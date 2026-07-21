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Whiskey, nebo doping? Landis se před 20 lety utrhl ze řetězu a potopil i Armstronga

Tomáš Kazda

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Floyd Landis slaví vítězství na Tour de France 2006, radost mu vydržela tři dny. | foto: Profimedia.cz

Výrazy mdlé, nálada chmurná. Skupina favoritů včetně muže ve žlutém právě dokončuje sedmnáctou zkoušku Tour de France, daleko za jediným uprchlíkem, který všechny zdrtil nástupem na prvním z pěti kategorizovaných velikánů na začátku etapy. Floyd Landis před 20 lety předvedl výkon, který obrátil vzhůru nohama nejen celkové pořadí ročníku, ale v nadcházejících dnech a letech i cyklistiku jako takovou.

Z prošedivělého padesátníka dnes vyzařuje klid – snad díky věku, snad díky konopí, které v coloradském Leadvillu už řádku let prodává ve formě mastí, olejů, kapslí a podobně.

A určitě díky životním zkušenostem.

Z oslavovaného vítěze Tour se stal během tří dnů vyvrhel, o kterého si bývalí kolegové z pelotonu s trochou nadsázky ani neopřeli kolo.

To vše jako následek jediné etapy, ve které Landis posunul hranici možného.

„Prostě odjel a zničil přitom naše sny,“ vrací se k 20. červenci 2006 pamětník Chris Horner, díky triumfu na Vueltě v roce 2013 nejstarší vítěz Grand Tour (povedlo se mu to v bezmála 42 letech).

Onen čtvrtek o sedm let dříve byl ale jen příkladným domestikem a svědkem velkolepé show jednoho muže.

Mohlo by to se mnou být horší. Mohl bych být Floyd Landis a probouzet se každý den jako sr*č.

Lance Armstrong

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