Nepovedený den Quick-Stepu. Gent – Wevelgem vyhrál Van Aert

Jako noc a den.



Tak pro Deceuninck Quick-Step vypadaly poslední dvě kostkové klasiky. Zatímco v páteční E3 Saxo Bank Classic všechno vyšlo perfektně a Vlčí smečka slavila první, druhé a páté místo, tentokrát zaspala.

A to zásadně. Už 180 kilometrů před cílem se totiž na bočním větru zrodila 21členná skupina, v níž se později rozhodovalo o vítězi Gent-Wevelgemu.

A v ní měl Quick-Step pouze Sama Bennetta. Jistě, možná nejrychlejšího muže současného pelotonu, ale ne až tak skvostného klasikáře, navíc bez jakékoliv podpory.

Chyběl Zdeněk Štybar, chyběl Davide Ballerini, chyběl i Yves Lampaert.

Bennett se rval statečně, přeš všechny kostkové vrcholy přejel s Woutem van Aertem, Michaelem Matthewsem nebo Matteem Trentinem, ale síly ubývaly.

Po posledním kopci dne Bennett musel zalepovat menší díru a chvíli to vypadalo, že už se do skupiny nevrátí, ještě to zvládl.

Jenže 16 kilometrů před cílem lehce zrychlil tempo Nathan Van Hooydonck, a to bylo pro Bennetta spolu s Dannym Van Poppelem příliš. Oba odpadli a v čele tak zbylo 7 lidí. Nikdo z Quick-Stepu.

Jinak to ale byla sestava slavných jmen. Kromě týmových kolegů Van Aerta s Van Hooydonckem ještě Stefan Küng, Michael Matthews, Giacomo Nizzolo, Sonny Colbrelli a Matteo Trentin.

Dva kilometry před cílem se pokusil ujet Küng, ale rychle ho pokryl Van Hooydonck. Ten pak vedoucí skupinu přivedl až do posledních 500 metrů.

Jako první začal spurtovat znovu Küng, ale rychle se přes něj převalili Matteo Trentin, Giacomo Nizzolo a hlavně, Wout van Aert.

Belgičan začal spurtovat 250 metrů před cílem a před sebe už nikoho nepustil. Dojel si pro 20. vítězství kariéry na silnici.

„Prakticky celý den jsme jeli ve 20členné skupině v protivětru. Ta je sice dost velká, ale i tak se neustále musíte točit na čele. Stálo nás to hrozně moc úsilí, ale vyplatilo se,“ usmíval se v cíli Belgičan.

Druhý dojel Nizzolo, třetí Trentin.

Jak se vše odehrálo

Už ve čtvrt na 11 se peloton sešel v centru Gentu, aby vyrazil na 254 kilometrů dlouhou pouť až do Wevelgemu.

A nebyl kompletní.

Na startu totiž chyběl jak tým Trek, tak i Bora. Trek kvůli jednomu pozitivnímu testu na covid a Bora musela ze dvou třetin do karantény kvůli rizikovým kontaktům.

„Podle předpovědi by mělo hodně foukat. A já doufám, že opravdu bude, pak bude i závod zajímavější,“ věřil před startem Yves Lampaert.

A měl pravdu.

Hned po startu přišlo hned několik útoků, než se vytvořil pětičlenný únik dne, který si po pár kilometrech vypracoval až 10minutový náskok.

Jenže jen na chvíli. Už 180 kilometrů před cílem se totiž začaly dít věci.

Na větru se peloton roztrhal a v první 21členné skupině ujížděli Wout van Aert, Matteo Trentin, Michael Matthews nebo Sam Bennett. Ten byl ale jediným z belgického Quick-Stepu v této skupině.

 #GWE21



Final 2️⃣0️⃣ km in Flanders Fields.



First chasing group at '50. pic.twitter.com/YQ6uK1tzwm — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 28, 2021

Ta rychle dojela uprchlíky a na peloton za sebou měla dvouminutový náskok, který se jen velmi pomalu snižoval.

Na Banebergu 90 kilometrů před cílem přišel útok Zdeňka Štybara, se kterým se vpřed vydali ještě Lampaert, Naesen, Kragh Andersen nebo Durbridge. Dostali se až na půl minutu k první skupině, než je zbytek pelotonu sjel a rozestup mezi oběma skupinami se znovu začal zvětšovat.

Výborně jela vepředu zejména stáj BikeExchange (Matthews, Stannard, Mezgec, Bauer), která ve čtyřech udržovala vysoké tempo a držela druhou skupinu za sebou s minutovým odstupem.

Na metě 55 kilometrů před cílem přišel útok Wouta van Aerta, který na Kemmelbergu rozdělil vedoucí grupu, zůstalo s ním 8 cyklistů. Při dalším průjezdu Kemmelbergem o 20 kilometrů později to Van Aert zkusil znovu, ale všichni se ho udrželi.

Na Štybarovu skupinu ale měl Van Aert a spol. stále minutu k dobru, zbývalo 30 kilometrů. Změní se ještě něco?

Nikoliv.

O vítězi se tak rozhodovalo ve skupině, která ujela 180 kilometrů před cílem. A Van Aert byl z ní nejrychlejší.