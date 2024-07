Slavík: Jablonecká trať je skvělá, skoky vyšší, bude to zase divočejší

Luxusní město Džidda na pobřeží Rudého moře se stalo loni v červnu jeho adresou. Obléká černožlutý dres klubu al-Ittihád, kde mu platí dvě a půl miliardy korun ročně. Tak co by se namáhal, když v...

Není to stejné, jako když mančaft po sezoně či dvou opouští nějaký „žoldák“. Brazilec Everton, jenž bude nyní v rodné zemi nastupovat za Fortalezu, prožívá svůj odchod z týmu futsalové Chrudimi...

Pardubičtí fotbalisté by rádi dotáhli hostování slávistického záložníka Pecha

Už v minulosti pardubičtí fotbalisté na hostování hráčů z předních pražských klubů do značné míry sázeli. A nezdá se, že by to před startem nového soutěžního ročníku mělo být jinak — i vzhledem k...