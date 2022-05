ONLINE: Giro vjíždí do Alp. Početný únik se tvořil osmdesát kilometrů

Kdo dokázal po bláznivé sobotní etapě v okolí Turína nejlépe zregenerovat? To nemusí být až do půlky nedělní patnácté etapy jasné. Poslední dějství Gira před vjezdem do jeho třetího týdne slibuje opravdové alpské bitvy, i když začátek dne tomu vůbec nenasvědčuje.

Po startu z města Rivarolo Canavese provede trase peloton oblastí Údolí Aosty podél řeky Dora Baltea. Úplná idyla to ale nebude. Cestou je několik menších výšlapů a celou dobu budou cyklisté konstantně stoupat až na sprinterskou prémii.

Ta nastane na devadesátém kilometru a znamená zlom v etapě. Více než polovinu z 87 kilometrů, které v té chvíli budou do cíle zbývat, stráví závodníci stoupáním.

BORA – hansgrohe @BORAhansgrohe #Giro A mammoth Alpine Stage 15 across the Aosta Valley sees three consecutive ascents, featuring hairpins and fast descents, with the sharp closing climb eventually becoming a lengthy false-flat to the finish. Rivarolo Canavese ➡️ Cogne ️ 2 x Cat 1; 1 x Cat 2 ️ 177km https://t.co/mKzZYxQvZg oblíbit odpovědět

Nejprve na Pila Les Fleurs, které je v itineráři italské Grand Tour vůbec poprvé. Stoupání je dlouhé 12 kilometrů a průměrný sklon 6,9 % v sobě ukrývá i 15% pasáže. Serpentinami se dostanou jezdci na vrchol, serpentinami zase sjedou do Aosty, hlavního města provincie.

Z něj začne zase hned stoupání na další vrchařskou prémii první kategorie Verrogne. Ta byla součástí trasy 14. etapy Gira v roce 2019. Tehdy zdolal stoupání jako první Giulio Ciccone, který je i tentokrát součástí pelotonu. Hlavně se ale v této etapě oblékl do růžového dresu Richard Carapaz, který si v letošním ročníku dojel pro vedení celkové klasifikace rovněž 14. den závodu.

Carapaz by nejspíš ani takovou hmatatelnou vzpomínku na své předchozí působení v růžové nepotřeboval k tomu, aby se pokusil svůj náskok ve vedení navýšit. K tomu by mělo být ideální stoupání do cílového Cogne. Při výšlapu do lyžařského střediska si cyklisté odbydou to nejtěžší hned na začátku a po kratičkém sjezdu je čeká konstantní kopec až do cíle.

Přes 22 kilometrů dlouhé a sklonem relativně mírné stoupání nenabízí prostor pro zdrcující atak, spíše otevírá možnost uvaření soupeřů pomocí armády domestiků diktujících vysoké tempo.

Že Carapazův Ineos s nějakým útokem v nedělní etapě přijde, nezastírá ani jeho sportovní ředitel Matteo Tosatto. „Nebojíme se odpovědnosti za vedení v závodě. A chceme Richardův náskok navyšovat,“ varuje.

Sobotní etapa ovšem ukázala, že ani jiné týmy se nebojí kontrolovat závod. Bora-Hansgrohe rozpoutala na svazích u Turína peklo a její lídr Jai Hindley je nyní za Carapazem jen o sedm sekund. Spokojí se s tím Australan před volným dnem?

Půl minuty ztrácí na Carapaze Joao Almeida, který v sobotu na nejlepší nestačil. Těsně pod minutovým rozestupem je ještě i Mikel Landa, který dojel v sobotu až za Almeidou.

Zkusí některý z nich zaskočit Carapaze a překazit mu cestu za druhým titulem z Gira?

Sledujte od 12:25 v online reportáži.