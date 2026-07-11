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Finalistka z Peče celá země vaří Vackovi: Vážíme všechno, pomalu i med do čaje

Tomáš Macek

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Anežka Nováková, která vaří pro cyklistu Mathiase Vacka, se v soutěži Peče celá země dostala až do finále. | foto: ČT / Peče celá země

Co miluje Mathias Vacek, desátý muž Tour? Bílé dresy. Týmová vítězství. Nebo steaky. Ovšem co se týče jídla, vede u něj jiná pochutina. „Specifický salát, který mu dělám. S tuňákem, mozzarellou, kukuřicí, spoustou rajčat, dýňovým olejem a dýňovými semínky,“ říká Anežka Nováková.

Že je někomu její jméno povědomé? Není divu. Probojovala se do finále soutěže Peče celá země.

Sama kdysi na kole závodila. Také je partnerkou Karla Vacka, staršího bratra Mathiase. A navíc Mathiasovou kuchařkou, pokud cyklista Lidl-Treku právě není s týmem. „Jídlo je palivo,“ vysvětluje i v rozhovoru pro iDNES.cz a deník Sport.

Před Tour shodil Mathias čtyři kila. Jak dlouho jste na tom pracovali?
Od jarních klasik. Připravoval se pak doma ve vysokohorském stanu, jel na soustředění do Sierry Nevady a zase byl doma ve stanu. Zároveň dodržoval předepsanou stravu, což bylo klíčové.

To znamená?
Jsem v kontaktu s jeho týmovým nutricionistou. Ten mi posílal přesně rozpočítané výživové hodnoty, které musí jídla splňovat, a já je podle toho pro Matese vymýšlela.

Když ještě závodil Karel, samozřejmě jsem i jemu vařila zdravě, ale nebylo to na stejné úrovni jako dnes s Matesem. Karel ještě ani neměl nutricionistu nebo tabulky, podle kterých musel jíst.

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Co miluje Mathias Vacek, desátý muž Tour? Bílé dresy. Týmová vítězství. Nebo steaky. Ovšem co se týče jídla, vede u něj jiná pochutina. „Specifický salát, který mu dělám. S tuňákem, mozzarellou,...

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