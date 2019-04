Popíjel a tloustl. Teď je vítěz Tour de France na cestě zpět

Po loňském vítězství na Tour de France přibral téměř deset kilogramů, životní triumf řádně oslavil.

„Všichni museli vidět, že jsem přibral,“ smál se. „Přiznávám, několik týdnů jsem se bál vstoupit na váhu. Byl jsem tlustý už jen při pohledu do zrcadla. Ale teď už jsem zpátky na 71 kilech, to je v pohodě. Jsem přesně tam, kde potřebuju být, abych v červenci zase vyhrál, takže ničeho nelituju.“

Geraint Thomas si užívá slávu na pódiu Tour de France i v náručí své manželky.

Několik měsíců jen slavil, opíjel se v barech a bavil kamarády vtipnými historkami. Prostě si užíval šílenství života vítěze Tour. Vychutnával si každou minutu oslav i přesto, že ho tým Sky varoval, aby si hlídal váhu a dál poctivě trénoval. Na to však v tu chvíli neměl hlavu.

Od královny Alžběty II. převzal Řád britského impéria, BBC ho zvolila Sportovní osobností roku. „Občas toho bylo dost. Ale byl jsem na to připravený a vážně mě to bavilo,“ přesvědčuje.

Po Tour už jen objel závody Kolem Německa a Británie. Skutečně pouze objel. Pořádně trénovat začal až začátkem prosince.

Že by měl kvůli tomu nějaké výčitky? Ani náhodou. „Stoprocentně to za to stálo. Nikdy přece nevíte, jestli ještě někdy Tour vyhrajete. Mohl to být poslední závod, který jsem kdy vyhrál, takže jsem si to maximálně užil,“ popisuje dvaatřicetiletý Thomas.

Objevovaly se i hlasy, že po loňském triumfu ztratil motivaci podobně jako první britský šampion Bradley Wiggins. To však popírá.

Od prosince dřel a hubl v Los Angeles, následně i ve vysoké nadmořské výšce na Tenerife. „A cítím, že se každým týdnem dostávám na lepší a lepší úroveň,“ říká. „Věděl jsem, že bude velká dřina vrátit se zpět. Ale já si to teď vlastně tak trochu sadisticky užívám. Když vidím, že hubnu, že kondice jde nahoru, že vyjedu kopec rychleji, udělá mi to hroznou radost.“

Většinu nadbytečných kilogramů sice srazil, ale v závodech stále nepatří k nejlepším. V této sezoně byl čtyřiačtyřicátý Kolem Valencie, dvanáctý na Strade Bianche a už zmíněné Tirreno po střevních potížích ani nedokončil. „To nevadí. Formu stejně stavím k jedinému cíli, a ten je v červenci,“ ujišťuje.

Geraint Thomas na startu druhé etapy Tirrena-Adriatika.

Zatímco Thomas chce titul obhájit, jeho týmový kolega Chris Froome lační po rekordním, pátém triumfu, kterým by se vyrovnal legendám. Vnitrostájové půtky podle Thomase nehrozí. „Kdyby to skončilo tím, že pojedeme proti sobě a vyhraje někdo z jiného týmu, byla by to katastrofa. A tohle ani jeden nechceme,“ má jasno Thomas.

Jsou před ním stále ještě tři měsíce, aby se dostal do formy z minulého roku. Opravdový test před Tour čeká Thomase až v červnu na závodě Kolem Švýcarska. Teprve ten napoví, jak vážná jeho slova o obhajobě jsou.