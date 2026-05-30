Jak se cítíš? Dobře. Tak si pro to jeď! Jak Kuss dojatě plakal a Ciccone plísnil Rubia

Velkolepé Dolomity, kulisa 250 milionů let starého korálového útesu, jenž se nyní zvedá k obloze a vytváří jedinečná panoramata, doprovází jezdce na jejich pouti. Všechny barvy těchto hor září pod modrou oblohou a je úchvatné vidět věčnou skálu tyčící se před bojovníky na kolech. Giro zdolává svá legendární stoupání, od Duranu až po průsmyk Giau, střechu tohoto ročníku ve výšce 2236 metrů. Tam, kde se vznášejí orli a kralují kozorožci.
„Uno scenario che lascia senza parole,“ píše účet Gira na síti X. Scenérie, která vás ponechá beze slov.
Páteční devatenáctá etapa má pouhých 151 km, ale většina z jejích takřka pěti tisíc nastoupaných metrů je vtěsnána do poslední stovky kilometrů.
Jedna z velkých zbývajících otázek letošního Gira se nicméně zodpoví ještě dříve, než tam cyklisté dojedou. Jhonatan Narvaéz, trojnásobný etapový vítěz a ještě ve čtvrteční etapě majitel fialového trikotu lídra bodovací soutěže, slézá z kola a vzdává Giro.
Cože? Tak blízko k římskému finále? Co se stalo?
Vysvětlení týmu UAE je vskutku neobvyklé. O den dříve po etapě Ekvádorec naboural do týmového autobusu. „A tato menší nehoda mu v náročném terénu způsobovala jisté nepohodlí.“
Věrný pomocník Kuss si dojel pro triumf, Hirt se při královském klání blýskl v úniku
Paul Magnier z Quickstepu bude vítězem bodovací soutěže. Tedy pokud on do Říma dojede.
Ale od fialového rozuzlení zpět k vzrušující bitvě vrchařů.
Únik se formuje, likviduje a zase mění. Teprve na dlouhém stoupání do průsmyku Duran se konečně zrodí, ale protože v něm šlape i celkově sedmý Derek Gee, který stále může pomýšlet na celkové stupně vítězů, je jasné, že půjde o únik hlavním polem přiměřeně kontrolovaný.
S takovými myšlenkami šlapou v pelotonu stáje Decathlon, Ineos a Red Bull. A je tu pochopitelně také tým Visma, jenž bude celý den bzučet jako vražedný úl v čele hlavního pole, aby nebyla jakkoliv ani náznakem ohrožena růžová mise Jonase Vingegaarda.
Silnému úniku, v němž šlapou i Storer, Caruso, Rondel, Harper, De La Cruz, Hirt, Poels, Rubio nebo Mas povolí minutu, dvě, potom na chvíli dokonce tři - ale to by stačilo, pánové, budeme si vás raději držet na laně.
Seppa Kusse vyslala Visma do úniku coby „četníka“, aby případně zkrotil útočníky. Šlape s nimi, aniž by tušil, jaký nezapomenutelný zážitek si pro něj cyklistický osud tentokrát nachystá.
Už mají v nohách obávaný Duran, už překonali Coi i Staulanzu, už se škrábají na Giau, Cimu Coppi tohoto ročníku, už se jim bolest zažírá do nohou. Ben O’Connor, desátý muž pořadí, je vyšťavený a odpadá z hlavního pole. Na Wouta Poelse doléhá jeho 38 let věku, ztrácí kontakt s únikem a záhy i s pelotonem.
Ačkoliv... s jakým pelotonem? Pouhých třináct lidí pokračuje ve skupině favoritů. Lídři pořadí a jejich pomocníci.
„Síla je s vámi,“ hlásá transparent u modelů stíhaček z filmové ságy Star Wars. I kohouti jsou s vámi, jakoby se opodál snažila naznačit obří nafukovací figurína kohouta. A také horské kozy, ty živé, prohánějící se po úbočí nad tratí.
Vpředu zůstává pouze jedenáct mužů, pak osm, šest a na vrcholu Giau znovu osm, když se Hirt a Caruso opět dotahují do čelní skupiny.
O stoupání dál, na Falzaregu, se v jejím čele odehrává interní drama mezi Giuliem Cicconem z Lidlu a Einarem Rubiem z Movistaru, přeskočí mezi nimi jiskra nevraživosti, hádají se, gestikulují. Proč?
Ciccone předtím na všech vrcholech vyrážel pro vítězství ve vrchařských prémiích, aby vysvlékl z modrého trikotu Vingegaarda. Jenže na Falzaregu jej zčistajasna Rubio přespurtuje, přestože on sám nemá o vrchařskou klasifikaci nejmenší zájem.
Kolumbijec se po etapě brání, že to byl Cicccone, kdo již dříve porušil vzájemnou dohodu. Podle Rubia mu totiž měl Ital nabídnout: Necháš mě jezdit pro body z vrchařských prémiích a já ti nebudu stát v cestě k vítězství na (atraktivně dotované) Red Bull prémii.
Jenže tu Rubiovi posléze vybral Cicconeho týmový kolega Gee.
„Einar se proto na mě možná zlobil, ale musí chápat, že Derek tu jede o celkové pořadí a potřeboval ten časový bonus,“ bude vysvětlovat Ital. „Když mi pak Einar zlostně oplácel tím, že mi sebral body na Falzaregu, choval se jako malej kluk.“
Cicconeho tato tato událost natolik vytočila, že si okamžitě za vrcholem zchladí žáhu tím, že ve sjezdu tvrdě zaútočí na Rubia a všechny ostatní. „Byl jsem tak naštvaný a odhodlaný, že jsem řezal zatáčky na samé hraně rizika,“ poví.
Letí dolů jako motocyklový závodník, jako ryzí útočník. Dokládá, jak skvělým sjezdařem je. V údolí v turistickém středisku Alleghe, u romantického jezera s plovoucími labutěmi, má najednou více než minutu k dobru! Bude to stačit? Mělo by! Vždyť zbývá jen pětikilometrový, byť prudký výšlap na Piani di Pezze.
Ale nebude to stačit.
Výšlap je obsypán tisícovkami lidí a při pohledu na toho pestrobarevného lidského hada vyvstanou na mysli dávná slova Michele Scarponiho: „Fandím i všem fanouškům.“
Tři a půl kilometru před cílem má Ciccone ještě náskok 37 sekund. Odpadající jezdce z úniku už začíná pohlcovat Vingegaardova a Gallova skupinka a trať lemuje i transparent s nápisem: „Marco Pantani je tu s námi.“ Ano, útočit a zase útočit, takový byl Pirátův styl.
Stejně jako Cicconeho.
Na tomto Giru strávil italský matador den v maglia rosa, dvakrát byl v etapách třetí, zažil tisíc útoků, tisíc zklamání, řekl si o modrý dres krále vrchařů a teď se honí za vysněným etapovým triumfem.
Jenže zatímco Pantani na Giru 1992 v Alleghe zvítězil, Cicconeho vítězná pouť se začíná kazit.
Může za to Sepp Kuss, jenž za ním vyrazil z party uprchlíků – a je stále blíž a blíž.
Za Kussem se vydává Gee, pak je tu živou vodou pokropený Giulio Pellizzari z Red Bullu, který se však záhy stahuje k parťákovi Jaii Hindleymu, aby mu pomohl s útokem na celkové stupně vítězů.
Kuss vyhrál Vueltu 2023, ale především byl vždy připraven dřít coby oddaný a nesmírně silný superdomestik Vingegaarda i Rogliče. „I dnes mojí největší výzvou bylo, abychom udrželi růžovou s Jonasem,“ ujistí.
Vingegaard později připomene: „Vždycky tady pro mě Sepp byl, na všech Grand Tour, které jsem vyhrál. Nikdy nežádá, aby směl jet za svými vlastními šancemi. Ani teď o to nežádal. Opravdu jsem mu musel říct: Musíš do toho jít, musíš to udělat.“
Svolení dostává také od vedení týmu Visma. Co následovalo, zaznamenává komunikace mezi sportovním ředitelem Markem Reefem a Seppem Kussem, jak ji tým po etapě zveřejnil.
„Seppe, jak se cítíš?“ ptá se z týmového auta Reef.
„Docela dobře,“ odvětí do vysílačky Kuss.
„O.K., tak si pro to jeď. Come on, Seppy.“
Pak už do vysílačky mluví a křičí jen Reef, zatímco Kuss stahuje metr za metrem náskok Cicconeho.
„Už ho vidíš před sebou. Pojď, Seppy, tohle je tvůj den!“
„Dojeď ho a předjeď!“
„A už jsi ve vedení sám! Ty přímo letíš. Come on. Poslední kilometr. Sedm set metrů před cílem je strmá sekce, teď bojuj, pojď.“
„It’s Ciccover,“ píše v té chvíli účet Gira na síť X. Je to pryč, pane Ciccone.
A je to tady, pane Kussi.
Pět set metrů před cílem čeká ještě jedna obrovská motivace pro lídra etapy: jeho maminka. Přiletěla z Ameriky na závěr Gira. Kuss ví, že tady bude stát. On žije v Evropě, tak málo se vídají. Tahle etapa je i pro ni.
O posledním kilometru později řekne: „Bylo to obrovské utrpení. Síla, kterou jsem do útoku vložil, najednou začala rychle ubývat.“
Ale Reef do vysílačky dál mocně povzbuzuje:
„Píšeš historii, Seppy.„
„Dokážeš to. Ano, Seppy. Skvělá jízda. Užij si tu chvíli!“
A pak se touha stává skutečností: „Máš etapu na všech Grand Tour. Úžasná práce. Napsal jsi historii.“
Právě dokončil vlastní trilogii etapových triumfů na Tour, Giru i Vueltě. „Už jsem nevěřil, že se to někdy stane,“ dozná. Objímá maminku s vědomím, že veškerá ta dřina stála za to, rozpláče se při televizním rozhovoru, utápí se v objetí Vingegaarda, který dorazil na pátém místě společně s Felixem Gallem. Jsou to chvíle, kdy si uvědomíte, že i profesionální cyklisté jsou především lidé, jen neuvěřitelně silní.
V cíli na Piani di Pezze, pod horou Civetta, s nádherným výhledem na Alleghe a jeho jezero, vlaje americká vlajka. Jednatřicetiletý Sepp Kuss, rodák z coloradského Duranga, dojatě slaví.
Byla to etapa mnohých příběhů a mnohých vítězů i poražených. Ciccone si v obrovském chumlu reportérů posteskne: „Vítězství bylo tak blízko“ a už zase řeší svůj spor s Rubiem.
Thymen Arensman z Ineosu na své přehřáté tělo lije litry vody. Ví že ztratil průběžné třetí místo, ale říká: „Víc ve mně dnes nebylo.“
Naopak Hindley děkuje v chumlu Red Bullu za pomoc Pellizzarimu a tvrdí: „Nesmírně si vážím toho, co pro mě Giulio udělal.“ V roce 2020 dojel Australan na Giru senzačně druhý, v roce 2022 jej po souboji s Carapazem nečekaně vyhrál - a nyní může zkompletovat kolekci medailových umístění. Muž ve stínu za velikány, přesto obdivuhodný cyklista.
„Viděl jsem, jak Arensman na cílovém kopci rupá, ale soustředil jsem se hlavně na to, abych udržel vlastní tempo,“ svěřuje se.
Vingegaard přichází na tiskovou konferenci a rozhovoří se: „Jsem za Seppa neuvěřitelně šťastný. I pro mě je jeho vítězství jedním z největších zážitků tohoto Gira. Známe se tak dlouho a máme spolu tak silné pouto. Neskutečně si ten dnešek zasloužil.“
Vypráví, jak mu nedávno Kuss řekl, že už moc nevěří v dokončení své etapové trilogie na Grand Tour a on ho naopak přesvědčoval, že nesmí přestat doufat. „A teď ji má!“
Poslední horská zkouška zbývá. Předposlední etapa, z Gemony del Friuli do Piancavalla, 200kilometrová, s 3750 metry převýšení a dvojnásobným výšlapem do střediska, kde roku 1998 také triumfoval Marco Pantani. Bude to den, připomínající oběti zemětřesení v této oblasti z roku 1976. Den piety, vzpomínek, ale i dalších drsných bitev.
Jonas Vingegaard si jede pro naplnění růžového snu, Felix Gall, Jai Hindley, Thymen Arensman, ale i Derek Gee svádějí tuhý souboj o stupně vítězů.
A stále není konec, ještě ne.