Kdo jsou ti nejlepší cyklisté současného pelotonu? Na první dobrou vás nejspíš napadnou Tadej Pogačar a Mathieu van der Poel. Možná také Remco Evenepoel a Wout van Aert – když má zrovna svou zázračnou formu jako nyní na Giru.

A kdo jsou ti nejlepší sprinteři? Čerstvě penzionovaná legenda Mark Cavendish, nezastavitelný Jasper Philipsen, eritrejská kometa Biniam Girmay… nejspíš i nastupující hvězdy Olav Kooij a Jonathan Milan.

Pokud se vám u obou otázek vybavilo Pedersenovo jméno, jste buď jeho velkými fanoušky nebo velmi dobře informovaní.

Dán by totiž výsledky i stylem závodění do obou kategorií spadal, přesto stojí tak trošku ve stínu slavnějších soupeřů.

„Kluci jako Pogačar a Van der Poel, to jsou superstars. Já se k nim vůbec nechci řadit, protože oni mají víc talentu než já, a taky mnohem víc vítězství. Mám dny, kdy s nimi dokážu závodit, a věřím, že i porazit, ale rozhodně bych se s nimi nesrovnával, protože oni jsou prostě hvězdy – na kole i mimo něj,“ potvrzuje tento obrázek sám Pedersen.

Mads Pedersen se obléká do fialového dresu, na což má po osmnácti etapách vedení bodovací soutěže už zažitý grif.

Rozhodně píše v mnohém jiný příběh než většina už jmenovaných borců. Nevlétl do profipelotonu jako nějaký supertalent, o jeho příchodu se nešuškalo předem s velkými očekáváními, neuhranul oslňujícími výsledky v prvních letech kariéry. Místo toho se postupně zapracovával, získával víc a víc sebedůvěry i důvěry a na prahu třicítky se stal jedním z nejsledovanějších můžu v pelotonu.

Až na jednu drobnost.

Své největší vítězství získal už před šesti lety. V momentě, kdy se mezi profíky teprve rozkoukával a kdy ho pořádně ještě nikdo neznal, si dojel pro duhový dres mistra světa.

Bylo to tehdy jeho první vítězství na té nejvyšší úrovni (a teprve 12. profesionální) a hodně napovědělo o tom, jakým bude tohle třiadvacetileté překvapení z Töllöse vlastně jezdcem.

Tehdy v Yorkshiru byl favoritem úplně jiný třiadvacetiletý závodník – Van der Poel. Jenže ten v 260kilometrovém propršeném očistci vybouchl. Do cíle místo toho dorazila jako první trojička závodníků: Matteo Trentin, Stefan Küng a Pedersen. Byl z nich nejmladší, nejméně zkušený, ale také nejméně předvídatelný. A jak se ukázalo, i nejsilnější.

ROK 2019. Mads Pedersen překonává favorizovaného Itala Trentina a na prahu své kariéry získává dres mistra světa.

„Šel jsem v posledním kilometru na špic, protože jsem chtěl kontrolovat tempo a nechtěl riskovat, že někdo přede mnou v zatáčce na mokru spadne. Navíc jsem si řekl, že takhle se budu muset ohlížet jen dozadu,“ vzpomíná na svůj životní závod. Když Trentin otevřel spurt, Pedersen se za něj zavěsil, a pak Itala drtivě přejel.

Za sebou měl teprve třetí profesionální sezonu a před sebou těžký úkol: dokázat, že si duhový dres zaslouží.

O 42 vítězství, bodovací dres z Gira i Vuelty a čtyři pódiová umístění z Monumentů později můžeme prohlásit, že úkol splnil. Jen mu to raději neříkejte – neslyší to rád.

„Je mi to úplně u pr*ele,“ tvrdí dokonce.

„Už to se mnou řešilo asi tak 200 milionů lidí, protože si mysleli, že si ten dres nezasloužím. Ale já budu mít ty proužky na rukávech až do konce života, zatímco spousta kluků je nikdy nezíská. Nezávodím, abych někomu něco dokazoval. Nemusím nikomu dokázat ani ho*no. Závodím, protože mě to baví a protože, když něčeho dosáhnu, je to zatraceně skvělý pocit.“

ROK 2022. Dlouho se mu na Tour de France nevedlo, až naskočil ve 13. etapě do úniku dne a cílevědomě si dojel pro vítězství.

Ano, dokáže být nevybíravý a pro ostré slovo nechodí daleko, ale nejspíš i díky tomuto nastavení dokáže ustát momenty, kdy se staví na start vedle Pogačara, Van der Poela nebo Evenepoela – a myslí při tom na vítězství.

„Ego cyklisty, a speciálně to moje, je vážně obrovské. Ale podle mě je to potřeba, abyste byli takhle vysoko,“ vykládá.

Nemá na kontě tak působivé triumfy jako Pogačar a Evenepoel, ani nepřispěl k celkovému vítězství svého týmu na Grand Tour jako už dvakrát Van Aert. Přesto je na Dánovi něco, kvůli čemu je nepřehlédnutelným téměř v každém závodě.

Všímá si toho i bývalý profesionál a nyní expert Eurosportu Jens Voigt. „Mads vyrazí v horské etapě do úniku a vy mu říkáte: Madsi, zbláznil ses? Víš co tě čeká?! A on na to řekne: Je mi to fuk, chci prostě závodit,“ popisuje Voigt.

Dánský cyklista Mads Pedersen táhne peloton v prvním hodnoceném stoupání dvacáté etapy Tour de France.

Sám byl svého času únikovým přeborníkem, a tak není divu, že ho Pedersenovy výkony fascinují. Ale koho také ne? Na Vueltě před třemi lety strávil tři dny v úniku – pokaždé to bylo v horských etapách. To samé předvedl o rok později na Tour, když se snažil získat Philipsenův zelený dres. Letos se vydal do úniku v závěrečné etapě Paříž–Nice a na právě skončeném Giru si naskakoval do přední skupiny prakticky neustále, naposledy v rozhodující 20. etapě.

„Když jedete Kolem Flander proti Van der Poelovi a Pogačarovi, tak nějak tušíte, že ti dva jsou lepší než vy, ale vzdát se nesmíte. Musíte si říct jen: Nohy, držte hubu!“ naráží Voigt na motto, kterým se v pelotonu proslavil.

ČTYŘI TRIUMFY. Na letošním Giru dominoval. Zvítězil v první, třetí, páté a třinácté etapě.

Pedersen jako by ho po neúnavném Němci s chutí převzal. Na Giru vítězil ve velkém, zároveň byl ale nejpracovitějším pomocníkem v únicích pro Mathiase Vacka nebo Carlose Veronu, kteří mu u triumfů asistovali.

V neděli odpoledne, když byl Pedersenův fialový dres pro vítěze bodovací soutěže už nesporný, napsal Lidl-Trek k jeho fotografii v narážce na záporáka Thanose z filmů od Mavelu: Byl nevyhnutelný.

Letos na Giru i před třemi lety na Vueltě.

„Kdybych mohl vyhrát dres pro nejlepšího sprintera na všech třech Grand Tour, to by bylo něco,“ zasní se. „To už zase promlouvá moje ego. Rád bych měl na konci kariéry všechny tři dresy zarámované.“

Už mu zbývá jen ten z Tour. A pro jezdce, který se ve třiadvaceti stal mistrem světa, se nezdá žádný z cílů příliš vzdálený.

I když jich dosahuje tak trošku stranou pozornosti.