cross country Puck Pieterseová z Nizozemska. Čeští reprezentanti...

23. května 2026  13:37

Giro ONLINE: Alpský sprint. Na vysoké tempo doplácí první sprinteři

Sledujeme online
Záběr na čelo pelotonu ve 13. etapě Gira d’Italia.

4350 metrů převýšení na pouhých 133 kilometrech. Podle mnohých přichází v sobotu nejobtížnější zkouška celého Gira d’Italia. Čtrnácté dějství obsahuje tři stoupání první kategorie a k tomu další dvě...

23. května 2026,  aktualizováno  13:31

ONLINE: Lotyšsko - USA 1:0. Lehkomyslnost favorita trestá Egle, mezi kruhy zůstal sám

Sledujeme online
Lotyšský útočník Haralds Egle z mezikruží překonává amerického brankáře Devina...

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Program hned od 12.20 načínají Lotyši proti USA. Domácí Švýcaři se pustí už do svého předposledního...

23. května 2026  12:35

Dopovat bez rizika nelze. Toxikolog o Enhanced Games i černém trhu s přípravky

Premium
Toxikolog Michael Smutný

Až v neděli v Las Vegas vypukne první ročník Enhanced Games, tedy her pro dopující sportovce, bude ho sledovat s obavami. Moc dobře ví, jaká rizika jsou s dopingem spojená. „Tělo není stroj, u něhož...

23. května 2026

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi se chystají na souboj se Slováky

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

23. května 2026  11:02

Zajíčkovo odcházení: Hluk? Nový majitel autodromu se možná se sousedy domluví

Most, 28. 8. 2025, spanilá jízda a setkání s fanoušky před Czech Truck Prix...

Za jeho éry mostecký autodrom rozkvetl. Vlajkovou lodí se staly motorky, tedy mistrovství světa superbiků, desetitisíce diváků lákají i tahače a série NASCAR. Teď se podnikatel Josef Zajíček po...

23. května 2026  10:55

Moták s Grossem dorazili na MS. Víc hlav víc ví, můžou nám pomoct, říká Kalous

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dobrovolné ranní rozbruslení tradičně nemělo velkou účast. Dorazili jen dva brankáři a dva hokejisté do pole. Ovšem také dvě nové tváře, které sledovaly cvičení na ochozu podél kluziště. Na...

23. května 2026  10:53

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Hokej mě nudil tak, že jsem musel začít žrát. Jágr vtipkoval o kilech navíc

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Jaromír Jágr po nějaké době znovu pobavil fanoušky a ukázal, že si umí udělat legraci i sám ze sebe. Legendární hokejista zveřejnil na sociálních sítích video, ve kterém si utahuje ze své aktuální...

23. května 2026  10:46

Přišel, viděl a... skoro zrak ztratil. Bizarní úprk amerického gólmana z Prostějova

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.

Moc často se nevidí, aby do české druhé ligy – neprofesionální soutěže – přijel hokejista z USA, který se pyšní zlatou medailí z juniorského mistrovství světa. Prostějovští Jestřábi tuto zdánlivě...

23. května 2026

