Giro ONLINE: Horská muka pokračují. Co provede s favority slavné Mortirolo?

Úvod třetího týdne Gira d’Italia nabídl strhující podívanou, to byl ale jen začátek cyklistického putování po Alpách. 17. etapa vede peloton přes slavné průsmyky Tonale a Mortirolo do neméně příběhy ověnčeného Bormia. Kdo se zapíše do historie 108. ročníku jako vládce hor a koho naopak hory přemůžou? Sledujte v podrobné online reportáži od 13.00.