„Všichni jen vyhlížíme páteční a sobotní etapu,“ přiznal v cíli té čtvrteční Isaac del Toro, který už jedenáct dní obléká růžový dres. A pátek napoví hodně ho tom, jestli ho oblékne i v neděli v Římě.

Jen tři etapy si v letošním ročníku vysloužily od organizátorů ocenění pěti hvězdiček náročnosti. Šestnáctá, devatenáctá a dvacátá.

ONLINE: 19. etapa Gira d’Italia Královskou zkoušku sledujeme v podrobné reportáži.

V té šestnácté poprvé ukázal Del Toro slabiny, po útoku Richarda Carapaze se trápil, nestačil ani Simonu Yatesovi. Další den jim úder vrátil, vyhrál v Bormiu, a ty tři nyní dělí jen 51 sekund. Což se má velmi brzy změnit.

O páteční a sobotní etapě se neustále mluví v páru, protože je lze od sebe těžko oddělit.

Pátečních pět horských vrcholů a 4 950 metrů převýšení je už tak dost hrozivých, při jejich zdolávání je ale potřeba stále myslet na sobotní finále přes ikonické Colle delle Finestre. Když si někdo v 19. etapě špatně rozvrhne síly, strmé šotolinové cesty na Finestre mu to nezapomenou připomenout.

V pátek se v podstatě nedá mluvit o rovině. Krátce po startu ve městě Biella se začíná stoupat na první kategorizované stoupání dne. Croce Serra je perfektní pro zahřátí a pro vytvoření úniku dne. Pak se dlouho mírně stoupá k patě Col Tzecore, prvního ze tří pátečních stoupání, které měří přes 15 kilometrů.

Profil 19. etapy Gira d’Italia

Zatímco Col Tzecore má nejstrmější pasáže až v závěru, následující Col Saint-Pantaléon je nejtěžší hned na začátku.

Cyklisté sotva pustí brzdy po sjezdu ze Saint-Panteléonu a silnice už se zase zvedá ke Col de Joux. Pokud na někoho dolehne krize, je ve vážných problémech, protože už nemá ani metr k odpočinku. Po dalších patnácti kilometrech dřiny následuje rychlý, technický sjezd a hned po něm poslední vrchařská prémie dne – nepravidelné stoupání Antagnod se strmým závěrem.

Z jeho vrcholu už zbývá pouhých pět kilometrů sjezdu do cíle v Champoluku.

„Moji soupeři můžou útočit na každém stoupání, to by mě vůbec nepřekvapilo. Snad budu psychicky i fyzicky připravený,“ zadoufal Del Toro. Jakékoliv místo v první desítce Gira by pro něj v jedenadvaceti letech bylo velkým úspěchem. On si už ale přece jen hodně zvykl na růžovou.

Jak zvládne první část její obhajoby, sledujte v podrobné online reportáži.