Lidl-Trek hlásí zvučnou posilu. Po životní sezoně k Vackovi přestupuje Gall

Příchod osmadvacetiletého vrchaře od nové sezony oznámil německý tým na webu jen dva dny poté, co Gall skončil na třítýdenní Vueltě celkově třetí. Na květnovém Giru byl druhý.
Do Lidl-Treku odejde Gall ze stáje Decathlon. Největší dílčí úspěch prožil vítězstvím v královské etapě Tour de France v červenci roku 2023. V novém angažmá získal smlouvu na tři roky. Spolu s Gallem přijde do týmu k českému šampionovi Vackovi a spol. z Decathlonu také další Rakušan Gregor Mühberger, vítěz letošního etapáku Kolem Rakouska.
„Felix vyzrál v lídra na celkové pořadí a je fascinující sledovat, jak se každou sezonou posouvá. Letos prokázal, že patří k absolutní světové špičce i mezi vážné kandidáty na stupně vítězů v závodech Grand Tour. Věříme však, že to nejlepší má teprve před sebou,“ řekl výkonný ředitel týmu Andy Schleck.