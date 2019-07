Francie na Tour čeká a čeká, už 34 let. Spasí ji Pinot nebo Bardet?

Další 4 fotografie v galerii Francouzský cyklista Thibaut Pinot se raduje z vítězství v závodě Kolem Lombardie. | foto: AP

Ta otázka je už evergreenem. Kdy konečně opět vyhraje Tour de France domácí cyklista? Čekání trvá už zdánlivě nekonečných 34 let. Muž, který to naposledy dokázal, se mezitím stal 64letým farmářem. Mohli by letos do jeho stop vstoupit Thibaut Pinot nebo Romain Bardet?