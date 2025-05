Giro ONLINE: Perný den v Alpách. Od startu hustě prší, v úniku jedou Černý i Van Aert

Autor: iDNES.cz

Giro d’Italia startuje do třetího týdne. A šestnáctá etapa ukazuje, čeho bude závěr italské Grand Tour plný: hor, obtížných stoupání, bolesti. Dvěstěkilometrová zkouška z padovského města Piazzola sul Brenta až do průsmyku San Valentino se po volném dni ostře zakousne cyklistům do nohou. Který z nich bude trpět nejméně? Sledujte v podrobné online reportáži od 11.35.