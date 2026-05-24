Alpský Řím nazývají totiž Italové město Aosta. Bylo založeno už roku 25 před naším letopočtem, tehdy ještě jako Augusta Praetoria Salastorum a coby strategická vojenská základna po vítězství nad místním kmenem Salassorů.
Stále jsou zde velmi zachovalé starověké hradby. Turisté obdivují ruiny antického divadla a u Augustova vítězného oblouku se tyčí k nebi rovněž socha císaře Augusta, za jehož vlády se město zrodilo.
Nedaleko odtud startuje 14. etapa Gira.
Závodu, který čeká na svého nového imperátora.
U autobusu týmu Astana se třepotají dvě obrovské uruguayské vlajky, které den co den přinášejí otec a bratr Guillerma Thomase Silvy, v úvodních bulharských dnech Gira senzačního majitele růžového trikotu.
Ve čtvrté etapě ho předal dalšímu neočekávanému muži, Afonsovi Eulaliovi ze stáje Bahrain Vicorious. Ten v sobotním poledni předstupuje v mixzóně u startu před novináře a přiznává jim: „Já vůbec nevím, co se mnou dnešek provede. Nikdy jsem nebyl v situaci, abych po dvou týdnech závodu musel jet naplno horskou etapu a bránit při ní dres lídra.“
Potom se usměje a přidá: „Ale Jonas je Jonas. Už včera jsem mu říkal, že tuhle etapu vyhraje. A já? Já prostě budu bojovat až do konce.“
Jonas Vingegaard se právě o kus dál podepisuje v modrém dresu nejlepšího vrchaře dětem. V průběhu týdne přiznal, že trpěl nachlazením, ale teď říká, že to nejhorší už má za sebou.
I proto může říci: „Dnes je dobrý den na to vzít si růžový trikot. Dnes chceme jet o vítězství. Nějaké mé menší nachlazení nás přece nemůže zastavit.“
„Bude to super vzrušující,“ očekává Vingegaardův pomocník Sepp Kuss. „Tyhle etapy mám rád. Není moc času na přemýšlení. Jen stoupání za stoupáním.“
Je hodně důvodů, proč chce tým Visma ovládnout tuto krátkou, dynamickou horskou etapu, ovšem jeden je speciální.
„Dcera mi do telefonu říkala, že miluje růžovou.“
Tak si pro ni pojedeme, ne, chlapci? Navzdory soupeřům. Koneckonců mnozí z nich také nebyli v posledních dnech v nejlepším stavu. Viry a nemoci létaly pelotonem, Jan Hirt by mohl vyprávět. Giulio Pellizzari, lídr stáje Red Bull-Bora, na start v Aostě dorazil se svým tradičním širokým úsměvem a v 25 stupních i v ledové vestě, načež líčil, že se stále úplně nezotavil z nemoci, které ho před týdnem srazila na kolena.
„Pořád se necítím nejlíp. Polovina týmu je nemocná. Ale zkusíme udělat, co se dá,“ slibuje Ital.
Což má pochopitelně v plánu i Felix Gall z Decathlonu, dosud v horách největší vyzyvatel Vingegaarda. I on si však moc dobře uvědomuje, že tentokrát nejde o etapu s jediným výrazným stoupáním dne, jako v Apeninách na Blockhausu a Corno alle Scale.
Tentokrát je to i podle výškového profilu zubatá pila... vrcholící v lyžařském resortu Pila, vysoko nad Aostou. 4350 nastoupaných metrů na pouhých 133 kilometrech, pět vrchařských prémií.
„Takový profil se nám líbí,“ nezastírá Vingegaard.
Vincenzo Nibali, šampion Gira z let 2013 a 2016 a nyní muž pracující pro organizátory závodu ze společnosti RCS, před čtrnáctou etapou tvrdí: „Vingegaard tohle Giro vyhraje. Ale čekal jsem tu od něj mnohem víc, než zatím předvedl. Ano, vítězil v horách, ale nebyl tam dominující. I proto je Giro stále ještě otevřené.“
Tak že by dnes, pane Nibali?
Hned po startu se drápou na prémii první kategorie Saint-Barthélemy. Sprinteři trpí, třiadvacet uprchlíků včetně Hirta či Giulia Cicconeho se vydává před peloton, žluté komando Vismy je tam blahosklonně pouští, zároveň jim však dává najevo: Budeme si vás držet v rozumné vzdálenosti, protože scénář tohohle alpského kusu píšeme my.
Brzy to dávají jasně najevo.
Jak že to mnohem později řekne Vingegaard? „S týmem jsme měli plán a nejkrásnější na dnešku bylo, že jsme ho dokázali přímo dokonale naplnit.“
Jen se podívejte na to ohromné úsilí nováčka Tima Rexe, který táhne peloton přes dvojicí stoupání Doues a Lin Noir. Gimasy, které při tomto aktu sebezničení dělá, se stanou hitem na sociálních sítích.
„Vypadal, že doslova bolestí brečí. Ale jsem na něj tak hrdý,“ poví Vingegaard o pomocníkovi, jehož jméno v překladu znamená Král.
Podívejte se na výrazy obličeje Tima Rexe i práci jeho parťáků:
Král nyní pracuje až do sebezničení pro (budoucího) císaře, než předá taktovku Viktoru Campenaertsovi. Belgičan se tento týden dostal do titulků i kvůli svému, ehm, kreativnímu používání bidonů (na močení při závodě), ale především je nedílnou součástí sestavy Vismy. „Kvůli atmosféře v týmu, schopnosti vzít na sebe odpovědnost za organizaci týmu - a kvůli skvělé práci na trati,“ říká sportovní ředitel Mark Reef.
A tu práci právě teď odvádí skvěle, zatímco peloton, nebo spíše zbytky hlavního pole, snižují na předposledním stoupání Verrogne ztrátu za únikem na dvě a půl minuty.
Tohle je naše etapa a my si jedeme pro ni, dávají soupeřům i jezdcům v úniku najevo.
Mnozí výborní vrchaři už tady začínají trpět. Eulálio se stává mužem, pro něž Italové používají výraz „fare l’elastico“ - cyklistou, jenž se drží na konci skupiny takříkajíc na gumě.
A je tu finální šestnáctikilometrový výšlap do Pily. Nejprve pod taktovkou Sepa Kusse, který se ve Vismě v minulosti stal jakýmsi „maskotem“ Vingegaardových a Rogličových triumfů. Intenzita tempa dál stoupá. Tolik lidí ničí. Průběžně jedenáctý Markel Beloki odpadá už dvanáct kilometrů před cílem, trápí se také Pellizzari a mnozí další.
„Teď to bude strmější. Tak přitlač, Davide,“ zaznívá do sluchátek pokyn z doprovodného vozu Vismy.
Sedm kilometrů před cílem se tedy práce na špici ujímá Davide Piganzoli, třiadvacetiletý mladík, kterého si Visma piplá pro budoucí pozici lídra na závodech Grand Tour a sám Vingegaard jej označil za svého nástupce.
„Davide jel tak tvrdě, že jsem potom skoro ani nemusel útočit, protože takřka všechny z naší skupiny očesal. Bylo to nesmírně působivé,“ ocení jej lídr týmu.
Nicméně on je zde, aby dokonal práci celé žlutočerné party a aby ji vítězně a růžově orazítkoval. Poslední uprchlíci včetně Hirta jsou pět kilometrů před cílem dostiženi, nastává Vingegaardova chvíle.
Na metě 4600 metrů do cíle si zavelí: Útok!
Po chvíli se ohlédne. Kdo jedete se mnou? Jsi tu zase, Felixi?
Není. Dnes ne. „Doufal jsem, že se zase budu snažit držet za Jonasovým kolem, ale jakmile zaútočil, bylo mi jasné, že se o to ani nepokusím,“ řekne Felix Gall s dovětkem: „Piganzoliho tempo bylo předtím likvidační. A to vedro! Hodně jsem trpěl. Na posledních kilometrech jsem tak trochu umíral.“
Přesto se dokázal osamostatnit na druhé pozici v etapě, byť s notným odstupem za jejím vládcem.
Cíl. Sluncem zalitá lyžařská stanice Pila, obklopená zasněženými velikány, vítá své dobyvatele. Fanoušci jsou rozloženi i na dekách po loukách u trati, atmosféra je až pohodově prázdninová. Tedy s výjimkou těžce pracujících mužů na kolech.
Je tu „Imperatore“ Jonas Vingegaard a při průjezdu cílem opět líbá na řidítkách fotografii své rodiny. Dcera bude náramně spokojená, tatínek zrůžověl.
Gall dorazí o 49 sekund později, padne na zem u bariéry a když se konečně vydýchá, vyrovnaným hlasem se svěřuje: „Nemá smysl uvažovat o tom, že tady porazíte Jonase. Pro mě je to spíš závod o pódium.“
Dojíždějí Hindley, Piganzoli a Pellizzari. „Dnes to byl pro mě boj sám se sebou,“ říká Ital.
Takřka tři minuty po Vingegaardovi je v cíli také Eulálio. Sbohem, maglia rosa. „Bylo to docela těžké a já brzy odpadl,“ vykládá Portugalec. „Ale moji spolujezdci ve mě věří a za poslední týden toho pro mě tolik udělali. Musím bojovat až do cíle Gira v Římě, abych svému týmu něco dal na oplátku.“
Tadej Pogačar měl před dvěma lety na Giru před posledním dnem volna na kontě čtyři etapová vítězství a náskok 6:41.
Vingegaard má zatím etapy tři a vede o 2:26 minuty před Eulaliem, 2:50 před Gallem a 3:03 před Thymenem Arensmanem z Ineosu.
Dal tedy soupeřům v neděli šach... mat? „Kdepak,“ zakroutí na tiskové konferenci hlavou. „Jsou před námi v posledním týdnu ještě tři velmi těžké horské etapy. Stát se může cokoliv.“
Pak dodá: „Ale dnešek byl v našem podání opravdu působivý. Jsem tak rád, že mohu mým kolegům vrátit jejich úžasnou práci. Tahle etapa se zařadí mezi ty, na které budu vzpomínat nejvíc.“
Snad uspokojila i pana Nibaliho, i když ten neopomene připomenout: „Giro je ze všech tří Grand Tour nejvíc nepředvídatelné.“
Na sociálních sítích mezitím mediální tým závodu vymýšlí nové přezdívky pro nového lídra.
Jonas Pinkgegaard.
Nebo ve stylu Hry o trůny – King of the North. Král severu.
Tady, na severu Itálie, se v regionu Aosta mocně mísí italský vliv s francouzským, o čemž svědčí i mnohé francouzské názvy měst a obcí. Tady se, ještě coby italský občan, narodil i Maurice Garin, aby pak v roce 1903 už coby Francouz vyhrál premiérový ročník Tour de France.
Rovněž Dán Vingegaard chce letos na své misi pokusem o double propojit Itálii a Francii, dvě pravlasti cyklistiky.
K splnění prvního úkolu má zdárně nakročeno.
Ten těžší, proti titánovi Pogačarovi, přijde na řadu v červenci.