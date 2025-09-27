U nás nepojedete! Izraelský tým nesmí startovat v Itálii kvůli „veřejnému bezpečí“

„Tým Israel Premier-Tech bohužel na startu našeho závodu nebude. Museli jsme toto rozhodnutí udělat z důvodu veřejného bezpečí,“ řekl agentuře AFP prezident pořádající společnosti GS Emilia Adriano Amici.
Závod o délce 199 km mezi Mirandolou a Boloňou se pojede 4. října. „Bude ošklivé počasí, pro jezdce Israel Tech a ostatní to bude hodně nebezpečné. Vzhledem k tomu, že závěrečný okruh se pojede pětkrát, byla by velmi vysoká pravděpodobnost, že bude závod narušen,“ uvedl Amici. „Ze sportovního hlediska tohoto rozhodnutí lituji, ale kvůli veřejnému bezpečí jsem neměl jinou možnost.“
|
POHLED: Cyklistika na rozcestí. Neochota zakročit proti agresorům ničí nejen Vueltu
Giro d’Emilia, které loni vyhrál hvězdný Slovinec Tadej Pogačar, je závodem ProSeries, druhé nejvyšší kategorie po World Tour. Klasika s více než stoletou tradicí je považována za generálku na poslední monument sezony Kolem Lombardie, jenž se pojede týden nato.
Pro vyřazení týmu ze závodu se už v týdnu vyslovila boloňská radnice. Radní pro sport Roberta Li Calziová rozhodnutí organizátorů přivítala.
„Vzhledem k tomu, co se děje v Gaze, bylo by pokrytecké považovat účast týmu navázaného na svou vládu za nevýznamnou,“ uvedla v prohlášení.
Během nedávné Vuelty byli jezdci týmu včetně Čecha Jana Hirta opakovaně terčem propalestinských aktivistů. Trasa několika etap musela být kvůli demonstrantům upravena a dvě etapy včetně poslední s cílem Madridu byly předčasně ukončeny bez vyhlášení vítězů.
Tým, který vlastní izraelsko-kanadský miliardář Sylvan Adams, je nyní pod tlakem sponzorů na to, aby od příští sezony změnil název tak, že nebude obsahovat jméno země.