Ganna, mamma mia! Dráhař nejlepším vrchařem. Co ještě ukáže?

Lídr Geraint Thomas s nakřáplou pánví doma.



Všehoschopný Ben Swift potlučený po pádu.

Ne, Ineos nezažíval moc dobré sicilské dny na italském Giru. O to víc potřeboval vzpruhu. O to víc potřeboval alespoň další etapové prvenství.

A tak bolavý Geraint Thomas z nemocnice napsal v úterý večer zprávu Filippu Gannovi. Že má jít ve středeční etapě do úniku. Že je to den pro něj. Že i přes náročné 24kilometrové stoupání v závěru může vyhrát.

„Co jiného jsem mohl dělat? Poslechl jsem příkaz kapitána!“ smál se 24letý Ital. „Jemně nám to před etapou naznačoval i Dave Brailsford. Že bychom mohli jít do úniku a mohli bychom zkusit vyhrát. Myslím, že jsem ho potěšil.“

A jak!

Italský dráhař a mistr světa v časovce vyhrál náročnou kopcovitou etapu na Giru a je momentálně králem vrchařské soutěže. Jak zvláštně to zní.

O to víc, když poslední výhra Ganny, na kterou na silnici nedosáhl v časovce, se datuje do roku 2016, kdy kraloval Paříž-Roubaix do 23 let…

„Čekal jsem dlouho, ale vyplatilo se,“ usmíval se nový italský obr.

Všechno podstatné středeční páté etapy se odehrálo na 24kilometrovém kopci Valico Monte Scuro. Ne tak prudkém, ale o to delším.

Pod ním měl Ganna spolu s dalšími sedmi kumpány z úniku k dobru jen tři minuty na peloton, což by za normálních okolností, kdyby hlavní balík pelášil na vrchol co nejrychleji, nemohlo stačit.

Jenže favoritům se tentokrát nechtělo. Žádný z cyklistů jedoucích na celkové pořadí ani nezaútočil.

Jen lehce zvýšené tempo tak drželi cyklisté Treku, Sunwebu a Quick-Stepu. I díky tomu dostal Ganna šanci předvést, co v něm je.

A ukázal toho bohatě.

Když se k němu právě z pelotonu dotáhli relativně čerství Thomas De Gendt s Einerem Rubiem, stálým tempem si pohlídal každý jejich nástup.

„Ale já třeba ten Rubiův nástup vůbec nepochopil. Celé stoupání mi seděl za zadkem, nic neřekl, ani jednou nepotáhl, když jsme únik dojížděli. Chápu, měl vepředu týmového kolegu, ale když jsme ho dojeli, nezměnilo se to. A pak najednou zaútočí? V tu chvíli už jsem ani tak nechtěl vyhrát etapu jako nenechat Rubia vyhrát,“ líčil naštvaný De Gendt. „Možná jsem měl nohy na to, abych Gannu porazil, ale pro mě bylo lepší, když vyhrál on než ten Kolumbijec.“

Filippo Ganna si jede pro druhé vítězství na Giru, tentokrát v páté etapě.

Možná i proto Ganna tomuhle duu 16 kilometrů před cílem tak lehce ujel.

Jednoduše vsedě zvýšil obrátky a po chvíli měl půlminutu k dobru. Po další už celou minutu.

„Nefungovala mi vysílačka, takže jsem netušil, jaký odstup na skupinu za mnou mám. Jel jsem tak plný plyn až do cíle. Takovou kratší časovku,“ usmíval se mistr světa v této disciplíně.

V etapě už ho nikdo neviděl.

I po celodenním 200kilometrovém úniku tak měl dost sil, aby ujel papírově lepším vrchařům Valeiru Contimu nebo Hectoru Carreterovi, kteří z ním jeli v úniku.

„Přitom původně jsem já sám do úniku ani nechtěl jít, ale se Salvatorem Pucciem jsme se do něj na poslední chvíli dostali. Celý den mi pak radil. Kdy jíst, kdy pít, abych neutrácel moc energie. Sám toho moc nevyhrál, ale na silnici je to skutečný lídr týmu, pro mě jako bratr,“ děkoval v cíli svému týmovému kolegovi.

Tu největší práci si ale odvedl sám. Ve stoupání zvládl 13 minut jet výkonem 500 wattů. Ukázal obrovský motor, díky kterému se všem svým soupeřům 16 kilometrů před cílem vzdálil.

„Původně jsme právě na Salvatora měli jet. Nikdo nečekal, že Filippo bude až takhle silný v kopcích. Teď aspoň víme, že je použitelný do všech zbývajících etap,“ usmíval se u autobusu Ineosu sportovní ředitel Dario Cioni

I proto pochopitelně na tiskové konferenci přilétla otázka: Filippo, kde jsou vaše limity?

„Počkejme, počkejme. Momentálně se stále koncentruju na svůj program, který je v tuhle chvíli daný,“ usmíval se při dotazu, jestli může v budoucnu vyhrát Grand Tour i celkově.

Tím programem myslel zlatou olympijskou medaili v časovce z Tokia.

„Ale až tenhle program dokončím, přijde čas zaměřit se na něco jiného. A na to se těším,“ vzkázal svým nadšeným fanouškům.

Na letošní Giro přijel se dvěma úkoly – získat v první etapě růžový dres a postarat se o to, aby Geraint Thomas vyhrál celý závod.

První splnil, druhý splnit nedokáže.

A tak se baví. Při 193 centimetrech a 82 kilogramech je aktuálně lídrem vrchařské soutěže a vítězem dvou etap.

Molto bene!