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Lidl-Trek hlásí zvučnou posilu. Po životní sezoně k Vackovi přestupuje Gall

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  10:17
Felix Gall ve 20. etapě Gira.

Felix Gall ve 20. etapě Gira. | foto: AP

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Novým kolegou českého cyklisty Mathiase Vacka v elitní stáji Lidl-Trek bude Rakušan Felix Gall, jenž vybojoval stupně vítězů na letošním Giru d'Italia i Vueltě.

Příchod osmadvacetiletého vrchaře od nové sezony oznámil německý tým na webu jen dva dny poté, co Gall skončil na třítýdenní Vueltě celkově třetí. Na květnovém Giru byl druhý.

Do Lidl-Treku odejde Gall ze stáje Decathlon. Největší dílčí úspěch prožil vítězstvím v královské etapě Tour de France v červenci roku 2023. V novém angažmá získal smlouvu na tři roky. Spolu s Gallem přijde do týmu k českému šampionovi Vackovi a spol. z Decathlonu také další Rakušan Gregor Mühberger, vítěz letošního etapáku Kolem Rakouska.

„Felix vyzrál v lídra na celkové pořadí a je fascinující sledovat, jak se každou sezonou posouvá. Letos prokázal, že patří k absolutní světové špičce i mezi vážné kandidáty na stupně vítězů v závodech Grand Tour. Věříme však, že to nejlepší má teprve před sebou,“ řekl výkonný ředitel týmu Andy Schleck.

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