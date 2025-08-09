Cyklista Baroncini je po pádu v Polsku v umělém spánku a čeká na operaci

Čtyřiadvacetiletý Ital má zlomeniny v obličeji, krčního obratle a klíční kosti. Z nemocnice ve Vratislavi by měl být brzy letecky přepraven do Itálie, kde specialisté rozhodnou o dalším postupu.
„Byl to hodně těžký pád. Zpočátku byla situace kritická, teď už je naštěstí stabilizovaný a udržován v umělém spánku,“ řekl manažer týmu Mauro Gianetti serveru Cyclingnews.
Vacek má po pádu v závodě Kolem Polska pět stehů, prodělal lehký otřes mozku
Zatím není jasné, zda Baroncini podstoupí i operaci obratle. „Převezeme ho do Itálie, ale čekáme, až dají lékaři svolení,“ dodal Gianetti.
Vacek po nehodě pěti cyklistů, kteří zhruba 22 km před cílem ve Walbrzychu skončili v příkopě, také odstoupil a musel do nemocnice, vyvázl nicméně bez vážnějších následků. Tržnou ránu v ústech mu lékaři sešili pěti stehy a prodělal lehký otřes mozku.