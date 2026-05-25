Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Byla to kravina! Nepochopitelná etapa v Miláně. Pomohla uprchlíkům motorka?

Tomáš Macek
  7:30
Od našeho zpravodaje v Itálii - Reportér Gazzetty dello Sport u cíle vykřikoval: „Incredibile!“ Neuvěřitelné. Elitní světoví sprinteři jen kroutili hlavami a polykali zklamání. Objevovaly se titulky jako „Zázrak na Giru“. V nedělním patnáctém dějství závodu se totiž přihodilo cosi nepochopitelného. V nejplacatější etapě celého ročníku, která prostě MUSELA skončit hromadným spurtem a ve které byl jakýkoliv únik předem považován za naprosto beznadějný, vyhrál... muž ze čtyřčlenného úniku.
Tomáš Kopecký (vlevo) po patnácté etapě Gira.

Tomáš Kopecký (vlevo) po patnácté etapě Gira. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Tomáš Kopecký (vlevo) po patnácté etapě Gira.
Jonas Vingegaard v růžovém dresu během patnácté etapy Gira, která končila v...
Fredrik Dversnes vítězí v dojezdu 15. etapy Gira.
Fredrik Dversnes slaví vítězství v 15. etapě Gira.
12 fotografií

Celý den si sprinterské týmy držely uprchlíky na dosah. Čtyřicet kilometrů před cílem, kdy už cyklisté jeli městské okruhy v Miláně, měl únik k dobru dvě minuty.

Šestnáct kilometrů před metou, při nájezdu do posledního kola, to byla minuta.

Sedm kilometrů - a stále 40 sekund.

Za normálních okolností by pro řítící se balík nebyl nejmenší problém skupinku sjet.

Únik vyfoukl dojezd do Milána sprinterům. Historické vítězství slaví Uno-X

Jenže normální okolnosti nenastaly.

A tak se místo Magniera, Milana, Groenewegena a dalších sprinterských těžkých vah utkalo o etapu kvarteto outsiderů: Nor Fredrik Dversnes z Uno X, Italové Mattia Bais a Mirco Maestri z druhodivizní formace Polti Visit Malta a další domácí jezdec Martin Marcellusi z rovněž druhodivizního Bardiani.

Dversnes v cíli jásal.

Naopak favorité zůstali na hlavu poraženi.

Fredrik Dversnes vítězí v dojezdu 15. etapy Gira, marně uprchlíky naháněl peloton.

„Každý sprinterský tým posílal dopředu balíku pořád nové, čerstvé lidi a každý z nich tam nechal všechno. Přesto se nám únik nepovedlo sjet,“ povídal za cílem Tomáš Kopecký, jenž v dresu Unibetu makal pro jejich sprintera Dylana Groenewegena.

Na tuhle etapu si Unibet brousil zuby. Ale přišel jenom zmar.

„Radši se nechci vyjadřovat,“ prohodil Tomášův bratr Matyáš a pokračoval dál k týmovému autobusu.

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Jejich slovenský kolega Lukáš Kubiš tvrdil: „Věřili jsme, že v posledním kole dokážeme ty dvě minuty sjet. My, Quickstep, Lidl, NSN i další týmy jsme únik naháněli se čtyřmi, pěti lidmi z každého týmu. A nedopadlo to.“

Tomáš Kopecký přidával: „Věděli jsme, že na městském okruhu je vždycky těžší sjíždět díru, tak jsme radši makali hned od začátku etapy a rychlost balíku byla vážně hodně rychlá, furt přes 50 km/h. Přesto jsme se pořád nebyli schopni dostat k nim blíž.“

Průměrná rychlost etapy byla dokonce 51,4 km/h, nejvíc v celé historii Gira, pokud pomineme kratší časovky!

V dresu Lidl-Treku se Tim Teutenberg a Max Walscheid – obvykle používáni až při závěrečném spurtu Jonathana Milana – při snaze sjet uprchlíky naprosto odrovnali, takže ke konci etapy pomáhal na čele pelotonu i Derek Gee-West, devátý muž celkového pořadí.

Ale ani on tým nespasil.

Demotivovaný Milan proťal cílovou čáru na čtrnáctém místě a zklamání se mu zrcadlilo v obličeji: „Co můžu říct? Tým odvedl úžasnou práci, všichni kvůli mně tvrdě dřeli, dokonce i Derek. Udělali jsme, co jsme mohli.“

Byl to především na Grand Tour debutující Unibet, jehož jezdci odvedli na špici pelotonu největší porci práce ze všech. Ostatní týmy se přidaly až ve chvíli, kdy se situace začínala stávat kritickou.

„Teď někdo může tvrdit: na špici mělo pracovat více jezdců. Ale to už se dá těžko posoudit,“ řekl Groenewegen a nezastíral: „Přijel jsem na Giro vyhrát etapu a dnešek je hořká pilulka. Na tenhle sprint jsme se chystali s týmem několik dnů, v horách jsme se proto snažili ušetřit co nejvíc sil. A potom jedete naplno, vyždímáte celý tým do maxima – a ani nemůžete spurtovat o etapu.“

Tomáš Kopecký (vlevo) po patnácté etapě Gira.
Tomáš Kopecký (vlevo) po patnácté etapě Gira.
Jonas Vingegaard v růžovém dresu během patnácté etapy Gira, která končila v Miláně.
Fredrik Dversnes vítězí v dojezdu 15. etapy Gira.
12 fotografií

Díky čemu tedy vyhráli uprchlíci?

Elmar Reinders, vrchní Groenewegenův rozjížděč, naznačil reportérům, že výsledek mohl významně ovlivnit motocykl jedoucí před uprchlíky, který jim rozrážel vzduch.

Teutenberg z Lidl-Treku hovořil podobně: „Každý, kdo rozumí cyklistice, ví, že dnešek byl tak trochu vtip. Nevím, jaký byl úmysl organizátorů – chtěli nám snad ukázat, jak auta a motorky mohou ovlivnit závod? Celé to byla kravina.“

Také jeho parťák Walscheid si přisadil: „Abych byl upřímný, trochu mi docházejí slova. Tahle etapa byla příležitostí, na kterou jsme se tolik těšili, a je mi líto, že nám ji motorky vzaly. Vím, jak rychle jsme po trati letěli, jaká čísla jsme měli. Rychleji snad už ani jet nešlo. Pokud to nestačilo na to, abychom sjeli čtyři kluky, něco není v pořádku.“

Vítězný Dversnes se takovým tvrzením zasmál: „Ve skutečnosti v tom úniku byly čtyři velmi silné motorky – a byli jsme to my.“

Potom vážněji dodal: „Vymlouvat se, že uprchlíkům pomohlo zapojení motorek, je koneckonců známá věc. Jelikož etapa nedopadla ve prospěch sprinterských týmů, tak si na to samozřejmě stěžovat budou.“

Italská půda Dversnesovi zjevně svědčí, triumfoval na ní už loni v etapě závodu Tirreno-Adriatico. Tentokrát se postaral o druhé vítězství stáje Uno X na scéně Grand Tour a vůbec první od chvíle, co povýšila mezi worldtourové týmy.

Proto taková exploze radosti za cílem, nejen od Dversnese, ale i od šéfa týmu, někdejšího hvězdného sprintera Thora Hushovda. „Jen jsme křičeli a křičeli,“ říkal vítěz.

Objímali se ale také jezdci a sportovní ředitelé italské stáje Polti Visit Malta. Jindy by byli naštvaní, že nevyužili přesilovky ve spurtu skupinky, ovšem po této podivné nedělní etapě už jen proto, že zviditelnili tým až do samého konce a uhájili zdánlivě neuhájitelnou pozici před pelotonem.

Pozornost sprinterských týmů se nyní stáčí k poslední ryze sprinterské etapě, ke které však dojde až příští neděli v Římě.

„Během volného dne se dáme zase dohromady a naladíme na Řím,“ sliboval Tomáš Kopecký.

„Tam už chci konečně vyhrát,“ ujistil jeho lídr Groenewegen.

Načež v nadsázce dodal: „V Římě už radši ani na začátku etapy žádný únik nepovolíme.“

Nebo to nebyla nadsázka?

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Wembanyama zase kraloval, bitva mezi Oklahomou a Texasem se vyrovnala

Jared McCain (v modrém) z Oklahoma City Thunder a Victor Wembanyama z San...

Victor Wembanyama opanoval čtvrté finále Západní konference NBA, basketbalisté San Antonio Spurs si díky němu doma poradili s obhájci titulu Oklahoma City Thunder 103:82 a sérii vyrovnali na 2:2....

25. května 2026  7:08,  aktualizováno  8:47

Šťastná vzpruha přišla, nakopne první lajnu? Hokejisté hledají rozdílový útok

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dlouhá léta si udržuje fantastickou produktivitu. Aby Roman Červenka třikrát po sobě nebodoval? Vzácnost, k níž ale na mistrovství světa došlo. U kapitána českých hokejistů, pokud počítáme také...

25. května 2026  8:30

Česko - Norsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve...

Dokáží skvěle bránit a pak rychle píchnout jako vosa. Norští hokejisté jsou dalším soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka hraje o výhodné nasazení do čtvrtfinále,...

25. května 2026  8:23

Mám to pořád v sobě. Veterán Hamilton přetlačil Verstappena a slavil na pódiu

Lewis Hamilton slaví druhé místo z Grand Prix Kanady

Byl to pro něj moment zadostučinění. Moment, ve který už možná nedoufal ani on sám. Lewis Hamilton, minulý rok odepisovaný, zatracovaný a posílaný do důchodu, opět bojuje s nejlepšími. Opět patří na...

25. května 2026  8:13

Česko - Norsko. Zastaví národní tým krasojízdu rozjetých Seveřanů?

Radim Rulík na české střídačce během utkání se Slovinskem.

Čtvrtfinále má český tým díky sobotní prohře Švédska s Norskem zajištěné. Z jakého místa do play off půjde, rozhodnou poslední zápasy ve skupině. V pondělí změří Rulíkův výběr síly právě s Norskem,...

25. května 2026

Hertl gólem přiblížil Vegas k finále Stanley Cupu, Nečas jednou asistoval

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Hokejový útočník Tomáš Hertl byl s bilancí rozdílové trefy a asistence zvolen první hvězdou u nedělní výhry Vegas 5:3 nad Coloradem, po které tým z města hazardu vede již 3:0 na zápasy a je krok od...

25. května 2026  7:05,  aktualizováno  7:48

Byla to kravina! Nepochopitelná etapa v Miláně. Pomohla uprchlíkům motorka?

Tomáš Kopecký (vlevo) po patnácté etapě Gira.

Od našeho zpravodaje v Itálii Reportér Gazzetty dello Sport u cíle vykřikoval: „Incredibile!“ Neuvěřitelné. Elitní světoví sprinteři jen kroutili hlavami a polykali zklamání. Objevovaly se titulky jako „Zázrak na Giru“. V...

25. května 2026  7:30

Motivací je dostat se na úroveň Slavie, říká Hyský. Zřejmě skončí Vašulín i Slončík

Trenér Plzně Martin Hyský během utkání s pražskou Spartou.

Krásná rána reprezentanta Sojky z přímého kopu, která orazítkovala spojnici břevna a tyče. Povedená střela Guinejce Tourého, kterou bravurně vytáhl mimo branku slávistický gólman Kolář. A krátký...

25. května 2026

V komplikovaném vztahu s Roland Garros. Krejčíková po senzaci prožívá trápení

Barbora Krejčíková se povzbuzuje v prvním kole Roland Garros.

Když před pěti lety vyhlašovali na proslulém kurtu Philippa Chatriera její jméno a ona z rukou legendární tenistky Martiny Navrátilové přebírala trofej pro vítězku Roland Garros, pořád tak nějak...

25. května 2026  6:30

Antonelli vyhrál v Kanadě počtvrté za sebou, Russella vyřadila technická závada

Kimi Antonelli, vítěz Velké ceny Kanady

Devatenáctiletý mladík Andrea Kimi Antonelli kraluje formuli 1. Vyhrál čtvrtý závod za sebou a šampionát vede o 43 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Georgem Russellem, který Velkou cenu Kanady po...

24. května 2026  21:30,  aktualizováno  25. 5.

Como si poprvé zahraje Ligu mistrů. Turínské derby zpozdili ultras

Manuel Locatelli rozmlouvá s fanoušky Juventusu.

Fotbalisté AS Řím a Coma si výhrami v závěrečném kole italské ligy zajistili účast v Lize mistrů. Na AC Milán zbyla Evropská liga. Neapol porazila Udine 1:0 a vítězstvím se rozloučila s trenérem...

24. května 2026  22:27,  aktualizováno  25. 5.

Proč se neostříhá? Nechci dopadnout jako Samson a ztratit sílu, vzkazuje Voženílek

Premium
Daniel Voženílek v utkání Česka proti Slovensku na MS v hokeji 2026 ve...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Nabere rychlost, stlačí brusle k ledu a jede. A sráží všechno, co mu přijde do cesty. Když má kotouč, funguje podobně, jen občas zkusí nějakou kulišárnu nebo naopak najde jednoduché řešení a...

25. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.