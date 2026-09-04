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Deset let od Formigalu. O dni, kdy týmu Sky „nakopali zadek“ a König jediný mluvil

Tomáš Macek

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Nairo Quintana z Movistaru, za ním Gianluca Brambilla z Quick-Stepu. | foto: Profimedia.cz

Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Je tomu přesně 10 let. Deset let ode dne, kdy se 15. etapa Vuelty vedoucí na pyrenejský vrchol Formigal proměnila v jednu z nejpamátnějších v historii cyklistiky. Toho dne byl tehdy mocný tým Sky zaskočen jako nikdy předtím a jeho dva týdny pečlivě vytvářená stavba se zhroutila. Alberto Contador a Nairo Quintana naopak naprosto nečekaným útokem zaskočili nepřipravené konkurenty. A rozpoutali tak nevídanou štvanici.

„Byla to naše taktická chyba,“ říká s odstupem mnoha let Leopold König, na Vueltě 2016 dvojka týmu Sky, jehož sny o pódiu Tour se rázem proměnily v drtivé zklamání.

Nebyl na konci sil.

Ani jej neobětovali ve prospěch týmového lídra Chrise Frooma.

„Jen jsme udělali chybné rozhodnutí,“ ulevil si. „Deset vteřin váhání nás stálo celou Vueltu. Jak moji, tak i Chrise v boji o titul.“

Byli jsme tehdy u toho. S novináři z celého světa jsme na sebe na Formigalu nechápavě hleděli: Co se to proboha děje?

Více než polovina pelotonu měla být vyloučena. Ale nebyla.

A takhle se to přihodilo.

Devadesát hodin trvá celá Vuelta a my ji v deseti vteřinách dneska po startu ztratíme. Patnáct etap stresů tak přišlo vniveč. Hodně moc mě to mrzí.

Leopold Königpo bláznivé etapě španělské Vuelty 2016 na Formigal

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