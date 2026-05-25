Jezdily tu však tramvaje, jejichž milánská síť patřila roku 1909 k nejmodernějším v Evropě a od roku 1901 byla kompletně elektrifikována firmou Edison. Prostranství křižovaly koleje, mezi nimiž se mačkaly tisíce lidí a jezdců se svými koly.
Tady všechno začalo.
Odtud odstartovalo před 117 lety první Giro d’Italia. Ve 2:53 v noci.
Později to nešlo, když úvodní etapa do Boloně měřila 397 kilometrů, a organizátoři si přáli, aby závodníci dorazili do cíle před setměním.
Jistě, Milán představuje tradici. A ano, žádné jiné město neznamená pro italskou cyklistiku víc. Navíc tady sídlí i společnost RCS, organizátor Gira. Přesto je to málo.