Giro ONLINE: Alpský sprint. Na vysoké tempo doplácí první sprinteři

Podle serveru ProCyclingStats je ve 109. ročníku pouze jedna etapa, která má těžší profil než ta sobotní.
Přitom žádný z kopců mezi Aostou a Pilou není extrémně náročný ať už sklonem nebo výškou, do které se budou cyklisté škrábat. Ale pouhá koncentrace alpských stoupání dělá ze soboty skutečného strašáka.
ONLINE: 14. etapa Gira d’Italia
Vždyť hned úvodní kilometry dne vedou na vrchařskou prémii první kategorie! Stoupání svatého Bartoloměje měří téměř šestnáct kilometrů a zvedne peloton o tisíc výškových metrů oproti startu.
Sprinteři a těžší závodníci organizátorům za takový začátek příliš nepoděkují. Znamená totiž, že se v hlavní skupině schovají jen prvních pár kilometrů a zbytek dne stráví bojem s časovým limitem, ve kterém jsou jejich hlavním nástrojem zběsilé sjezdy, kde se dá alespoň část ztráty umazat.
Pro grupetto je tedy dobře, že po Saint Barthélemy následuje téměř osmnáct kilometrů sjezdu a pak ještě dalších deset po rovině. Díky tomu by na vrchařské prémii třetí kategorie Doues nemuseli mít tak obrovskou ztrátu.
Pak přichází hned dvojité stoupání – nejprve první kategorie na Lin Noir z jehož vrcholu se téměř okamžitě pokračuje ještě na Verrogne.
To už se sobotní horský sprint přehoupne do své závěrečné fáze. Mezi stým a stým patnáctým kilometrem je poslední šance na doplnění energie a přeskupení sil.
Hned po projetí prémie s bonifikačními sekundami začíná cílové stoupání Pila. To zároveň pro české fanoušky svým názvem hezky shrnuje profil celého dne, ačkoliv samotné patří spíše ke konstantnějším kopcům.
Kombinace průměrného sklonu 7 % a téměř sedmnáctikilometrové délky se však podívá hluboko do zásob každého závodníka. Kdo si špatně rozvrhne tempo, pohoří.
Pro severoitalské stoupání na hranici s Francií jde o teprve třetí účast v itineráři Gira. Obě předchozí se zapsaly do cyklistické historie. Jaká se napíše na Pile tentokrát?