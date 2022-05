ONLINE: Zatím nejtěžší etapa Gira. Blockhaus rozdá karty mezi favority

Jako by samotný závěr deváté etapy na Blockhaus nebudil v pelotonu dost respektu, naskládali organizátoři tři kategorizovaná stoupání do prvních 37 kilometrů nedělní trasy. Sprinteři a další závodníci, kteří kopcům příliš neholdují, budou mít tedy co dělat už od samotného startu ve městě Isernia.

Dalších čtyřicet kilometrů dává možnost ulevit si ve sjezdu nebo jen mírně zvlněném terénu. Pak ale přijde ta pravá zkouška. Nejprve stoupání první kategorie do lyžařského střediska Passo Lanciano. Ze 1310 metrů nad mořem se závodníci spustí až na 118 m. n. m., aby začali zase znovu stoupat, tentokrát už na závěrečný Blockhaus.

První na vrcholu ve výšce 1665 metrů se zapíše po bok Eddyho Merckxe, který ovládl historicky první výjezd na Blockhaus v roce 1967, a zároveň to pro něj byla první vyhraná etapa na Grand Tour.

O pět let později prožíval belgický Kanibal zcela jiné pocity. Tehdy ho na Blockhausu potkala jedna z mála krizí jeho kariéry. Trpěl, nedokázal zareagovat na útok José Manuela Fuenteho a ztratil na něj dvě a půl minuty. Přesto nakonec dokázal Giro celkově vyhrát.

Při poslední návštěvě růžového závodu na Blockhausu v roce 2017 ho jako první zdolal Nairo Quintana. Na třetím místě finišoval Tom Dumuolin, který prožíval nejlepší Giro kariéry a také ho celkově ovládl.

Nizozemec je na startu i nyní, jenže po úterním kolapsu na Etně ztratil na růžový dres jakékoliv ambice. V pátek se zapojil do úniku a pomohl k vítězství týmovému kolegovi Koenu Bouwmanovi. Pokud mu zbylo dost sil, mohl by se o únik pokusit i tentokrát.

Před pěti lety stoupal na Blockhaus i Jan Hirt. Etapu dokončil na 26. místě se ztrátou přes čtyři minuty. Letos je Hirt jediným Čechem v závodě a zatím se zdá, že přijel do Itálie v o něco lepší formě než v roce 2017. Stejně jako v úterý na Etně bude i v neděli pro Hirta klíčové, jak dlouho dokáže vydržet se skupinou favoritů.

Protože o ně půjde na Blockhausu především. Dosavadní lídr závodu Juan Pedro López by bezpochyby rád ještě pár dní v růžové jezdil, nedělní etapa bude ale nejspíš nad jeho síly.

Je tu hned několik adeptů, kteří by ho mohli v růžovém dresu vystřídat. Z nejvážnějších kandidátů je na tom v celkovém pořadí nejlépe Simon Yates, který ovšem od úterního pádu zápasí se zraněním kolene. Čtvrt minuty za ním následují Joao Almeida a Pello Bilbao. Romain Bardet s Richardem Carapazem ztrácejí přes dvacet sekund. Je však téměř jisté, že na svazích Blockhausu se nebudou rozdávat vteřinky, ale minuty.

Stejně jako v roce 2017 budou cyklisté na vrchol stoupat tou nejtěžší cestou. Třináct kilometrů s průměrným sklonem 8,4 %. Čtyři kilometry před cílem čekají 14% pasáže.

„Je dlouhé i prudké zároveň, takže klasické stoupání, ze kterého bolí nohy,“ popisuje Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), který vyrůstal na dohled od Blockhausu, pro CyclingNews.com. „Nemůžete se schovat nebo si na chvilku odpočinout jako na Etně. Pokud na to máte, jdete do toho. Pokud ne, setřesou vás.“

Kterému z cyklistů zbylo po devíti etapách nejvíce sil?

