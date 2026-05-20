Giro ONLINE: Den jako stvořený pro únik. Podaří se mu uspět před pelotonem?

Sledujeme online   12:30
Začátek druhého týdne Gira d’Italia rozhodně nedává cyklistům prostor k postupnému rozjezdu. Nejprve v úterý dlouhá, silová časovka a nyní téměř dvě stě kilometrů s hornatým závěrem. Profil 11. etapy by měl svědčit úniku. Naplní průběh dne papírové předpoklady? Sledujte v podrobné online reportáži od 12:30.

Peloton během sedmé etapy italského Gira | foto: AP

Na oficiálních stránkách Gira je u startu 11. etapy uvedeno: Porcari (Paper District). Čtenáři Johna Greena možná zavětří, jestli není Papírový obvod nějakým pokračováním jeho Papírových měst, vysvětlení je o poznání přízemnější.

Toskánské Porcari je totiž domovem hned několika značek vyrábějících toaletní papír.

Dnes nadnárodní koncern Sofidel, pod který patří značky jako Softis nebo Regina, má své zázemí právě v Porcari a letos slaví 60 let od založení. Při té příležitosti obnovil sponzorství italské Grand Tour a Giro na oplátku během neutrálního startu obkrouží průmyslový areál firmy Regina.

Po startu Vuelty ze supermarketu už naštěstí cyklisty nic nepřekvapí, a tak vybaveni toaletním papírem můžou vyrazit do dalšího předlouhého dějství 109. ročníku.

První půlka 195kilometrové trasy do Chiavari vede mírným profilem po pobřeží Ligurského moře, ve druhé části dne se ale budou všechny ušetřené síly náramně hodit.

To totiž vjede peloton do hornaté krajiny severních Apenin a nečeká ho už ani metr roviny.

Pokud nebude v té chvíli už dávno zformovaný únik, Passo del Termine se o jeho vznik jistě postará. Od první vrchařské prémie dne zbývá do cíle ještě osmdesát kilometrů a tři stoupání.

To poslední není zařazeno do vrchařské soutěže, ale je na něm speciální prémie Red Bull s bonifikačními sekundami. Pak už se klesá do cílového Chiavari. Na posledních pěti kilometrech je ještě jedno krátké stoupání, náročnější než to však bude nejspíš technický sjezd k cílové rovince.

Kdo chce ve středu uspět, musí tak být nejen skvělý vrchař, ale také jistý sjezdař, aby se do cíle dostal v pořádku.

Giro ONLINE: Den jako stvořený pro únik. Podaří se mu uspět před pelotonem?

