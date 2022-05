Jsem připraven umřít pro růžový dres. Jak Hindley žasl: O tolik jsem mu ujel?

Přesto, ne všechno je stejné.

Časovka se tentokrát uskuteční ve Veroně namísto Milána.

Protivník z Ineosu se jmenuje Richard Carapaz a ne Tao Geoghegan Hart.

A především: Jai Hindley má před sedmnáctikilometrovou porcí práce k dobru náskok 1:25 minuty.

Tehdy, před dvěma lety, když se ještě v dresu stáje Sunweb stal velkou senzací netradičně podzimního Gira, sice oblékl po předposlední dni maglia rosa, ale jen na základě pomocných kritérií, protože Geoghegan Hart měl celkově shodný čas.

V závěrečný den potom Hart slabšího časovkáře Hindleyho porazil o téměř 40 sekund.

Tentokrát má vše dopadnout jinak.

„Mít na sobě zase růžový dres, je tak emotivní, tak výjimečné,“ ujistil Hindley, když si jej na pódiu v průsmyku Fedaia oblékl. „Nastoupit v něm do poslední etapy, to je scénář snů.“

V sobotu na trati mezi dolomitskými velikány rázně vyrazil za trofejí pro šampiona Gira.

A takto se to odehrálo.

Landa: Budeme hrát all in

Pod Alpami v Bellunu, sobotní poledne. Start 20. etapy. Příjemných 26 stupňů. Ale hory v dáli se halí do nepříliš vábného šedého oparu.

„Dnes budeme hrát all in,“ říká tu Mikel Landa z Bahrainu, na třetí příčce celkového pořadí ztrácející 1:05 minuty na vedoucího Carapaze z Ineosu, a přidává: „Chceme být dnes agresivní. Carapaz i Hindley jsou sice velmi silní, ale v Dolomitech může být vše jinak. Pokusíme se je zaskočit.“

Právě od Landy a Bahrainu očekává Alberto Contador v roli televizního experta masivní útok ve stylu všechno, nebo nic, s použitím celého týmu.

Vysláním pomocníka Domena Novaka do úniku dne jim první fáze plánu vychází. Novak se má později na Fedaie, závěrečném ze tří stoupání první kategorie, stáhnout k Landovi.

Fáze dvě jejich útoku zní: Nasadit na špici pelotonu tvrdé tempo. Parta v červených dresech se o to už při výšlapu do legendárního průsmyku Pordoi snaží, ale i Landa cítí... něco je špatně.

„Nemám nejlepší pocity,“ přizná do vysílačky.

Rovněž jeho kolega Pello Bilbao prozradí: „Necítím se stoprocentně.“

Přesto nadále diktují tempo.

Jen ať pracují, říkají si Hindley a Bora a po velkou část etapy se drží na uzdě za jezdci Bahrainu a Ineosu.

„Jako tým jsme jeli docela chytrý závod. Snažili jsme se nepálit zbytečně energii,“ později řekne Hindley. Závěrečný výšlap na Fedaiu, hlavně jeho druhá polovina, budou přetěžké, uvědomují si.

Také oni mají jednoho muže v úniku před pelotonem. Pravda, Lennard Kämna tam vlastně ani být neměl, ale devizou dobrých stratégů je, že umí improvizovat.

„Náš původní plán byl nemít nikoho v úniku, ovšem když do něj Lenny doskočil, do vysílačky jsme si řekli, ať tam jede v klidu, že ho zkusíme využít při útoku na Fedaie,“ vylíčí Hindley.

Už sjeli z Pordoi a blíží se k Fedaie, pod majestátní kolos Marmolady, nejvyšší horu Dolomit. Obavy z příliš velké zimy a deště se nenaplňují. Trať je obsypaná fanoušky. A Wout Poels z Bahrainu se na spodních pasážích Fedaie stále ještě snaží udávat tempo už značně prořídlé skupiny favoritů.

„Nahromaděná únava si ale vybrala daň,“ dozná. „Na týmové poradě jsme měli spoustu motivace, ale rozhodující je až to, jaké máte nohy na silnici.“

Ty nemá dost dobré na zdrcující útok ani on, ani Bilbao a hlavně ani Landa.

Proto dávají volnost Novakovi. „Nevracej se k nám. Zkus jet z úniku o vítězství v etapě.“ Skromnému Slovinci, který se tolikrát obětoval pro druhé, dopřejí šanci na životní úspěch.

Jeď, jeď! Carapaz má potíže

Když Bahrain v partě favoritů uvadá a také Hindley už tu přišel o všechny pomocníky s výjimkou Wilka Keldermana, aktivitu přebírá Ineos. Na špici se usazují Jonathan Castroviejo, Ben Tulett a Pavel Sivakov.

Sivakov navyšuje tempo, ze skupiny odpadají už i Vincenzo Nibali a Pello Bilbao, stejně tak Domenico Pozzovivo.

Zbývá posledních pět kilometrů Fedaie. Těch nejdrsnějších. Ve skupině jich zůstává už pouze šest: Sivakov, tvrdě pracující na špici pro Carapaze, s nimi Ekvádorcovi největší soci Hindley a Landa, a také Jan Hirt a Hugh Carthy.

Pak Sivakov dokončí svoji mamutí porci práce a... teď zaútočí Carapaz, mnozí očekávají.

Omyl. Útočí Hindley.

Carapaz reaguje. Zatím.

Bora stahuje ke svému lídrovi z úniku dne Kämnu. Ten nastolí svižné tempo s Hindleym nalepeným na svém kole. „Lenny sehrál klíčovou roli,“ vyzdvihne později Australan.

Carapaz zprvu tempy Bory odolává. Necelé dva kilometry pod vrcholem se však před jeho kolem vytvoří mezera, šampion z roku 2019 zjevně trpí. Z jednoho metru ztráty je jakoby mrknutím oka metrů deset. Hindley zrychluje a dokonce jako by se při tom usmíval.

Od 14. etapy držel Carapaz maglia rosa. Právě teď o něj přichází. Závod se pro Ineos zvrtne, a to tak, že zásadně.

Někdy prostě nemáte nohy.

Zato Hindley? V duchu jásá: Jde to! Ujedu mu! Mohu být růžový!

„Jeď, jeď. Carapaz má potíže,“ slyší ve vysílačce od sportovního ředitele Enrika Gasparotta.

Taková slova jsou pro něj tou nejlepší možnou motivací, vlévají do jeho těla příval nové energie.

„Myslel jsem v tu chvíli na jediné: Teď to musíš pořádně rozjet.“

Bradley Wiggins doprovázející závod na motorce, poukazuje: „Carapaz vůbec nevypadá normálně. Už na Pordoi mi podle řeči jeho těla připadal, že není v komfortní zóně, šlapal na hodně malý převod a seděl na kole jinak než obvykle. A teď je ve všech možných problémech. Myslím, že právě přišel o Giro. Takový scénář jsem si dnes ráno nedovedl představit.“

Nezbývá než smeknout

Kämna se zařadí za Carapazovo kolo. Dotahují se k nim Carthy a Landa, načež i lídr Bahrainu muži v růžovém ujíždí.

Kdyby tu tak byl Richie, možná si pomyslí Carapaz. Ale jeho nejcennější superdomestik Richie Porte v pátek vzdal kvůli žaludečním problémům. Chybí jeho horská síla a uklidňující vliv, který vždy měl na celý tým včetně Carapaze.

Před největšími favority, v souboji uprchlíků o etapové vítězství uhájí Alessandro Covi ze stáje UAE Emirates náskok před Slovincem Novakem.

A pak se přiřítí Hindley, plující na vlně euforie.

„To byla jízda,“ velebí ho Wiggins. „Žasnu, jak byl silný.“

Australan za cílem čeká, kdy projede jeho největší soupeř. A nestačí se divit. Carapaz dorazí až o 1:28 minuty později.

„Tolik času jsem mu vzal? To snad není možné,“ diví se nový lídr Gira. „Carapaz je přece jezdec světové třídy. Je to olympijský vítěz. Je to zatraceně dobrý jezdec.“

Dave Brailsford, manažer Ineosu, za cílem obejme každého z jezdců svého týmu, děkuje jim za odvedenou práci, ti však jen kroutí hlavou: Takhle to dopadnout nemělo.

„Snažili jsme se. Dali jsme do toho všechno. Ale nestačilo to,“ říká Ben Swift. „Dnes to byl rozstřel kdo s koho, muž proti muži v závěrečném stoupání.“

Jak si stojí před časovkou: 1. Hindley (Aus./Bora)

2. Carapaz (Ekv./In.) +1:25

3. Landa (Šp./Bahrain) +1:51

4. Nibali (It./Astana) +7:57

5. Bilbao (Šp./Bahrain) +8:55

6. HIRT (ČR/Interm.) +9:07

7. Buchmann (Něm./Bora) +11:18

8. Pozzovivo (It./Int.) +16:04

9. López (Šp./Trek) +17:29

10. Carthy (Brit./EF) +17:56 Jak si vedli v časovce v Budapešti?

(2. etapa, délka 9,2 km, ztráta na tehdy vítězného Simona Yatese) +0:19 Nibali

+0:26 Bilbao

+0:28 Carapaz

+0:33 Landa

+0:34 Hindley

+0:36 Pozzovivo

+0:38 Carthy

+0:46 López

+0:57 Buchmann

+0:58 Hirt

Sivakov, Rus hájící od letoška francouzské barvy, smutně říká: „Zkusili jsme všechno, co se dalo. Nezbývá než smeknout před Jaiem. Mysleli jsme, že vysoká nadmořská výška bude Richardovou výhodou. Ale Jai byl nakonec nejsilnější. Není co dodat, musíme se s tím smířit. Je to jen sport.“

Je obtížně představitelné, že pokud Hindleyho nepotká v časovce série mechanických potíží nebo pádů, mohl by jej Carapaz ještě vysvléknout.

Šestadvacetiletý lídr stáje Bora se ocitl na dosah trůnu.

Krkolomná cesta zpět

Po svém průlomu a druhém místě na Giru v roce 2020 chtěl už loni potvrdit, že takový vzestup nebyl náhodný. V sezoně 2021 se měl vrátit na Corsa rosa coby spolulídr Romana Bardeta v týmu DSM (bývalý Sunweb), ale už v přípravě všechno bylo špatně, ztrpčovaly mu ji nemoci a zranění.

„Měl jsem obrovskou vůli dokázat si, že jsem schopný jezdit na vysoké úrovni trvale,“ vyprávěl. „Tvrdě jsem pracoval, forma narůstala, ale při přípravném závodě Kolem Alp jsem ve sjezdu upadl a vyvázl jsem se stehy v koleni. Týden před Girem jsem bral antibiotika. Na Giru jsem pak po čtyřech dnech onemocněl, navíc po etapě na strade bianche jsem bojoval s otlačeninami.“

Po 13. etapě z loňského Gira odstoupil. Chtěl se připravit na Vueltu, ale na ni ho tým ani nenominoval.

„Byl to velmi frustrující rok. Lidé začali říkat, jestli moje sezona 2020 nebyla náhoda. Návrat zpět nahoru byl krokolomný.“

Ale byl úspěšný. Už nikoliv v barvách DSM, ale v Boře. Vítězstvím v horské 9. etapě na Blockhaus všem ukázal: Podívejte se, jak jsem zase silný. Ve třetím týdnu jej Carapaz ne a ne setřást. A na Fedaie potom udeřil.

Na tiskové konferenci pochopitelně dostává otázku, zda mu náskok 1:25 minuty bude v časovce stačit. Při odpovědi zůstává zdrženlivý, se vzpomínkou na předloňské události nechce zakřiknout obrovskou šanci.

„Nevím, uvidíme, jak to půjde dál. Vždycky je těžké říct, jak dopadne časovka v poslední den třítýdenního závodu. Ale jsem připraven umřít pro maglia rosa,“ ujistí s patřičnou dávkou sportovní nadsázky.

Pokud ho uhájí, stane se prvním Australanem, jenž vyhraje Giro d’Italia, a druhým šampionem od protinožců na scéně Grand Tour po triumfu Cadela Evanse na Tour 2011.

Zbývá učinit poslední krok.

Sedmnáctikilometrový krok.