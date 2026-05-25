Byla to kravina! Nepochopitelná etapa v Miláně. Pomohla uprchlíkům motorka?

Celý den si sprinterské týmy držely uprchlíky na dosah. Čtyřicet kilometrů před cílem, kdy už cyklisté jeli městské okruhy v Miláně, měl únik k dobru dvě minuty.
Šestnáct kilometrů před metou, při nájezdu do posledního kola, to byla minuta.
Sedm kilometrů - a stále 40 sekund.
Za normálních okolností by pro řítící se balík nebyl nejmenší problém skupinku sjet.
|
Únik vyfoukl dojezd do Milána sprinterům. Historické vítězství slaví Uno-X
Jenže normální okolnosti nenastaly.
A tak se místo Magniera, Milana, Groenewegena a dalších sprinterských těžkých vah utkalo o etapu kvarteto outsiderů: Nor Fredrik Dversnes z Uno X, Italové Mattia Bais a Mirco Maestri z druhodivizní formace Polti Visit Malta a další domácí jezdec Martin Marcellusi z rovněž druhodivizního Bardiani.
Dversnes v cíli jásal.
Naopak favorité zůstali na hlavu poraženi.
„Každý sprinterský tým posílal dopředu balíku pořád nové, čerstvé lidi a každý z nich tam nechal všechno. Přesto se nám únik nepovedlo sjet,“ povídal za cílem Tomáš Kopecký, jenž v dresu Unibetu makal pro jejich sprintera Dylana Groenewegena.
Na tuhle etapu si Unibet brousil zuby. Ale přišel jenom zmar.
„Radši se nechci vyjadřovat,“ prohodil Tomášův bratr Matyáš a pokračoval dál k týmovému autobusu.
|
Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu
Jejich slovenský kolega Lukáš Kubiš tvrdil: „Věřili jsme, že v posledním kole dokážeme ty dvě minuty sjet. My, Quickstep, Lidl, NSN i další týmy jsme únik naháněli se čtyřmi, pěti lidmi z každého týmu. A nedopadlo to.“
Tomáš Kopecký přidával: „Věděli jsme, že na městském okruhu je vždycky těžší sjíždět díru, tak jsme radši makali hned od začátku etapy a rychlost balíku byla vážně hodně rychlá, furt přes 50 km/h. Přesto jsme se pořád nebyli schopni dostat k nim blíž.“
Průměrná rychlost etapy byla dokonce 51,4 km/h, nejvíc v celé historii Gira, pokud pomineme kratší časovky!
V dresu Lidl-Treku se Tim Teutenberg a Max Walscheid – obvykle používáni až při závěrečném spurtu Jonathana Milana – při snaze sjet uprchlíky naprosto odrovnali, takže ke konci etapy pomáhal na čele pelotonu i Derek Gee-West, devátý muž celkového pořadí.
Ale ani on tým nespasil.
Demotivovaný Milan proťal cílovou čáru na čtrnáctém místě a zklamání se mu zrcadlilo v obličeji: „Co můžu říct? Tým odvedl úžasnou práci, všichni kvůli mně tvrdě dřeli, dokonce i Derek. Udělali jsme, co jsme mohli.“
Byl to především na Grand Tour debutující Unibet, jehož jezdci odvedli na špici pelotonu největší porci práce ze všech. Ostatní týmy se přidaly až ve chvíli, kdy se situace začínala stávat kritickou.
„Teď někdo může tvrdit: na špici mělo pracovat více jezdců. Ale to už se dá těžko posoudit,“ řekl Groenewegen a nezastíral: „Přijel jsem na Giro vyhrát etapu a dnešek je hořká pilulka. Na tenhle sprint jsme se chystali s týmem několik dnů, v horách jsme se proto snažili ušetřit co nejvíc sil. A potom jedete naplno, vyždímáte celý tým do maxima – a ani nemůžete spurtovat o etapu.“
Díky čemu tedy vyhráli uprchlíci?
Elmar Reinders, vrchní Groenewegenův rozjížděč, naznačil reportérům, že výsledek mohl významně ovlivnit motocykl jedoucí před uprchlíky, který jim rozrážel vzduch.
Teutenberg z Lidl-Treku hovořil podobně: „Každý, kdo rozumí cyklistice, ví, že dnešek byl tak trochu vtip. Nevím, jaký byl úmysl organizátorů – chtěli nám snad ukázat, jak auta a motorky mohou ovlivnit závod? Celé to byla kravina.“
Také jeho parťák Walscheid si přisadil: „Abych byl upřímný, trochu mi docházejí slova. Tahle etapa byla příležitostí, na kterou jsme se tolik těšili, a je mi líto, že nám ji motorky vzaly. Vím, jak rychle jsme po trati letěli, jaká čísla jsme měli. Rychleji snad už ani jet nešlo. Pokud to nestačilo na to, abychom sjeli čtyři kluky, něco není v pořádku.“
Vítězný Dversnes se takovým tvrzením zasmál: „Ve skutečnosti v tom úniku byly čtyři velmi silné motorky – a byli jsme to my.“
Potom vážněji dodal: „Vymlouvat se, že uprchlíkům pomohlo zapojení motorek, je koneckonců známá věc. Jelikož etapa nedopadla ve prospěch sprinterských týmů, tak si na to samozřejmě stěžovat budou.“
Italská půda Dversnesovi zjevně svědčí, triumfoval na ní už loni v etapě závodu Tirreno-Adriatico. Tentokrát se postaral o druhé vítězství stáje Uno X na scéně Grand Tour a vůbec první od chvíle, co povýšila mezi worldtourové týmy.
Proto taková exploze radosti za cílem, nejen od Dversnese, ale i od šéfa týmu, někdejšího hvězdného sprintera Thora Hushovda. „Jen jsme křičeli a křičeli,“ říkal vítěz.
Objímali se ale také jezdci a sportovní ředitelé italské stáje Polti Visit Malta. Jindy by byli naštvaní, že nevyužili přesilovky ve spurtu skupinky, ovšem po této podivné nedělní etapě už jen proto, že zviditelnili tým až do samého konce a uhájili zdánlivě neuhájitelnou pozici před pelotonem.
Pozornost sprinterských týmů se nyní stáčí k poslední ryze sprinterské etapě, ke které však dojde až příští neděli v Římě.
„Během volného dne se dáme zase dohromady a naladíme na Řím,“ sliboval Tomáš Kopecký.
„Tam už chci konečně vyhrát,“ ujistil jeho lídr Groenewegen.
Načež v nadsázce dodal: „V Římě už radši ani na začátku etapy žádný únik nepovolíme.“
Nebo to nebyla nadsázka?