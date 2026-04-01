Ganna vyhrál klasiku Napříč Flandry, Van Aert svůj útok k triumfu nedotáhl

Van Aert byl v posledních 40 kilometrech členem tříčlenné čelní skupiny, a když deset kilometrů před páskou setřásl i Dána Niklase Larsena, pokoušel o vítězství samostatně. Peloton se k jezdci týmu Visma-Lease a Bike každým kilometrem přibližoval a nakonec se z něj odpoutal Ganna a Van Aerta zhruba 200 metrů před cílem přespurtoval.
Devětadvacetiletý Ital si tak po 184 km připsal své největší klasikářské vítězství v kariéře, zklamaný Van Aert dojel těsně druhý. Spurt pelotonu s odstupem jedné sekundy vyhrál Nor Sören Waerenskjold. „Na konci jsem se cítil dobře. Od týmu jsem měl velkou podporu. Wout odvedl skvělou práci a dostihnout ho nebylo jednoduché,“ uvedl Ganna, jenž jezdí za stáj Ineos Grenadiers.
Jednatřicetiletý Van Aert tak dopadl podobně jako v neděli na jiné klasice Middelkerke-Wevelgem, kde ho společně s Nizozemcem Mathieum van der Poelem dostihl peloton vedený Gannou na posledním kilometru.
Středeční závod byl generálkou na nedělní monument Kolem Flander, kde budou v pelotonu i mistr světa Tadej Pogačar i olympijský vítěz Remco Evenepoel.
Z pětice Čechů závod dokončil jen Tomáš Kopecký na 64. místě s odstupem sedmi a půl minuty.
Cyklistický závod Napříč Flandry
WorldTour, 184,6 km
1. Ganna (It./Ineos Grenadiers) 3:48:27, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Waerenskjold (Nor./Uno-X Mobility), 4. Girmay (Eritr./NSN), 5. Pithie (N. Zél./Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Aular (Venez./Movistar) všichni +1, ...64. T. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) +7:34, Kmínek (ČR/Burgos Burpellet BH), Vacek (ČR/Lidl-Trek), Kelemen (ČR/Tudor), M. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) všichni nedokončili.