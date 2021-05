První z favoritů Gira. Bennett ho pojede i kvůli svému olympijskému snu

Pro mnoho cyklistů je už jen šance jet Tour příliš velkou na to, aby se jí zřekli.



Aby svým sportovním ředitelům oznámili: Chlapi, pardon, ale letos se mnou ve Francii, prosím, nepočítejte. Mám jiné plány.

George Bennett se ale přesně takhle rozhodl. Z jediného důvodu – chce si na krk pověsit olympijské zlato v Tokiu.

„Miluju, když jsem součástí našeho týmu na Tour. V dalších letech se tam určitě vrátím a Tour bude středobodem mé sezony. Ale mít díky profilu šanci na olympijské zlato? To se vám stane jednou za život, někdy ani to ne. Trasa v Tokiu je ale hodně těžká, navíc bude velké horko, což vždycky byla má silná stránka,“ vysvětluje.

Nejet Tour, to je i pro něj velká oběť. Pro tým Jumbo-Visma zase velký problém vzhledem k tomu, že s Primožem Rogličem chtějí získat žlutý dres a právě Bennett byl jeho dvorním domestikem.

Mužem, na kterého Slovinec na třítýdenních etapových závodech nejvíce spoléhal. Který s lídrem zůstával nejdéle a když se Roglič dostal do problémů, byl tu Bennett, který je hasil.

Letos to tak nebude, Bennett naopak o víkendu začne Giro, kde bude lídrem týmu.

„Že pojedu Giro a ne Tour, to i mně nabízí spoustu věcí – dostanu příležitost zajet si solidní výsledek na Giru a pak se co nejlépe připravit na olympiádu. Budu si moct budovat kondici přesně na den D, což při Tour není možné,“ říká.

V cyklistice nevyrůstáme

Ne pro všechny je olympijský závod takové terno.

Jistě, vždycky záleží na profilu. Když je kopcovitý, nebo hornatý, je olympijský závod úplně mimo radar sprinterů a naopak.

Roli hraje i to, že je to jeden závod za čtyři roky. Pokud vám v současném roce končí smlouva, mnohem raději se zaměříte na více vrcholů v sezoně, než abyste se soustředili na jeden jediný den.

Bennett tohle řešit nemusí. Letos mu sice kontrakt skončí, ale vzhledem ke kvalitám, kterými disponuje, se o budoucnost bát nemusí. Hraje u něj roli také to, odkud pochází.

Na Novém Zélandu nevládne cyklistika, tam milují ragby nebo kriket.

„V cyklistice tam opravdu nevyrůstáte, doma Tour sotva zaregistrují. Ale olympiádu každý zná, právě o té všichni sní jako děti. Je tam vnímaná úplně jinak než třeba v Nizozemsku,“ říká.

Proto tak sní o Tokiu.

Spousta cyklistů přitom zvolí stejný model jako loni.

Tehdy 14 dní po konci Tour odjeli na mistrovství světa, kde na tom právě závodníci, kteří měli Tour v nohách, nakonec byli nejlépe.

Mezi koncem Tour a závodem v Tokiu je ale tentokrát pouze šest dní. A nepůjde o přesun z Francie do Itálie, ale z Francie na druhý konec světa do úplně jiných podmínek v Tokiu. V Japonsku čeká daleko větší vedro, daleko větší vlhkost vzduchu.

A to vyžaduje úplně jiné plánování a aklimatizaci.

Právě tohle riziko Bennett nechce podstupovat. Chce udělat maximum pro to, aby do Tokia dorazil ve stoprocentní kondici, připraven na tamní podmínky.

„Řekl bych, že vrchař Jumba nebo Ineosu má na Tour nejtěžší práci ze všech. To množství času, kdy jedeme vepředu a děláme všechnu práci pro jednoho kluka z týmu, který může celý závod vyhrát, je obrovské. Prakticky každý den jedete naplno až do posledních metrů, po závodě jste totálně rozbití. To před olympiádou nechcete,“ popisuje.

Rivalita s Ineosem? Ne na Giru

Na Giru tak dostane svobodu i přesto, že z týmu na začátku roku vypadl Tom Dumoulin bojující se ztrátou motivace.

Reálně tak hrozilo, že i přes své touhy bude muset Bennett poslechnout a jet na Tour. Naštěstí pro něj ale na jaře v horách zaujal Jonas Vingegaard, který tak zaujme Bennettovo místo.

A ten se tak dočká své šance konečně předvést, čeho je na Grand Tour schopen.

Osmý dojel na Giru už v roce 2018, kdy vlastně jedinkrát jel třítýdenní klání na sebe. Loni na Vueltě zase dojel dvanáctý i přes svou enormní práci, kterou během celého závodu pro nakonec vítězného Rogliče udělal.

Jestli teď může v Itálii rovnou bojovat i o růžový trikot?

Sám si není jistý.

„Takový Ineos posílá to nejlepší, co má. Nedělám si iluze, že bych mohl třeba s Eganem Bernalem jet vyrovnaně den co den. Ale pokusím se odjet co nejlépe všech 21 dní a uvidíme, na co to bude stačit,“ říká.

Právě síla obou týmů bude neporovnatelná.

Bernala budou v horách podporovat třeba Pavel Sivakov (devátý muž předloňského Gira) nebo Daniel Felipe Martínez (vítěz Dauphiné, etapy na Tour). Naopak Bennett se bude muset spolehnout na dva mladé talenty Tobiase Fosse s Koenem Bouwmanem.

Na další velkou bitvu Ineosu s Jumbo-Visma to tak na Giru příliš nevypadá.

„Určitě na to zase někdy dojde, když v závodě pojedu já se Steviem (Kruijswijkem) a Primožem (Rogličem) a Ineos přiveze Thomase, Bernala a Carapaze. Ale pokud se na Giru sejdeme jen s Bernalem, taková rivalita to nebude,“ má jasno. „Ale určitě se nevzdáváme, máme v týmu velké talenty, Foss už to ukázal na Tirrenu (dojel patnáctý). Když se spojíme, dokážeme velké věci.“

Jakékoliv umístění, kterým by vylepšil své osmé místo před třemi lety, by pro něj bylo výhrou. Jednu věc už vyhrál tak či tak – vydlážděnou cestu do Tokia.