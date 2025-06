Fiala chce dostat Tour de France do Česka. Vláda jmenovala pracovní skupinu

„Je to unikátní příležitost, abychom posílili postavení České republiky v oblasti mezinárodního sportu,“ uvedl Fiala. Pracovní skupina vedená Šebkem je podle něj složena z odborníků se zkušeností s pořádáním velkých sportovních akcí, a to jak ze státní správy, sportovního prostředí či ze samospráv. „Skupina se bude intenzivně věnovat snaze dosáhnout toho, aby nám byla úvodní etapa Tour de France v příštích letech přidělena,“ dodal Fiala.

Líbil by se vám začátek slavné Tour de France v České republice? celkem hlasů: 456 Ano 61 %(277 hlasů) Ne 34 %(156 hlasů) Nevím 0 %(1 hlas) Je mi to jedno, cyklistiku nesleduji 5 %(22 hlasů)

Hospodářské noviny (HN) ve středu uvedly, že se kvůli možnému startu Tour de France v Česku v polovině února s Fialou a dalšími představiteli státu sešel ředitel Tour Christian Prudhomme. Česko by mohlo start závodu hostit v roce 2030, náklady jsou odhadovány na 700 až 800 milionů korun. Stát kvůli tomu hledá zdroje v soukromé sféře.

Podle podkladů pro zasedání vlády by Grand Départ měl vzhledem k popularitě Tour de France „obrovský pozitivní dopad na domácí i příjezdový cestovní ruch“ a „značně by posílily méně navštěvované regiony“, uvedly HN. Start závodu by mohl být na Staroměstském náměstí v Praze, další dvě etapy by mířily na jihozápad.

Fiala před měsícem řekl, že Česko je na jednání o uspořádání Grand Départ připravené. O plánu se v české cyklistice mluví už několik let, klíčová je pro něj právě podpora vlády a krajů.

Žádný z trojice elitních etapových cyklistických závodů Grand Tour, kam vedle Tour de France patří Giro d’Italia a Vuelta, do tuzemska dosud nezavítal. Tour de France ale mimo Francii startovala mnohokrát. Za poslední desetiletí dokonce výrazně převažovaly začátky mimo francouzskou půdu, na níž se startovalo naposledy v roce 2021 a znovu kompletně po francouzském území se Tour de France pojede letos. Odstartuje 5. července v Lille a peloton během 21 etap absolvuje 3320 kilometrů.