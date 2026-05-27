Měl jsem katastrofální watty, nechápu proč, říkal Hirt. Také Pellizzari si zoufal

Z cíle na vrcholu Carí sjížděli cyklisté k autobusům zaparkovaným na letišti buď vlastními silami, nebo se na kolech drželi okýnek týmových vozů, případně se nechali svézt do údolí bez kola.
Jan Hirt vystoupil z automobilu NSN a řekl jen: „Není mi dobře. Fakt mi není dobře.“ Načež zmizel v útrobách autobusu.
Teprve později se o dění ve švýcarské horské etapě rozhovořil. „Nemyslím, že nepovedený dnešek byl následkem mé předchozí nemoci,“ přemítal.
Co se tedy stalo?
„Nevím. Normálně jsem po volném dnu vždycky míval výborný den, ale dnešek byl naopak hrozný. Vůbec jsem nebyl schopný jet.“
V roce 2017 při debutu na Giru v dresu druhodivizní stáje CCC šlapal bezprostředně po volném dnu v úniku v královské etapě, která zavedla jezdce dvakrát na vrchol Stelvia. A i když byli uprchlíci v závěrečné fázi závodu dostiženi, projel cílem v Bormiu jedenáctý.
V roce 2019 se v úvodní etapě třetího týdne pustil do úniku přes obávané Mortirolo a v cíli v Ponte di Legno byl těsně druhý, po prohraném spurtu o vítězství s Giuliem Cicconem.
A v roce 2022 to bylo ještě lepší, když po volném dni zahájil Hirt závěrečný závodní týden Gira opět únikem přes Mortirolo, načež se zbavil Španěla Valverdeho i Nizozemce Arensmana a uháněl si pro etapový triumf v Aprice.
Zato tentokrát?
Krátký horský sprint na 113 kilometrů mu ani trochu nesedl.
„Už na okruhu nad Bellinzonou (dvakrát přes prémie 2. a 3. kategorie) jsem byl špatný,“ popisoval. „Věřil jsem, že se to pak v údolí zlomí, ale ani na rovině jsem se skoro nebyl schopný držet kol přede mnou. Měl jsem mizerné, úplně katastrofální watty. Nechápu to. Nevím, jestli na příčinu třeba s doktorem přijdeme.“
Z hlavního pole favoritů, dirigovaného především Vismou, odpadl už na úpatí závěrečného stoupání, podobně jako zoufající si Pellizzari.
Do cíle přijel na 28. místě se ztrátou jedenácti a půl minuty na vítězného Vingegaarda. Celkově sestoupil z 16. na 18. místo, přičemž od elitní desítky jej nyní dělí už 11:31 minuty.
„Časovka, která se jela po předchozím volném dni, byla v mém podání taky katastrofa,“ připomněl. „Ale tam to byla tak nějak kombinace všeho, včetně nemoci. Další dny se mi už zase jely dobře. Proto věřím, že ve středu už bych mohl zase být dobrý.“
Pellizzari: E finita la commedia
Podobně zklamaně a vyčerpaně jako Hirt vypadal po úterní etapě Giulio Pellizzari.
Stejně jako český jezdec také on potěšil své fanoušky bojovným výkonem v sobotní horské etapě kolem Aosty. Italští fanoušci i tým Red Bull-Bora uvěřili, že z šestého místa průběžného pořadí může ještě zaútočit na stupně vítězů v Římě.
Jenže stal se pravý opak.
Red Bull měl plán, že na cílovém stoupání pomůže jezdcům Vismy navýšit tempo, aby tak unavili své soupeře v boji o stupně vítězů Felixe Galla a Thymena Arensmana.
„Od prvního kilometru stoupání se jelo na plné obrátky. Bylo to ještě příliš daleko od cíle a já se na kole posadil. Věděl jsem: tohle tempo nemám šanci udržet,“ řekl Pellizzari.
Začal zaostávat za skupinou, přijel k němu v týmovém autě sportovní ředitel Christian Pömer a po krátké diskuzi mu Pellizzari řekl: „Jeďte s Jaiem, já se nějak do cíle dostanu.“
Jai Hindley, šampion Gira z roku 2022 a v týmu Red Bullu spolulídr, stále ve hře o stupně vítězů zůstává, po úterní etapě je průběžně čtvrtý, v dosahu Galla a Arensmana.
Pellizzari proto říká: „Snad se v dalších dnech zotavím a Jaiovi dokážu pomoci.“
V dubnu ovládl mladý Ital přípravný závod Kolem Alp, načež z něj nejen italská média učinila spolufavorita Gira, či snad dokonce vyzyvatele Vingegaarda.
Ale už žaludeční problémy a onemocnění v průběhu prvního týdnu z něj vysály pořádný kus sil.
Najednou si připadal úplně prázdný.
Cílem projel i daleko za Hirtem na 49. místě s osmnáctiminutovou ztrátou. Celkově je devatenáctý a vytrácí se také ze hry o bílý trikot.
Jeho šéf Pömer si u týmového autobusu s malým úšklebkem ulevil: „E finita la commedia.“ Pellizzariho show nabrala nečekaný závěr.
Vzápětí Pömer vážně dodal: „Po sobotní etapě jsme byli s Giuliem tak moc optimističtí. Zdálo se, že se zbavil potíží a mohl by mít skvělý třetí týden. Proto jsme byli překvapeni, že tomu dnes tak nebylo. Teď musíme žít s následky.“
A zároveň věřit v Hindleyho.
Vingegaard: A co takhle pomoci s bílým dresem
Úplně jiná než rozpačitá atmosféra panovala na letišti v Ambri o kousek dál u žlutočerného autobusu Vismy.
Opětovně perfektní týmová práce vyústila v další triumf Jonase Vingegaarda, který zahájil svůj sólový útok 6,6 kilometru pod vrcholem.
Už před startem v Bellinzoně naznačil: „Ještě nikdy jsem nevyhrál etapu v růžovém dresu. Což bych rád změnil.“ Jakoby tím Visma sdělovala všem soupeřům: ani dnes nenecháme únik dojet, pro etapu s Jonasem pojedeme my.
Tak se i stalo.
„Kde jinde bych měl v růžové vyhrát, když ne právě tady,“ říkal potom Vingegaard a připomněl, že ve švýcarském regionu Ticino pobýval v minulosti velmi často a doslova si ho zamiloval.
Čtyři horské dojezdy mělo zatím na programu toto Giro.
Čtyřikrát na vrcholu oslavoval.
Přičemž dvě horské etapy ještě na cyklisty v pátek a v sobotu čekají.
Následující otázka tudíž byla nasnadě: „Jonasi, plánujete zopakovat šest etapových prvenství Tadeje Pogačara z Gira 2024?“
Zasmál se a zavtipkoval: „No, myslím, že půjdu po všech etapách tohoto týdne. I po té sprinterské v Římě.“
Vzápětí nicméně k porovnávání s Pogačarem dodal: „Nemyslím moc na to, co se stalo v historii.“
Mnohem víc jej zajímá současnost. A ta může být pro Vismu na Giru nejen růžová, ale také bílá. Vingegaard vede v souboji o maglia rosa o více než čtyři minuty před Gallem, Arensmanem a Hindleym. Zároveň je však i jeho superdomestik Davide Piganzoli celkově osmý a druhý v soutěži o bílý dres nejlepšího jezdce do 25 let.
Na lídra této soutěže Afonsa Eulália nyní Piganzoli ztrácí 2:17 minuty, přičemž Portugalci z týmu Bahrain Victorious s přibývajícími dny Gira čím dál víc ubývají síly.
Akčnímu Piganzolimu naopak alespoň navenek nikoliv.
Proto i Vingegaard vybízí: „Davide by se mohl pokusit získat bílý dres. Udělal tu toho pro mě tolik a je to tak dobrý člověk. Pokud mu budu moci k bílé alespoň trochu pomoci, rád to udělám.“