Thomas projel cílem na čele skupinky, která se nezapojila do hromadného dojezdu a závěr závodu si užila v klidnějším tempu.
Devětatřicetiletý Velšan za mohutného potlesku fanoušků i jezdců zastavil a na chvíli musel sklonit hlavu k řídítkům. Když ji zvedl, i přestože měl své typické brýle, bylo jasné, jaké emoce prožívá. Postupně se objal s týmovými kolegy, kteří se kolem něj shromáždili. Také na ně dolehla tíha okamžiku.
„Škoda, že nemám zatmavené brýle, ale tyhle do deště, ve kterých mi je furt vidět do očí,“ zavtipkoval rychle.
„Při průjezdu cílem jsem se začal úplně zalykat. Pak jsem šel dělat rozhovory a nedokázal jsem vůbec nic říct.“
Hwyl fawr, Thomasi! Velšský dříč ovládl Tour, fascinoval odhodláním. Nyní se loučí
Muž, který většinu své kariéry bavil suchým humorem a často pro pobavení shazoval sám sebe, své poslední minuty v závodním dresu probrečel a spolu s ním i všichni, kterým za 19 let v pelotonu přirostl k srdci. Kvůli tomu, kolik pro něj cyklistika znamenala. A co naopak znamenal on pro její fanoušky.
I kdyby vedla trasa jeho posledního závodu kdekoliv jinde, stále by se kvůli rozlučce s ním sešly davy lidí. Že se ale mohl rozloučit na svých domovských silnicích, přidalo celé situaci ještě další rozměr.
Jako by tu závěrečnou etapu navrhli organizátoři Kolem Británie přímo pro něj. Klidně ji mohli překřtít na Geraintův okruh, Thomasovu smyčku nebo třeba G–trasu.
Startovalo se v Newportu, přičemž prezentace týmů se odehrála přímo na Velšském národním velodromu Gerainta Thomase (ano, opravdu se jmenuje po něm) a projíždělo se jen kousek od velodromu Maindy, kde Thomas s jízdou na kole začínal.
Trasa pak vedla přímo kolem domu jeho rodičů a také kolem hospody, kde si – podle svého doznání – dal první pintu piva. Dojezd pod Cardiffským hradem měl zase pro hrdého Velšana symbolický rozměr.
„Hned, jak organizátoři trasu pro letošní ročník oznámili, jsem věděl, že svůj poslední závod chci odjet právě tady. Bylo to jako uzavřít kruh,“ říkal vděčně.
A pak že děti z Cardiffu nejezdí Tour. Pan G se rozloučil, jako chlapík z lidu i hvězda
Všech šest etap závodu bylo vlastně jen o něm. A právem. Vždyť se loučil vítěz Tour de France a dvojnásobný olympijský šampion na dráze, zkrátka jeden z nejúspěšnějších velšských sportovců v historii.
Sám si pro svou rozlučku navrhl dres, který celý týden se svými týmovými kolegy vozil. Nesměl chybět velšský drak na hrudi a zelené detaily na rukávech. V pruhu na zádech pak byly vypsané roky jeho kariéry a vešel se i obrázek od synka Macse.
„Možná bych se teď mohl vrhnout na oděvní návrhářství?“ vtipkoval, zároveň ale bylo zřejmé, co pro něj kariéra zhmotněná do závodního dresu znamená.
Od značky Pinarello zase dostal speciální kolo v barvách velšské vlajky a se zlatými detaily.
Přípravu na rozlučku ale nepodcenili ani fanoušci. Kromě nespočtu originálních transparentů a velšských vlajek si k trati přinesli i papírové podobizny Thomase v mnoha různých provedeních.
Velšský svaz cyklistiky rozdal během šesti etap přes 11 tisíc masek Thomasova obličeje, které si vzali diváci, ostatní jezdci i ředitel závodu Rod Ellingworth.
„Je zvláštní na ně koukat, protože jsou fakt realistické,“ uznal Thomas.
„Bylo trošku těžké nastavit se tady na závodění. Protože před každým startem to vypadalo jako na nějaké oslavě, jenže pak jsme vyrazili a já si uvědomil: Sakra, vždyť já musím objet závod!“
Když měl svou poslední tiskovou konferenci v kariéře, fanoušci se tlačili do jediného otevřeného okna, aby mohli zaslechnout aspoň pár slov jejich loučícího se hrdiny.
A když ho v nedělním cíli přátelé zmáčeli sprchou šampaňského, ještě jednou nasedl na kolo a společně s dětmi ze svého prvního klubu Maindy Flyers vyjel ke Cardiffskému hradu. Fanoušci jim k tomu vytvořili uličku slávy a malý Macs poctivě šlapal vedle dojatého tatínka.
„Pohled na něj a na manželku Saru mě vždycky dostane. Nemyslel jsem si, že ještě budu jezdit, až bude Macs tak velký, že si to bude všechno pamatovat. Takže i proto je to krásné,“ vysvětloval Thomas.
Přestože plánuje u cyklistiky zůstat a pravděpodobně se zapojí do vedení týmu Ineos, u kterého prožil celou kariéru, nyní ho čeká jiný život, než na který byl zvyklý. „Odvedu Macse do školy, budu zkrátka dělat věci, na které jsem nikdy neměl čas,“ těšil se.
„Pořád se těším i na kolo, ale už si ho budu moct užít bez tlaku na výkon a myšlenek na to, že bych si měl hlídat váhu.“
Na pódiu pro vítěze pak dostal možnost shrnout vše, co se mu v těch posledních chvílích kariéry honilo hlavou. I tehdy zůstal svůj – stručný, upřímný a za všech okolností hrdý patriot.
„Děkuju. To je vše, co můžu říct. Diolch.“