Cyklista Baroncini je po pádu v Polsku v umělém spánku a čeká na operaci

Autor: ,
  19:50
Italský cyklista Filippo Baroncini je po středečním pádu v závodě Kolem Polska v umělém spánku a čeká ho minimálně operace obličeje. Jeho stáj UAE Emirates-XRG v sobotu uvedla, že původně byl s mnoha zlomeninami při vědomí, ale v kómatu nyní zůstane kvůli přepravě do rodné země. Baroncini se zapletl do pádu několika jezdců včetně Mathiase Vacka ve třetí etapě.

Italský cyklista Filippo Baroncini. | foto: ČTK

Čtyřiadvacetiletý Ital má zlomeniny v obličeji, krčního obratle a klíční kosti. Z nemocnice ve Vratislavi by měl být brzy letecky přepraven do Itálie, kde specialisté rozhodnou o dalším postupu.

„Byl to hodně těžký pád. Zpočátku byla situace kritická, teď už je naštěstí stabilizovaný a udržován v umělém spánku,“ řekl manažer týmu Mauro Gianetti serveru Cyclingnews.

Vacek má po pádu v závodě Kolem Polska pět stehů, prodělal lehký otřes mozku

Zatím není jasné, zda Baroncini podstoupí i operaci obratle. „Převezeme ho do Itálie, ale čekáme, až dají lékaři svolení,“ dodal Gianetti.

Vacek po nehodě pěti cyklistů, kteří zhruba 22 km před cílem ve Walbrzychu skončili v příkopě, také odstoupil a musel do nemocnice, vyvázl nicméně bez vážnějších následků. Tržnou ránu v ústech mu lékaři sešili pěti stehy a prodělal lehký otřes mozku.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slavia vs. TepliceFotbal - 4. kolo - 9. 8. 2025:Slavia vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.12
  • 7.60
  • 20.00
Macháč vs. MannarinoTenis - 2. kolo - 9. 8. 2025:Macháč vs. Mannarino //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 2.37
  • -
  • 1.58
Sabalenková vs. VondroušováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 10. 8. 2025:Sabalenková vs. Vondroušová //www.idnes.cz/sport
10. 8. 01:00
  • 1.42
  • -
  • 2.92
Hradec Králové B vs. ZápyFotbal - 1. kolo - 10. 8. 2025:Hradec Králové B vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
10. 8. 10:15
  • 2.89
  • 3.72
  • 1.81
Liberec B vs. BenátkyFotbal - 1. kolo - 10. 8. 2025:Liberec B vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
10. 8. 10:15
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Erotická pomůcka podruhé za týden na palubovce. Hráčky se zlobí: Není to vtipné

Opakovaný vtip není vtipem. Jednoduchou poučku by teď basketbalistky působící v WNBA nejraději vtloukly do hlavy některým fanouškům. Dvakrát během pár dnů totiž musely být přerušeny zápasy kvůli...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Čeští volejbalisté postoupili na ME v příštím roce, v Norsku vyhráli 3:1

Čeští volejbalisté postoupili na mistrovství Evropy v příštím roce. V Norsku v sobotu vyhráli 3:1 na sety a s devíti body si zajistili triumf v kvalifikační skupině C bez ohledu na zbývající dva...

9. srpna 2025  20:13

ONLINE: Slavia - Teplice 0:0, místo Chorého v útoku Chytil, hraje Oscar, Zmrzlý na lavici

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté chtějí vybojovat první domácí vítězství v novém ročníku Chance Ligy. Ve 4. kole hrají s Teplicemi, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

9. srpna 2025  19:15,  aktualizováno  20:04

Cyklista Baroncini je po pádu v Polsku v umělém spánku a čeká na operaci

Italský cyklista Filippo Baroncini je po středečním pádu v závodě Kolem Polska v umělém spánku a čeká ho minimálně operace obličeje. Jeho stáj UAE Emirates-XRG v sobotu uvedla, že původně byl s mnoha...

9. srpna 2025  19:50

Rada ovládl na juniorském ME čtvrtku překážek, medaili slaví i další čtyři Češi

Česká výprava na juniorském mistrovství Evropy atletů získala dalších pět medailí. Michal Rada vyhrál v Tampere běh na 400 metrů překážek v rekordu šampionátu 48,78 sekundy, Marek Váňa ukořistil na...

9. srpna 2025  17:09,  aktualizováno  19:40

Liberec - Dukla 2:0, hosty načala obří minela brankáře, dorazil je Gabriel

Fotbalisté Liberce i ve druhém domácím utkání sezony zvítězili. V duelu 4. kola proti Dukle jim výrazně pomohl kiks hostujícího gólmana Rihardse Matrevicse, jenž neudržel v rukavicích slabou střelu...

9. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:33

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:29

Zlín - Ml. Boleslav 3:2, nováček na prvním místě. Zábavný duel rozsekl gól Koubka

Ligový nováček na prvním místě. Fotbalový Zlín potřetí od začátku sezony zvítězil, tentokrát přehrál 3:2 soupeře z Mladé Boleslavi. V nejvyšší soutěži zůstává neporažený a v neúplné tabulce odskočil...

9. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:21

Cyklista Neuman vyhrál obě etapy závodu Kolem Sikulska, porazil řeckého mistra

Český cyklista Dominik Neuman vyhrál závod druhé kategorie UCI Kolem Sikulska v Rumunsku. Devětadvacetiletý jezdec české stáje ATT Investments ovládl první i druhou etapu a celkově zvítězil o osm...

9. srpna 2025  18:10

ONLINE: Oktagon na Štvanici. První české vítězství! Novou posilou je Buday z UFC

Sledujeme online

Oktagon se po dvouleté pauze vrací na pražský ostrov Štvanice. Od 18:30 je na programu deset zápasů a v nich pětice českých bojovníků. Galavečer MMA sledujte v podrobné online reportáži.

9. srpna 2025  17:59

Trápení Martincové pokračuje. Poraněné koleno ji opět nepustí na kurty

Tenistku Terezu Martincovou čeká další dlouhá pauza. Rok po operaci má opět potíže s kolenem, v posledním zápase kvalifikace na antukovém turnaji v Lipsku se zranila a natrhla si vnější postranní...

9. srpna 2025  16:05

Kvůli údajnému týrání Rybakinové čelil vyšetřování, teď se kouč může vrátit

Bývalý trenér tenistky Jeleny Rybakinové Stefano Vukov může znovu působit na okruhu WTA. Ženská tenisová asociace oznámila, že zrušila jeho předběžnou suspendaci a chorvatský kouč může opět získat...

9. srpna 2025  15:40

Basketbalisté hledají podkošovou sílu, do přípravy na ME povolali Svobodu z Písku

Pivot Martin Svoboda z Písku doplnil kádr české basketbalové reprezentace v přípravě na mistrovství Evropy v Rize. Národní tým v tiskové zprávě uvedl, že se připojí v neděli v Poděbradech. Na pozici...

9. srpna 2025  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.