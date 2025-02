Cyklistická legenda, ale i hrdina odboje. Bartaliho si zahraje hollywoodská hvězda

Zobrazí snímek, který podle prvních informací ponese prozaický název Bartali, jak se mladý šampion Gira musel ve dvaadvaceti letech vyrovnat s tragickou smrtí svého mladšího bratra Giulia, který zemřel na následky srážky s autem při cyklistickém závodě?

Nebo jak ho Mussoliniho režim donutil startovat na Tour 1937, aby ho následně donutil zase odstoupit, protože Girem vyčerpaný Bartali nesplňoval fašistickou vizi dominantního vítěze?

Anebo snad jak v roce 1948, deset let po svém prvním triumfu na Tour, všemi odepisovaný a podceňovaný, ovládl žlutý závod znovu, a pomohl tak sjednotit rozbouřenou Itálii?

Přestože v cyklistické historii jsou právě tyto momenty nejvýraznější Bartaliho stopou, filmaři se nejspíš zaměří na zcela jinou kapitolu Italova příběhu. Na tu, kterou sám až do své smrti v roce 2000 skrýval.

Jak totiž v roce 2010 odhalil jeho syn Andrea společně s židovským listem Pagine Ebraiche, za 2. světové války pomohl přežít téměř osmi stovkám Židů, včetně čtyřčlenné rodiny Goldenbergových, kterou skrýval ve sklepě svého domu.

Neřekl o tom ani své ženě Adrianě a když se začaly po válce objevovat zprávy o jeho zapojení v odboji, odbyl je slovy: „Dobro se dělá, ale nemluví se o něm. Některé medaile vám pověsí na duši, ne na dres.“

Bádání ukázalo, že Bartali ukrýval Goldenbergovy od vypuknutí Operace Achse v září 1943 až do osvobození Florencie v srpnu 1944. Kromě toho převáděl židovské uprchlíky přes Alpy do Švýcarska a zapojil se do výroby falešných dokumentů, které Židům umožnily vycestovat do Ameriky.

Jako kurýr propojil florentského účetního Giorgia Nissima a ženský klášter San Quirico. Dvousetkilometrovou trasu absolvoval na kole, fotografie a dokumenty vozil schované v rámu svého kola.

Využíval toho, že byl jako dvojnásobný šampion Gira a vítěz Tour národním hrdinou a jeho tvář byla známá po celé zemi. Proto, když ho zastavila policie, mohl s klidnou tváří vysvětlovat: „Trénuju.“

Postavu skromného, ale nezlomného cyklisty, který se zároveň netajil svou zbožností a na závody si vozil do hotelových pokojů improvizovaný oltář, má ztvárnit americký herec Miles Teller. Ten se proslavil před jedenácti lety rolí fanatického bubeníka v oceňovaném filmu Whiplash, do mainstreamu ale naplno pronikl až v roce 2022, kdy si zahrál parťáka Toma Cruise v trháku Top Gun: Maverick.

Miles Teller ve filmu Top Gun: Maverick (2022)

„Jsem nadšený, že se můžu zapojit do tohoto úžasného projektu a převést inspirující příběh Gina Bartaliho na plátno. Nebyl jen cyklistickou legendou, byl opravdovým hrdinou,“ komentoval své angažmá. „Nemůžu se dočkat, až diváci spatří Bartaliho odvahu.“

Za scénářem stojí Karen Tenkhoffová, která má zatím zkušenosti jako producentka. Režie se ujme duo Jimmy Chin a Elizabeth Chai Vaserhelyiová.

Dvojice se proslavila dokumentárními snímky, z nichž nejúspěšnější Free Solo o zdolání yosemitské dominanty El Capitan horolezcem Alexem Honnoldem si vysloužil Oscara. V roce 2023 pak autorské duo režírovalo hraný film Nyad o plavkyni Dianě Nyadové.

„Když jsme si přečetli Karenin scénář, hned jsme věděli, že takový film musíme natočit. Má v sobě všechno, co milujeme na vyprávění příběhů: hrdinství, houževnatost a morální přesvědčení,“ líčila Vaserhelyiová.

Zpráva o chystaném snímku přišla ve stejný týden, jako platforma Netflix oznámila, že ruší dokumentární seriál Tour de France: Bez příkras. Chystaná třetí série o ročníku 2024 má vyjít podle plánu v červnu, letošní Tour už ale štáb Netflixu nezaznamená. „Po třech sériích přichází přirozený konec tohoto projektu,“ zní oficiální vyjádření platformy.

Podle informací deníku Le Parisien ovšem za zrušením stojí pouze průměrná čísla sledovanosti a zklamání z nenaplněných ambic ve Francii, kde si Netflix sliboval přilákání nových předplatitelů.

Fanoušci ale můžou být klidní, že cyklistika a její příběhy z hledáčku tvůrců nezmizí.