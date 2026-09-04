Deset let od Formigalu. O dni, kdy týmu Sky „nakopali zadek“ a König jediný mluvil

„Byla to naše taktická chyba,“ říká s odstupem mnoha let Leopold König, na Vueltě 2016 dvojka týmu Sky, jehož sny o pódiu Tour se rázem proměnily v drtivé zklamání.
Nebyl na konci sil.
Ani jej neobětovali ve prospěch týmového lídra Chrise Frooma.
„Jen jsme udělali chybné rozhodnutí,“ ulevil si. „Deset vteřin váhání nás stálo celou Vueltu. Jak moji, tak i Chrise v boji o titul.“
Byli jsme tehdy u toho. S novináři z celého světa jsme na sebe na Formigalu nechápavě hleděli: Co se to proboha děje?
Více než polovina pelotonu měla být vyloučena. Ale nebyla.
A takhle se to přihodilo.
Devadesát hodin trvá celá Vuelta a my ji v deseti vteřinách dneska po startu ztratíme. Patnáct etap stresů tak přišlo vniveč. Hodně moc mě to mrzí.