Nejhloupější a nejtrapnější taktika. Prohrál Del Torovi růžový dres jeho tým?

Simon Yates měl v sobotní 20. etapě italského Gira bezpochyby nejlepší nohy své kariéry. Zároveň jeho tým Visma skvěle naplánoval vyslání Wouta van Aerta do úniku dne, což Belgičan podpořil heroickým výkonem při překonání Finestre, a pak svého britského kolegu jako stroj odtáhl až do cílového kopce.

To vše ale mohlo být marné, nebo minimálně mnohem méně účinné, kdyby se za ním jedoucí Del Toro s Carapazem nerozhodli, že budou raději hlídat sebe navzájem, než časový odstup od Brita.

„Zamotali se do vlastní bitvy, a pak se do toho ještě zamíchala zášť,“ komentoval dění mezi růžovým Mexičanem a Ekvádorcem bývalý australský profesionál Robbie McEwen.

Po útoku Simona Yatese v první polovině Colle delle Finestre se Carapaz snažil několikrát Del Tora zlomit, Mexičan byl ale pokaždé po pár metrech za Ekvádorcovým kolem. Sám Del Toro se o protiakci nepokusil, což se hned v sobotu odpoledne setkalo s údivem.

„První pravidlo cyklistiky: když se útočí na první místo, je na lídrovi, aby svůj dres bránil – ne na druhém, třetím, čtvrtém nebo pátém jezdci pořadí,“ připomínal účet La Flamme Rouge.

La Flamme Rouge se na správný postup zeptal také umělé inteligence:

„Můžete vyjmenovat mnoho taktických chyb, od puštění Wouta do úniku bez odpovědi UAE, ale opravdovým hříchem bylo vůbec nebojovat. Yates a Visma naplno využili tu nejhloupější a nejtrapnější taktiku, jakou jsem za poslední roky viděl,“ opřel se do UAE Caley Fretz, šéfredaktor cyklistického magazínu Escape Collective.

„Potřebujete zkušenosti k tomu, abyste věděli, že když vám třetí muž pořadí odjíždí a vy přestanete šlapat, tak získá čas? To ví i můj syn Macs, a to mu je pět,“ přidal svůj obvyklý břitký komentář Geraint Thomas.

Ekvádorec Richard Carapaz (vepředu) útočí na Mexičana Isaaca del Tora během 20. etapy italského Gira

Del Toro chtěl začít Yatese stíhat až v údolí mezi Finestre a cílovým Sestriere, jenže to už byl Brit příliš daleko a Carapaz příliš vytočený Del Torovou dosavadní pasivní taktikou.

„Řekl mi, že mi nepomůže, protože já jsem mu nepomohl se stíháním, když byl Simon 20 sekund před námi,“ popisoval pak Mexičan výměnu názorů s Carapazem. „Řek jsem mu: Dobře, ztratil jsem první místo, ale neztratím to druhé.“ A tím veškeré pokusy o nahánění Yatese ustaly.

Carapaz byl za cílem v hodnocení situace podobně příkrý. „Ve výsledku prohrál Giro. Nevěděl, jak správně závodit a ten nejchytřejší jezdec vyhrál,“ řekl na Del Torovu adresu. Po nedělním dojezdu do Říma už přece jen smířlivěji pronesl: „Také nesu na výsledku do jisté míry zodpovědnost.“

Otázkou zůstává, do jak velké míry stojí za průběhem rozhodujících minut závodu týmové pokyny.

„Přemítám o instrukcích, které Del Toro s Carapazem dostali. Jen se podívejte na jejich obličeje. Oba hráli poker a oba prohráli,“ komentoval situaci bývalý profík a nyní moderátor Matt Stephens.

„Rozhodně jsme Simona podcenili,“ přiznal nakonec sportovní ředitel UAE Fabio Baldato.

„Isaac měl následovat Carapaze, což se mu dařilo dobře. Když jsme se dostali do půlky stoupání, snažil jsem se Isaaca povzbudit k tomu, aby vzal do úvahy také Yatese, ale řekl jsem mu to jen jednou, protože on šlape na kole a on ví, jak se cítí. Upřednostnil šetření sil na závěr, bylo to Isaacovo rozhodnutí.“

Podle magazínu Rouleur si ale UAE o podobný scénář říkalo dopředu hned několika rozhodnutími. „UAE ztratilo Giro dlouho předtím, než Yates unikl v šotolinovém stoupání. Obhájci prvenství dělali jednu taktickou chybu za druhou, nejspíš posedlí touhou mít co nejvíc jezdců co nejvýš v celkovém pořadí, až ztratili nejdůležitější pozici ze všech – tu první,“ napsal Tristan Rees.

Podle něj bylo největší chybou UAE ponechání Brandona McNultyho v boji o první desítku a Adama Yatese s Rafalem Majkou v její blízkosti, přestože ani jeden z nich neměl reálné ambice na boj o titul. McNulty ztrácel před sobotní etapou na 10. místě necelých deset minut, Adam Yates na 13. příčce šestnáct minut a Majka na 15. místě osmnáct.

SMEKÁM, SIMONE. Isaac del Toro v cíli 20. etapy Gira gestem ocenil svého přemožitele Simona Yatese.

Tím zůstávali hrozbou pro jezdce v druhé půlce první desítky, a tím pádem se nemohli probojovat do úniku dne.

„Del Toro zůstal v sobotu 30 kilometrů úplně sám a nemusel být. Stejně jako se dostal přes Finestre Van Aert, mohl ho přejet i McNulty a posléze táhnout Del Tora v údolí. Ale to by ostatní týmy nedovolily, protože byl příliš vysoko v celkovém pořadí,“ byl přesvědčený Rees.

„Mít několik lídrů funguje jen tehdy, pokud je jedním z nich Tadej Pogačar, nebo pokud využijete svých několika karet k dostání ostatních týmů pod tlak. O to se ale UAE ani nepokusilo a konečnou obětí této chyby je Del Toro.“