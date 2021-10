Finiš sezony na kostkách přinesl hradeckým cyklistům světové body

Dvousetkilometrový Ronde van Drenthe, podnik první kategorie kalendáře UCI, na kterém startovaly i nejlepší světové týmy, si ochutnala také šestice borců hradecké stáje. Nejlépe se vedlo Dominiku Neumanovi, který dokončil závod na 18. místě a získal tak 3 body do světového žebříčku cyklistické federace UCI.

„Poslední závod sezóny máme za sebou, v hodně silné konkurenci jsme obstáli. Konečně si můžeme užít zasloužené volno,“ poznamenal Neuman.

V náročném závodě v provincii Drenthe čekaly na cyklisty dlouhé sektory po kostkách, boční vítr i krátké ostré výjezdy. „Byl to těžký závod a boj o pozice od začátku až do konce. Oproti závodům druhé kategorie to bylo úplně jiné závodění a velká škola ježdění v balíku,“ popisoval průběh Neuman, „mezi třicátým a osmdesátým kilometrem jsme museli projet pěti sektory po kostkách, které měřily vždycky čtyři až pět kilometrů.“

Na kostkových sektorech došlo k několika pádům, do jednoho z nich se připletli i Jakub Otruba a Petr Kelemen, kteří ze závodu odstoupili. Peloton v dalších fázích dělil boční vítr a krátký výjezd, který cyklisté na okruzích u města Hoogeveen vyjeli hned pětkrát. „Na větru se jely terezíny a peloton se dvakrát rozdělil. Poprvé jsme se s Janem Bártou a Matějem Zahálkou udrželi v první skupině, podruhé jsme zaváhali a museli dojíždět ztrátu, která nás stála dost sil,“ pokračoval Neuman.

Závěr nejlépe zvládl Rune Herregodts z týmu Sport Vlaanderen-Baloise, který na cílové pásce udržel 13vteřinový náskok před hlavní skupinou, v níž byli nejrychlejší Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) a vítěz čtyř etap na Tour de France Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma DT). „Spurt se mi moc nepovedl. Nechal jsem se zavřít a bylo z toho osmnácté místo,“ posteskl si Neuman.

Hradecká stáj tím uzavřela sezonu, po které dojde v týmu. k některým změnám. Svůj odchod do druhodivizní španělské stáje oznámil Michal Schlegel, na odchodu do rovněž druholigového Gazpromu je Michael Kukrle a s působením v týmu i s celou kariérou se právě v Nizozemsku rozloučil Alois Kaňkovský.