Ze sedla do křesla. Cyklista Thomas v týmu Ineos pokračuje, přesune se do vedení

14:18
  14:18
Vítěz Tour de France z roku 2018 Geraint Thomas se po letošním konci kariéry přesune do vedení cyklistického týmu Ineos Grenadiers. Ve stáji, v níž strávil prakticky celou kariéru, bude devětatřicetiletý Brit zastávat nově vytvořenou roli „director of racing“.
Geraint Thomas se podepisuje fanouškům po své poslední etapě na Tour de France.

Geraint Thomas se podepisuje fanouškům po své poslední etapě na Tour de France. | foto: Reuters

Geraint Thomas ztrácí kontakt s favority ve čtvrté etapě Tour of the Alps.
Geraint Thomas vede únik v 7. etapě Tour.
Geraint Thomas finišuje v sedmé etapě Gira.
Geraint Thomas vede ofenzivu týmu Ineos v 17. etapě Tour.
9 fotografií

Thomas závodil za Ineos, jenž dříve nesl název Sky, od roku 2010. Kariéru ukončil letos v září po poslední etapě závodu Kolem Británie, jež skončila v jeho domovském Cardiffu.

„Tenhle tým je od prvního dne mým domovem a přechod do této role je logický krok. Spoustu jsem se toho od lidí kolem sebe naučil a chci přispět k tomu, abychom v budoucnu navázali na mimořádné úspěchy z minulosti,“ uvedl v prohlášení Thomas.

Se slzami, drakem a tisíci svých obličejů. Kruh se uzavřel, loučil se Thomas

Skvělý časovkář a vrchař vyhrál v dresu Ineosu Tour de France v roce 2018, vedle toho obsadil na nejslavnějším závodu světa druhé (2019) a třetí (2022) místo. Na Giru d’Italia byl předloni druhý a loni třetí. Na dráze získal ve stíhacím závodu družstev dvě olympijská zlata (2008 a 2012), další tři triumfy přidal na mistrovství světa.

Tým Ineos v posledních letech prožil ústup ze slávy, Grand Tour jeho jezdci vyhráli naposledy v roce 2021 na Giru d’Italia. Dominantní stáj druhé dekády tohoto století zastínili její rivalové UAE Emirates či Visma-Lease a Bike.

Nejčtenější

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Čech ve fotbalové Evropě. Hajný z LFA byl jmenován do obchodně-pracovní komise

Daniel Hajný, marketingový a obchodní ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).

Ligová fotbalová asociace (LFA) má poprvé svého zástupce v některé z komisí klíčových evropských fotbalových organizací. Obchodní a marketingový ředitel Daniel Hajný byl jmenován do obchodně-pracovní...

27. listopadu 2025  14:51

Zlí psi koušou. Z vysmívaných štěňátek jde strach, NBA se do Detroitu bojí

Dwight Powell (Dallas) jen přihlíží, jak rozjetý Jalen Duren (Detroit) smečuje.

Ještě nedávno byli na úplném dně. Přepisovali nelichotivé rekordy a mluvilo se o nich spíš s lítostí než s respektem. A teď? Detroit Pistons vyhráli třináct zápasů v řadě, vedou Východní konferenci a...

27. listopadu 2025  14:31

Federace uvolnila podmínky. Ruští judisté mohou mít na turnajích vlajku i hymnu

Ruští judisté Tamerlan Bašajev (dole) a Inal Tasojev během mistrovství Evropy...

Mezinárodní federace IJF uvolnila podmínky pro ruské judisty, na turnajích budou mít národní vlajku i hymnu. Začne to platit okamžitě. Federace na svém webu oznámila, že poprvé se nová pravidla...

27. listopadu 2025  11:12,  aktualizováno  14:25

Ze sedla do křesla. Cyklista Thomas v týmu Ineos pokračuje, přesune se do vedení

Geraint Thomas se podepisuje fanouškům po své poslední etapě na Tour de France.

Vítěz Tour de France z roku 2018 Geraint Thomas se po letošním konci kariéry přesune do vedení cyklistického týmu Ineos Grenadiers. Ve stáji, v níž strávil prakticky celou kariéru, bude...

27. listopadu 2025  14:18

Poslední sezona? Ještě nevím. Krčmář o odloučení od rodiny i nových lyžích

Michal Krčmář na tiskové konferenci před startem biatlonové sezony.

V české seniorské reprezentaci je rozhodně tím nejzkušenějším. Michal Krčmář se v přípravě chystal už na své čtvrté olympijské hry, které biatlonisté v únoru absolvují ve známém prostředí italské...

27. listopadu 2025  14:05

Jedenáct sezon v jednom švýcarském klubu. Ale už končím, řekla blokařka Holásková

Kateřina Holásková (vpravo) sleduje míč, který letí nad sítí.

V české extralize volejbalistka Kateřina Holásková během sedmi let prošla Libercem, Šternberkem a Olomoucí. Zato ve Švýcarsku je od roku 2015 věrná jedinému klubu – Kanti Schaffhausen. Někdejší...

27. listopadu 2025  14:03

Galvas dorovnal extraligový počin staršího bratra. Hokej řešíme každý den, říká

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Tomáš...

Geny rodinného klanu Galvasů by bylo záhodno zamrazit a uchovat pro další generace. Dnes šestačtyřicetiletý Lukáš Galvas už má kariéru za sebou, jako aktivní hráč stihl více než 1 050 startů v české...

27. listopadu 2025  13:18

Zlomený Liverpool. Takhle hluboko padl naposledy za Churchilla, může za to Slot?

Arne Slot, trenér fotbalistů Liverpoolu, během domácího utkání Ligy mistrů s...

Britským premiérem zůstával Sir Winston Churchill a členové legendárních Beatles byli ještě školou povinní, když naposledy fotbalový Liverpool upadl do tak hluboké krize. Devět porážek z dvanácti...

27. listopadu 2025  13:01

Menšík si opět zahraje na Turnaji mistrů do 20 let, loňský šampion bude chybět

Jakub Menšík se raduje z vyhraného bodu v 1. kole US Open.

Tenista Jakub Menšík si definitivně zajistil účast na Turnaji mistrů do 20 let. Prestižní akci v Džiddě, která se uskuteční od 17. do 21. prosince, odehraje podruhé. Z turnaje se naopak odhlásil...

27. listopadu 2025  12:53

Kilde se vrací po zranění. Snoubenec Shiffrinové na svahu chyběl skoro dva roky

Nor Aleksander Aamodt Kilde během sjezdu v Aspenu.

Superobří slalom Světového poháru v Copper Mountain ozdobí ve čtvrtek večer návrat hvězdného Nora Aleksandea Aamodta Kildeho. Téměř dva roky od vážného zranění nohy, ramene včetně následné infekce a...

27. listopadu 2025  12:48

