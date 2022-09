Giro odstartuje v Itálii, cyklisty nejprve čeká časovka v Abruzzu

Trasa časovky povede po cyklostezce na pobřeží Jaderského moře vybudované místo dřívější železniční trati.

„Jsem nadšený tím, že se bude startovat v Abruzzu a prolog na Costa dei Trabocchi je pro mě splněný sen. Dobře si pamatuji, když se projekt té cyklostezky zrodil a já viděl první úseky. Představoval jsem si, jaká by to byla paráda, kdyby tudy jelo Giro d’Italia. Vypadalo to perfektně,“ uvedl na prezentaci italský jezdec Dario Cataldo, který z tohoto regionu pochází.

Po časovce bude následovat etapa z Terama do San Salva dlouhá 204 km, která by měla končit hromadným spurtem. Do Abruzza se pak peloton vrátí ještě v sedmé etapě, ve které budou cyklisté v závěru stoupat na vrchol Gran Sasso do výšky přes 2000 metrů nad mořem.

Další podrobnosti o trase zveřejní organizátoři později.