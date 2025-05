Giro ONLINE: Dostane v kopcovité zkoušce šanci únik, nebo svedou boj favorité?

Dějství 11. etapy má potenciál být stejně zamotané jako její trasa.

Ze startovního do cílového města by se mohli cyklisté dostat snadno cestou podél Ligurského moře a pak severní stranou objet Apuánské Alpy, jenže takový závod by nejspíš nikoho nebavil. Možná jen sprinteři by se nezlobili.

Místo toho tak čeká na peloton štreka přímo napříč horským masivem, z nějž se nejintimněji seznámí se stoupáním San Pellegrino. Od momentu, kdy přes něj Giro stoupalo naposledy, uběhlo už čtvrt století a místa s 19% rampami budí zaslouženě hrůzu.

Jeho vrchol leží téměř přesně v polovině trasy, rozhodně se ale nedá říct, že by v té chvíli měli závodníci to nejtěžší už za sebou.

Profil 11. etapy Gira d’Italia

V technickém sjezdu si téměř neodpočinou a navíc vzápětí začíná další stoupání, tentokrát druhé kategorie na Toano. Profil se ale vlní i dál a poslední klasifikované stoupání přichází pouhých pět kilometrů před cílem. Je skoro šest kilometrů dlouhé a maximální sklon se blíží dvanácti procentům – to může na závěr dlouhého dne favority na vítězství ještě pořádně protřídit.

Kdokoliv pak projede v Castelnovu cílem jako první, zapíše se do historie nejen jako vítěz 11. etapy, ale jako vůbec první vítěz v tomto městě, které má licenci na výrobu parmezánu.

A možná, že k této historické události obdrží i jeden bochník dobře uzrálého Parmigiano-Reggiano na památku.