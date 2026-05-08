Giro ONLINE: První Grand Tour roku začíná. Ovládne premiéru v Bulharsku sprinter?

Autor:
13:55
Poprvé v historii začíná Giro d’Italia v Bulharsku. Úvodní etapa vyráží z Nessebaru a cyklisty provede po pobřeží Černého moře až do Burgasu. V něm budou mít všechny podmínky k úspěchu připravené sprinteři. Kdo ovládne hromadný dojezd a oblékne si první růžový dres 109. ročníku? Sledujte v podrobné online reportáži.

Momentka ze slavnostní prezentace týmů před začátkem italského Gira v bulharském Nessebaru. | foto: ČTK

Naposled se sprinter oblékl po úvodní etapě do růžového dresu v roce 2013, když Mark Cavendish ovládl úvodní dojezd Gira do Neapole.

Od té doby měli sprinteři šanci na vítězství v první etapě ještě v roce 2017, ale tehdy jim na Sardinii vypálil rybník Lukas Pöstlberger útokem těsně před cílem.

ONLINE: 1. etapa Gira d'Italia

Sledujeme v podrobné reportáži.

Následujících osm let začínala italská Grand Tour buď časovkami nebo kopcovitými zkouškami. Až letošních 147 kilometrů mezi Nessebarem a Burgasem přináší ideální podmínky pro hromadný dojezd.

Na trase nejsou žádná náročná nebo zákeřná stoupání, posledních dvanáct kilometrů je téměř po rovině. Peloton startuje z Nessebaru a do Burgasu se dostane už po necelých 40 kilometrech, pak ale pokračuje na stokilometrový okruh jihovýchodně od města, a teprve poté využije přímořské letovisko jako cíl.

Profil 1. etapy Gira d’Italia 2026

Sprinteři si moc dobře uvědomují, že podobně přejícnou trasu jim organizátoři už zase dalších několik let nemusí dopřát, a tak chtějí do úvodní etapy napnout veškerou sílu.

Zvlášť Jonathan Milan, který získal na Giru už dva dresy pro nejlepšího sprintera, ale v tom růžovém nejel ještě ani jeden den. Pro italského rychlíka by se takový okamžik zařadil k vrcholům kariéry.

Na cestě za ním se ale musí vyhnout nejen nástrahám nervózní úvodní etapy, ale také překonat silné a úplně stejně motivované soupeře.

Opět za exotikou, na nový asfalt. Giro míří do Bulharska, kde jsou cyklisté na obtíž

Mezi ně určitě patří Kaden Groves z Alpecinu, Arnaud de Lie z Lotta nebo Dylan Groenewegen z Unibet Rockets, v jehož vláčku jsou také sourozenci Matyáš a Tomáš Kopečtí.

Velká očekávání panují kolem startu Paula Magniera z Quick-Stepu, který už loni v jednadvaceti letech zvládl jeden z hromadných dojezdů na Giru na třetím místě. Na zářijovém Okolo Slovenska ale už ovládl čtyři z pěti etap, následně v Chorvatsku slavil čtyřikrát ze šesti příležitostí. Letos získal dres nejlepšího sprintera na únorovém Kolem Algarve.

Hirt na Giru, díl devátý. Formu mám. Věřím, že top 10 je v mých silách, hlásí

„Myslím, že Magnier a Dylan budou moji největší rivalové. Očekávám, že Paul zaútočí na vítězství hned v několika etapách,“ predikoval Milan.

Nakolik se jeho předpověď vyplní?

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Nejlepší hráčky světa do akce! WNBA je tu, začne s hvězdami z USK a zřejmě i Češkami

Eliška Hamzová z Minnesota Lynx brání Kiki Riceovou z Toronto Tempo. Vlevo také...

Znovu má jít o v mnoha ohledech unikátní sezonu. Jubilejní 30. ročník nejlepší ženské basketbalové ligy světa WNBA začíná už v sobotu SELČ. A výrazně větší zájem se očekává i v Česku, neboť do dění...

