Nejmladší účastník za 89 let. Francouzský teenager Seixas míří na Tour už letos

Seixas na sebe upozornil skvělým vstupem do sezony. Před měsícem ovládl závod Kolem Baskicka, což na etapovém podniku elitní kategorie WorldTour dokázal jako nejmladší v historii, když překonal rekord slovinské hvězdy Tadeje Pogačara.
V Baskicku Seixas vyhrál tři etapy a také jako první Francouz od roku 2007 zvítězil v etapovém závodě WorldTour. Okamžitě se tak stal velkou nadějí, aby byl prvním francouzským vítězem Tour de France od triumfu Bernarda Hinaulta v roce 1985.
Seixas letos rovněž vyhrál klasiku Valonský šíp. V závodech Lutych-Bastogne-Lutych a Strade Bianche obsadil druhé místo, jeho jediným přemožitelem byl v obou případech hvězdný Pogačar.
Tour de France odstartuje 4. července, kdy bude Seixasovi 19 let, devět měsíců a deset dnů. Stane se tak nejmladším účastníkem slavného závodu od krajana Adriena Centa v roce 1937. Pogačar na Tour debutoval v roce 2020 ve 22 letech a hned zvítězil.