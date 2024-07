Show, kterou chválil i hvězdný Kanaďan. Biker Slavík zářil: Obrovská satisfakce

Letos zazářil i další rider z Jablonce Pavel Reinl, jenž dojel v napínavém finále stříbrný, bronz získal Polák Dadela, čtvrtý skončil Rakušan Slavik. Sítem dramatických rozjížděk neprošli do závěrečné jízdy o zlato špičkoví jezdci z Kanady, Velké Británie Itálie, Německa či Bulharska, s nimiž srdnatě zápolili i nejlepší čeští bikeři.

„Musím říct, že letošní ročník byl pro mě po závodní stránce asi nejtěžším v historii, proto si jedenáctého vítězství hodně cením, bylo fakt vydřené,“ tvrdí Slavík, 37letá světová fourcrossová hvězda a hlavní organizátor populární akce. Na domácí trati v Jablonci na Dobré Vodě je v JBC Bikeparku zkrátka neporazitelný v jakékoli konkurenci.

Na začátku týdne jste si pochvaloval, že letos má trať nejlepší povrch v historii, ale ve středu navečer přišla silná bouřka s dlouhou průtrží mračen a trasu poničila. Jak vám v tu chvíli bylo?

Podobnou situaci už jsme zažili, ale ta letošní bouřka, to byl fakt úplně jiný level a nic takového jsem tady v životě neviděl. Když nám voda, které bylo po kolena, doopravdy pod nohama protékala tratí, tak jsem si říkal: sakra, to bude těžký. Navíc ve čtvrtek přišel také silný déšť. Ale moji kluci si prostě hodně mákli, zvládli jsme to společně i tak parádně připravit. A jezdci z celého světa na to koukali a nevěřili, že jsme trať a celý areál nakonec dali dohromady pro závody. Z toho jsem měl obrovskou radost, a také z toho, že na sobotu nám počasí konečně přálo. To byla regulérní odměna za tu práci všech.

Pojďme k vašemu výkonu v závodě. Jedenáctý ročník, jedenácté vítězství, jak tu řadu domácích triumfů vnímáte?

Doma chce vyhrát každý a mně se to zatím pokaždé povedlo. Já ale vždycky říkám, že JBC 4X Revelations je pro mě nejtěžším závodem sezony. Naše trať je samozřejmě hodně náročná, ale hlavně je to tím, co všechno se děje okolo celé přípravy a chodu závodu. I když už mám za ty roky organizační věci ze sebe dost sundané, tak pořád člověk sleduje, jestli všechno funguje správně, jestli přímý přenos běží, jestli se někomu něco nestalo, protože lidí tady bývá fakt hodně. Tohle mi hlavou pořád probíhá a je to pro mě celé fyzicky i psychicky náročné. A musím říct, že letošní ročník byl pro mě po závodní stránce asi nejtěžším v historii, proto si jedenáctého vítězství hodně cením, bylo fakt vydřené.

Tomáš Slavík během závodu JBC 4X Revelations.

Vyhrál jste kvalifikaci, pak jízdy v osmifinále, čtvrtfinále i semifinále, takže máte na mysli hlavně finále, v němž jste musel po nepříjemné kolizi brzy po startu s vaším rakouským jmenovcem Hannesem Slavikem jet za zlatem ze zadních pozic?

Ano. Hannes letěl od startu hrozně dobře, rval jsem se s ním na lokty a hned v první zatáčce jsme se málem zabili. Kvůli tomu se dopředu dostal Polák Dadela a skoro mě předjel i Pavel Reinl. Nějak jsem to ustál, ale pak jsem musel útočit zezadu.

Co se v duelu se Slavikem stalo? Stačilo málo, abyste místo něj spadl vy a bylo by po nadějích.

Je to tak. Oba jsme do té zatáčky vlétli po předních kolech a zadní jsme měli ve vzduchu. To znamenalo, že nešlo brzdit, protože při použití přední brzdy by se šlo přes řidítka a zadní vlastně nefungovala. Takže to byl boj bez brzd, byli jsme do sebe zašroubovaní lokty a já jen doufal, že to o tu klopenku zastavím já a pojedu dál. Přiznám se ale, že už jsem to viděl tak, že jsem vysypaný na zemi já.

Vedoucího Dadelu jste pak po stíhací jízdě po výjezdu z těžké lesní pasáže na skokové pasáži doslova přeletěl, byl to plánovaný manévr?

Pro mě bylo hlavně moc hezké, že když jsem za ním jel, tak jsem slyšel, jak celý kopec duní, jak za mnou diváci stojí a ženou mě dopředu. To jsem si fakt užil, protože já jinak moc neslyším a jsem spíš v jakémsi transu. Ale tohle jsem prostě nemohl přeslechnout. A ten přímý souboj o první místo pak byl brutální a popravdě ani teď nevím, jak to bylo možné, že jsem ho tam takhle rychle přestřelil. Měl jsem trošku zatměno před očima a letěl jsem tam stylem panna, nebo orel na úplné hraně svých schopností i možností kola. A nakonec jsem předjel Dadelu i Pavka Reinla a bylo to super, že jsme ve finále dva Češi, navíc Jablonečáci, obsadili první dvě pozice.

V týdnu jste avizoval, že letošní trať po dalších úpravách nabídne více předjíždění a změn pořadí, a to se potvrdilo. Jak vás to potěšilo?

Z toho mám také ohromnou radost. Když jsem třeba koukal ze startovní rampy na malé finále o páté až osmé místo, tak jsem měl husí kůži po celých zádech, protože ty souboje, které tam probíhaly v posledních třech zatáčkách a pořád se měnily pozice... To byla přesně ta ukázková jízda, jak má správný fourcross vypadat. A celý letošní Revelations byl úplně perfektní reflexí toho, jaké mají takové světové závody být.

Vítěz Tomáš Slavík a Bas van Steenbergen během závodu JBC 4X Revelations.

Ozdobou letošního dílu byla účast kanadské hvězdy, podle vás asi nejlepšího jezdce světa na horském kole napříč disciplínami Base van Steenbergena. Do finále se sice neprobil, celkově skončil sedmý, ale divákům předváděl odvážné kousky.

Je super, že tady byl, Bas je skvělý závoďák a hlavně mě strašně potěšila jeho reakce. On se mnou oblétává ty největší závody na světě a po skončení našeho JBC 4X Revelations za mnou přišel do depa, stál, nevěřícně na mě koukal a říkal: 'Sakra, co to tady vytváříte? To je úplně brutální akce, tolik diváků, taková atmosféra, taková show... To jsem fakt asi nikdy neviděl.' To byla pro mě obrovská satisfakce a přesně ten důvod, proč tady v Jablonci tenhle fourcrossový závod děláme, protože když Bas řekne, že něco je dobré, tak to dobré je, protože on je ten z nejpovolanějších. Ale svědčí o tom i zájem diváků, letos se jich tady v sobotu protočilo tak šest až sedm tisíc...

Díky jedenáctému triumfu na JBC 4X Revelations jste ovládl i druhý závod letošní světové série 4X ProTour. Co vás čeká v nejbližších dnech?

Nejdříve jsme začali celý ten cirkus tady uklízet, to bude teď pro nás ta nejtěžší písemka. Pak budu mít asi dva týdny pauzu a po ní mě čeká třetí závod světové série, který se jede také v Česku v Dobřanech.