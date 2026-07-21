Whiskey, nebo doping? Landis se před 20 lety utrhl ze řetězu a potopil i Armstronga

Z prošedivělého padesátníka dnes vyzařuje klid – snad díky věku, snad díky konopí, které v coloradském Leadvillu už řádku let prodává ve formě mastí, olejů, kapslí a podobně.
A určitě díky životním zkušenostem.
Z oslavovaného vítěze Tour se stal během tří dnů vyvrhel, o kterého si bývalí kolegové z pelotonu s trochou nadsázky ani neopřeli kolo.
To vše jako následek jediné etapy, ve které Landis posunul hranici možného.
„Prostě odjel a zničil přitom naše sny,“ vrací se k 20. červenci 2006 pamětník Chris Horner, díky triumfu na Vueltě v roce 2013 nejstarší vítěz Grand Tour (povedlo se mu to v bezmála 42 letech).
Onen čtvrtek o sedm let dříve byl ale jen příkladným domestikem a svědkem velkolepé show jednoho muže.
Mohlo by to se mnou být horší. Mohl bych být Floyd Landis a probouzet se každý den jako sr*č.