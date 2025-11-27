Ze sedla do křesla. Cyklista Thomas v týmu Ineos pokračuje, přesune se do vedení

Thomas závodil za Ineos, jenž dříve nesl název Sky, od roku 2010. Kariéru ukončil letos v září po poslední etapě závodu Kolem Británie, jež skončila v jeho domovském Cardiffu.
„Tenhle tým je od prvního dne mým domovem a přechod do této role je logický krok. Spoustu jsem se toho od lidí kolem sebe naučil a chci přispět k tomu, abychom v budoucnu navázali na mimořádné úspěchy z minulosti,“ uvedl v prohlášení Thomas.
|
Se slzami, drakem a tisíci svých obličejů. Kruh se uzavřel, loučil se Thomas
Skvělý časovkář a vrchař vyhrál v dresu Ineosu Tour de France v roce 2018, vedle toho obsadil na nejslavnějším závodu světa druhé (2019) a třetí (2022) místo. Na Giru d’Italia byl předloni druhý a loni třetí. Na dráze získal ve stíhacím závodu družstev dvě olympijská zlata (2008 a 2012), další tři triumfy přidal na mistrovství světa.
Tým Ineos v posledních letech prožil ústup ze slávy, Grand Tour jeho jezdci vyhráli naposledy v roce 2021 na Giru d’Italia. Dominantní stáj druhé dekády tohoto století zastínili její rivalové UAE Emirates či Visma-Lease a Bike.