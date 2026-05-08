Naposled se sprinter oblékl po úvodní etapě do růžového dresu v roce 2013, když Mark Cavendish ovládl úvodní dojezd Gira do Neapole.
Od té doby měli sprinteři šanci na vítězství v první etapě ještě v roce 2017, ale tehdy jim na Sardinii vypálil rybník Lukas Pöstlberger útokem těsně před cílem.
Následujících osm let začínala italská Grand Tour buď časovkami nebo kopcovitými zkouškami. Až letošních 147 kilometrů mezi Nessebarem a Burgasem přináší ideální podmínky pro hromadný dojezd.
Na trase nejsou žádná náročná nebo zákeřná stoupání, posledních dvanáct kilometrů je téměř po rovině. Peloton startuje z Nessebaru a do Burgasu se dostane už po necelých 40 kilometrech, pak ale pokračuje na stokilometrový okruh jihovýchodně od města, a teprve poté využije přímořské letovisko jako cíl.
Sprinteři si moc dobře uvědomují, že podobně přejícnou trasu jim organizátoři už zase dalších několik let nemusí dopřát, a tak chtějí do úvodní etapy napnout veškerou sílu.
Zvlášť Jonathan Milan, který získal na Giru už dva dresy pro nejlepšího sprintera, ale v tom růžovém nejel ještě ani jeden den. Pro italského rychlíka by se takový okamžik zařadil k vrcholům kariéry.
Na cestě za ním se ale musí vyhnout nejen nástrahám nervózní úvodní etapy, ale také překonat silné a úplně stejně motivované soupeře.
Mezi ně určitě patří Kaden Groves z Alpecinu, Arnaud de Lie z Lotta nebo Dylan Groenewegen z Unibet Rockets, v jehož vláčku jsou také sourozenci Matyáš a Tomáš Kopečtí.
Velká očekávání panují kolem startu Paula Magniera z Quick-Stepu, který už loni v jednadvaceti letech zvládl jeden z hromadných dojezdů na Giru na třetím místě. Na zářijovém Okolo Slovenska ale už ovládl čtyři z pěti etap, následně v Chorvatsku slavil čtyřikrát ze šesti příležitostí. Letos získal dres nejlepšího sprintera na únorovém Kolem Algarve.
„Myslím, že Magnier a Dylan budou moji největší rivalové. Očekávám, že Paul zaútočí na vítězství hned v několika etapách,“ predikoval Milan.
Nakolik se jeho předpověď vyplní?