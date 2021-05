Jako formule 1. Ganna zase ovládl časovky Gira. A co teď? Zlata z olympiády

Je to už skoro samozřejmost. Časovka na Giru = vítězství Ganny. Čtyřiadvacetiletý Ital v ní v součtu s minulým ročníkem triumfoval už pětkrát v řadě, což se na italské Grand Tour dosud nikomu jinému nepovedlo.

Ani Eddy Merckx, ani Bernard Hinault, ani Francesco Moser a další.

Až Ganna to letos dokázal.

„Vyhrát pátou časovku v řadě je fantazie,“ líčil v cíli u milánského Dómu.

„Nejen pro mě, ale i myslím, že i pro italské fanoušky.“

Těm v neděli přichystal parádní show. „Další den, další atomový výkon Filippa Ganny,“ psal specializovaný server Velon CC a dalšími superlativy se to jen hemžilo.

„Nadpozemský výkon.“

„Je to stroj.“

„Monstrum.“

Gannův výkon v časovce mezi 22. a 28. kilometrem:



Třicetikilometrovou trať Ganna zajel za 33 minut a 48 sekund a průměrně jel rychlostí 53,8 kilometru v hodině. Obdivuhodný výkon na to, že v průběhu závodu musel zastavit a měnit kolo.

Zhruba 1500 metrů před cílem měl defekt. Bude pro něj znamenat konec nadějí? Ale kdepak. Ganna i celý jeho tým zachovali klid. Ital nejprve rukou ukázal vozidlu za sebou, že má problém. Poté rychle zastavil u kraje silnice, seskočil z kola a už už přebíral z rukou mechanika nový stroj a pokračoval v jízdě.

„Bylo to opravdu rychlé. Jako při formuli 1,“ smál se poté.

Velon CC @VelonCC Teamwork makes the dream work See how the @INEOSGrenadiers team car stayed calm under pressure to help @GannaFilippo secure Stage 21 ITT Victory ________ #Giro104 #Giro2021 #Giro https://t.co/unkS3y8N4J oblíbit odpovědět

I tak si ale myslel, že to nebude stačit. Na pár sekund úplně zastavil, poté se několik sekund musel rozjíždět, než se znovu dostal do maximálního tempa. „Když jsem projížděl cílem, myslel jsem si: Zvítězí Rémi Cavagna,“ líčil Ganna.

Francouzský šampion měl skvělou možnost. „Byl jsem ve výhodě. Když píchnete, ztratíte tak dvacet sekund,“ popisoval Cavagna. „Jenže voilà, já skončím na zemi.“

Jezdec Quick-Stepu si v jedné z posledních zatáček nepřibrzdil a ve vysoké rychlosti se vřítil do hrazení. „Na tu zatáčku jsem úplně zapomněl a vjel do ní na plný plyn,“ popisoval. „I když jsem rychle znovu nasedl na kolo, v tu chvíli už nebylo nic moc co dělat. Je to frustrující, jelo se mi dobře, cítil jsem, že bych mohl vyhrát.“

Giro d'Italia 2021 speciální příloha iDNES.cz

Do cíle Cavagna dorazil o dvanáct sekund později než Ganna. A bylo rozhodnuto. I když na startu ještě zbývali další favorité, nikdo už Itala tak neohrozil.

Ten si proto mohl poslední chvíle závodu užívat. Dal si hamburger a poté z horkého křesla sledoval, jak si jeho týmový parťák Egan Bernal přesvědčivě jede pro celkové vítězství.

„Zvládl to zkušeně. Takhle má týmový lídr jezdit časovky,“ smekl Ganna. „Pro Egana je vítězství naprosto fantastické. Je to i sen pro každý tým, musíme to pořádně oslavit.“

Právě i on měl na Kolumbijcově úspěchu velký podíl. Když se Ganna po úvodní časovce oblékl do růžového dresu, místo snahy o jeho udržení rovnou vyhlásil: „Jsem tady, abych pomohl týmu. A to udělám.“

I v nejcennějším trikotu tak byl vidět, jak na čele pelotonu táhne Bernala a spol. Když o něj poté ve čtvrté etapě při stoupání na Sestolu přišel, jeho týmové úkoly ještě narostly.

Byl to právě Ganna, kdo na rovinách a v mírnějších stoupáních neúprosným tempem deptal úniky a trhal peloton. Byl to také Ganna, kdo v jedenácté šotolinové etapě zavelel k útoku a odpáral Remka Evenepoela.

A tak by se dalo pokračovat.

LÍDR. Filippo Ganna jede v růžovém dresu během čtvrté etapy italského Gira.

I proto o něm specializovaný server Cyclingnews v průběhu Gira psal: „Záleží na úhlu pohledu, ale Ganna může být v tuhle chvíli tím nejlepším a nejplatnějším cyklistou světa.“

Dávno byly zapomenuty pochybnosti, které o něm před Girem panovaly. Na konci loňské sezony se cítil nesmírně unavený a pořádně se nemohl vzpamatovat ani na začátku letošního ročníku.

Krize pak vyvrcholila na závodě Kolem Romandie, kde v časovkách obsadil až deváté a desáté místo. „Romandie zasadila ránu mé psychice,“ líčil. „Nalomilo mě, když jsem tam dojížděl časovky s takovou ztrátou na nejlepší. Říkal jsem si, že nejsem silově připravený na Giro, byl jsem psychicky dole. Lidé tvrdili, že už nejsem konkurenceschopný. Ale když máte 70 závodních dní v roce, nemůžete být přece každý den konkurenceschopný.“

Na Giru kritiky umlčel.

PRO DALŠÍ TRIUMF. Filippo Ganna na trati zahajovací časovky na Giru.

Co ho čeká dál? „Teď myslím jen na odpočinek. Potom uvidíme,“ říká nyní. Už dříve avizoval, že má na léto nesmělý plán: na olympijských hrách v Tokiu se zúčastnit jak hromadného silničního závodu, tak časovky i dráhové stíhačky družstev.

A pokud to půjde dobře, tak ve stíhačce a na dráze zaútočit na zlato.

„Je to pro mě výzva, kterou si chci zkusit. Věřím, že na to mám,“ prohlásil.

Výkony na Giru ho v tom jen utvrdily.