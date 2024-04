Překonat prokletí a konečně vyhrát. Thomas svou misi na Giru nevzdává

Na pětidenní etapák Tour of the Alps přivezl Ineos téměř identickou sestavu jezdců, se kterou se chystá na italské Giro začínající už příští sobotu. A přestože Tobias Foss vyhrál hned úvodní etapu, neodjížděl tým ze závodu tak spokojený, jak by mohl být.

Thomas nabral ve třetí etapě přes tři minuty ztráty a závod dokončil na třináctém místě pět minut za vítězným Juanem Pedrem Lópezem.

Přitom to nebyl jediný podprůměrný výsledek, který Brit během jara předvedl. Na úvod sezony v závodě Kolem Algarve skončil 22 minut za Remcem Evenepoelem, na Strade Bianche dojel až jednasedmdesátý. V Katalánsku, kde dominoval Tadej Pogačar, byl ve třetí desítce.

Přesto zůstávají v Ineosu klidní. „Upřímně, jeho výkony nejsou nějaké skvělé. Ale podobné výsledky měl i loni. V Katalánsku se tehdy vyloženě trápil, zatímco tentokrát byl docela v pohodě,“ říká Zak Dempster, sportovní ředitel týmu.

Geraint Thomas ztrácí kontakt s favority ve čtvrté etapě Tour of the Alps.

„Myslím, že až si odpočinu a vstřebám veškerou práci, udělám solidní pokrok,“ ujišťuje po alpské anabázi i Thomas.

Nevyřízené účty

Na Giro míří už pošesté. V letech 2008 a 2012 byl ale pouze domestikem, a tak skončil daleko od prvních příček. V roce 2017 byl náhradním lídrem za Mikela Landu, kterému se úvod závodu vůbec nepodařil. Naopak Velšan se dokázal držet v popředí a pět etap držel druhé místo. Pak ale přišel pád kvůli neopatrně odstavené motorce a po dvanácti dnech musel Giro opustit.

Už jako plnohodnotný lídr zamířil na italskou Grand Tour v podzimním termínu ročníku 2020. Jenže i tehdy jeho ambice přerušil pád, tentokrát už ve třetí etapě. Při přesunu pelotonu z neutrálního na oficiální start vypadl některému z jezdců před ním bidon a Thomasovo kolo se při přejezdu lahve nekontrolovatelně smeklo.

Konec nadějí. Geraint Thomas spadl a nabral velkou ztrátu.

Thomas skončil s roztrženým dresem a bolestivě potlučený. Třetí etapu ještě dojel, do čtvrté už nenastoupil. Z domova pak musel sledovat, jak se z celkového vítězství raduje Tao Geoghegan Hart, který měl původně do růžové pomáhat jemu.

Až loni se mu konečně veškeré smolné pády v Itálii vyhnuly. V deváté etapě se druhým místem v časovce se posunul na druhou příčku průběžného pořadí, a když následující den musel dosavadní lídr Evenepoel kvůli covidu odstoupit, spadl růžový dres na Thomasova ramena.

Ještě po devatenácté etapě vedl o 26 sekund před Rogličem. Pak ale přišla památná časovka na vrchol Monte Lussari. Slovinci sice v kopci spadl řetěz, přesto se dostal do cíle o 40 sekund dřív než Thomas. A sen o maglia rosa se znovu rozplynul.

GENTLEMANI. Geraint Thomas se na startu 21. etapy zdraví s Primožem Rogličem, který ho předchozí den připravil o růžový dres

„Vítězství mu loni uniklo o kousek. To je také důvod, proč se chce na Giro vrátit. Ten závod miluje a udělá vše, co je v jeho silách, aby si ho mohl zapsat mezi svá vítězství,“ líčí Dempster.

Zkouška finále

Z Alp se Thomas přesunul do svého domova v Monaku, kde stráví poslední dny před startem Gira v Turíně.

Mezitím si ale ještě stihl odskočit na sever od Benátek, kde bude celé Giro za měsíc vrcholit. Thomas si měl podle Dempstera projet část dvacáté etapy z Alpago do Bassano del Grappa, která bude dvakrát stoupat na Monte Grappa. Nekonečné osmnáctikilometrové stoupání se sklonem osm procent má potenciál celé Giro rozhodnout, zvlášť když je v itineráři zařazené hned dvakrát.

„Byl to jeden z posledních tréninků před Girem. Na poznávání trasy pracujeme od loňského listopadu, kdy byla odhalena. Zbývá nám už jen Oropa a závěr první etapy,“ vypočítává Dempster.

Výjezd na vrchol Oropa je zařazen hned ve druhé etapě, a favorité tak rovnou během úvodního víkendu musí ukázat stoprocentní formu. Zároveň se ukáže, zda může být Thomas v souboji o růžový dres Pogačarovi konkurentem.

„Geraint je na dobré cestě k perfektní formě. Sice má stále ještě na čem pracovat, ale to pro něj není nic nového,“ uzavírá Dempster.

Thomas je o dvanáct let starší než Pogačar a posbíral o 45 vítězství méně než Slovinec. Přesto se při pohledu do startovní listiny Gira zdá, že právě on by mohl být jeho nejvážnějším soupeřem. Pokud týmová data o přípravě nelžou. A pokud se mu vyhnou další nešťastné karamboly.

Čtvrtý pokus velšského veterána o zisk nekonečné trofeje začíná už za pár dní.