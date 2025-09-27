U nás nepojedete! Izraelský tým nesmí startovat v Itálii kvůli „veřejnému bezpečí“

Autor: ,
  17:55
Organizátoři říjnového závodu Giro d’Emilia zakázali účast cyklistickému týmu Israel-Premier Tech, jenž byl kvůli postupu Izraele v Pásmu Gazy terčem propalestinských protestů na Vueltě. Pořadatelé jednodenního závodu své rozhodnutí odůvodnili „veřejným bezpečím“.
Jezdci Israel - Premier Tech před startem první etapy Vuelty, zcela vlevo stojí...

Jezdci Israel - Premier Tech před startem první etapy Vuelty, zcela vlevo stojí Jan Hirt. | foto: Reuters

Jezdci týmu Israel Premier-Tech
Únik dne ve 20. etapě cyklistické Vuelty tvořilo až 36 jezdců, mezi nimi byl...
Jan Hirt pod dohledem policisty v cíli časovky na Vueltě.
Jan Hirt maskovaný mikinou v cíli časovky na Vueltě.
38 fotografií

„Tým Israel Premier-Tech bohužel na startu našeho závodu nebude. Museli jsme toto rozhodnutí udělat z důvodu veřejného bezpečí,“ řekl agentuře AFP prezident pořádající společnosti GS Emilia Adriano Amici.

Závod o délce 199 km mezi Mirandolou a Boloňou se pojede 4. října. „Bude ošklivé počasí, pro jezdce Israel Tech a ostatní to bude hodně nebezpečné. Vzhledem k tomu, že závěrečný okruh se pojede pětkrát, byla by velmi vysoká pravděpodobnost, že bude závod narušen,“ uvedl Amici. „Ze sportovního hlediska tohoto rozhodnutí lituji, ale kvůli veřejnému bezpečí jsem neměl jinou možnost.“

POHLED: Cyklistika na rozcestí. Neochota zakročit proti agresorům ničí nejen Vueltu

Giro d’Emilia, které loni vyhrál hvězdný Slovinec Tadej Pogačar, je závodem ProSeries, druhé nejvyšší kategorie po World Tour. Klasika s více než stoletou tradicí je považována za generálku na poslední monument sezony Kolem Lombardie, jenž se pojede týden nato.

Pro vyřazení týmu ze závodu se už v týdnu vyslovila boloňská radnice. Radní pro sport Roberta Li Calziová rozhodnutí organizátorů přivítala.

Jezdci týmu Israel Premier-Tech

„Vzhledem k tomu, co se děje v Gaze, bylo by pokrytecké považovat účast týmu navázaného na svou vládu za nevýznamnou,“ uvedla v prohlášení.

Během nedávné Vuelty byli jezdci týmu včetně Čecha Jana Hirta opakovaně terčem propalestinských aktivistů. Trasa několika etap musela být kvůli demonstrantům upravena a dvě etapy včetně poslední s cílem Madridu byly předčasně ukončeny bez vyhlášení vítězů.

Tým, který vlastní izraelsko-kanadský miliardář Sylvan Adams, je nyní pod tlakem sponzorů na to, aby od příští sezony změnil název tak, že nebude obsahovat jméno země.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Poruba 2011 vs. TáborHokej - 6. kolo - 27. 9. 2025:Poruba 2011 vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.12
  • 5.80
  • 60.00
Kolín vs. TřebíčHokej - 6. kolo - 27. 9. 2025:Kolín vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • -
  • 170.00
  • 600.00
Atlético vs. Real MadridFotbal - 7. kolo - 27. 9. 2025:Atlético vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • -
  • 130.00
  • 450.00
Domažlice vs. MotorletFotbal - 8. kolo - 27. 9. 2025:Domažlice vs. Motorlet //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.35
  • 4.18
  • 5.34
Přerov vs. ChomutovHokej - 6. kolo - 27. 9. 2025:Přerov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.12
  • 7.20
  • 20.00
Hradec Kr. vs. LiberecFotbal - 10. kolo - 27. 9. 2025:Hradec Kr. vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.54
  • 4.00
  • 6.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

ONLINE: Hradec - Liberec 1:0, souboj dvou rozjetých týmů, po rohu skóruje Petrášek

Sledujeme online

Souboj sousedů v tabulce, kterým se v poslední době celkem daří. A vítěz se vydá do její první poloviny. Fotbalisté Hradce Králové v 10. kole Chance ligy hostí Slovan Liberec, duel můžete od 18.00...

27. září 2025  17:35,  aktualizováno  18:11

U nás nepojedete! Izraelský tým nesmí startovat v Itálii kvůli „veřejnému bezpečí“

Organizátoři říjnového závodu Giro d’Emilia zakázali účast cyklistickému týmu Israel-Premier Tech, jenž byl kvůli postupu Izraele v Pásmu Gazy terčem propalestinských protestů na Vueltě. Pořadatelé...

27. září 2025  17:55

Nosková porazila v Pekingu domácí soupeřku, Menšík postoupil do čtvrtfinále

Tenista Jakub Menšík v Pekingu porazil 6:3, 2:6 a 6:4 Arthura Cazauxe z Francie a postoupil do čtvrtfinále. V něm dvacetiletý český reprezentant nastoupí proti nasazené trojce Alexi de Minaurovi z...

27. září 2025  11:43,  aktualizováno  17:40

Šokující zlato pro Kanadu, Vallieresová na cyklistickém MS zaskočila favoritky

Senzační vítězkou silničního závodu žen na cyklistickém mistrovství světa v Kigali se stala Magdeleine Vallieresová. Pro Kanadu získala v elitní kategorii první zlato v historii. Podobně překvapivě...

27. září 2025,  aktualizováno  17:32

Historický úspěch. Čeští baseballisté vezou z mistrovství Evropy bronzové medaile

Čeští baseballisté vybojovali na mistrovství Evropy premiérové medaile. V utkání o 3. místo porazili obhájce titulu Španělsko 9:2. Tým trenéra Pavla Chadima vylepšil dosavadní maximum, kterým byla...

27. září 2025  17:11,  aktualizováno  17:14

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

27. září 2025  14:03,  aktualizováno 

Miškář se vrátil, Hradec už není poslední: Když nám chybí pohyb, jsme nuloví

Téměř měsíc jen bezmocně sledoval, jak se Mountfield potápí níž a níž. Svůj už očekávaný návrat po zranění si útočník Patrik Miškář ale hodně zpříjemnil. Po pár minutách na ledě dal gól a záhy...

27. září 2025  16:36

Nový kouč pro Součka a Dioufa. Potter končí, West Ham přebírá Espírito Santo

Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček má ve West Hamu nového trenéra. Londýnský klub kvůli špatným výsledkům odvolal anglického kouče Grahama Pottera a o několik hodin později v...

27. září 2025  12:15,  aktualizováno  16:16

ONLINE: Liverpool našel přemožitele, padl United i Chelsea. City dali pětku Burnley

Sledujeme online

Fotbalová Premier League pokračuje šestým kolem. Sobotní nabitý program otevřel Brentford výhrou 3:1 nad Manchesterem United. První ztrátu v novém ročníku zaznamenal Liverpool, který gólem v závěru...

27. září 2025  13:52,  aktualizováno  16:14

Sedm medailí, čtyři zlata a světový rekord. Nevidomý plavec Kratochvíl zářil na MS

David Kratochvíl zakončil sedmou medailí a čtvrtým zlatem svých sedm startů na mistrovství světa v paraplavání. V Singapuru sedmnáctiletý nevidomý sportovec triumfoval v závodu na 400 metrů volný...

27. září 2025  15:12

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Česko vs. Polsko v TV: kde sledovat utkání o bronz na MS ve volejbale živě

Senzační jízda volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách nekončí ani přes semifinálovou prohru s Bulharskem. V neděli si čeští reprezentanti zahrají o bronzové medaile proti světovým jedničkám...

27. září 2025  14:56

Slovácko - Karviná 1:2, bezzubým domácím nepomohla ani téměř hodinová přesilovka

Fotbalisté Slovácka natáhli čekání na ligovou výhru už na pět zápasů. V sobotu doma předvedli špatný výkon a s taktéž trápící se Karvinou padli 1:2. Domácí přitom hráli od 35. minuty proti deseti,...

27. září 2025  14:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.