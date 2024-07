Chtěl vzdát a odjet, na protest. Jak se rodilo první double Giro-Tour

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Tadeje Pogačara dělí poslední dva dny od zápisu do exkluzivního klubu vyvolených cyklistů. Do klubu sdružujícího muže, kteří dosáhli na tolik ceněné double Giro - Tour. Pouhým sedmi se to před ním podařilo. A už příběh historicky prvního double, které peloton kdy zažil, je podivuhodným vyprávěním o střetu dvou velikánů, jejichž rivalita vešla do dějin.