Gannova olympijská výzva. Z Tokia chce medaili na silnici i na dráze

15:58

Na začátku roku se stal počtvrté mistrem světa ve stíhačce na dráze. Co pak ale Filippo Ganna předváděl na silnici, to mnozí nechápali. Vytvořil nový rekord v rychlosti časovky na Giru, kde vyhrál čtyři etapy a oblékal i dres nejlepšího vrchaře. V Imole se stal mistrem světa v silniční časovce. I on byl jednou z tváří letošního cyklistického roku. A zpomalovat nehodlá.