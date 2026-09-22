Doufá, že její výsledek inspiruje další ženy v zemi, které vládne radikální islámské hnutí Tálibán.
„Narodila jsem se v zemi, kde jsou ženy, které mají sny, napadány. Mám velkou radost, že jsem se tomu dokázala postavit,“ citovala agentura AFP Hašímíovou, jež nestačila jen na Číňanku Kuo Li, s kterou prohrála ve finiši.
„Doufám, že příští generace bude moci závodit na Asijských hrách a reprezentovat svou zemi beze strachu,“ prohlásila třiadvacetiletá cyklistka, která začínala s cyklistikou po boku své sestry Yulduz, která v závodě obsadila 29. místo.
Historic Silver for #Afghanistan!— Sharareh Sarwari🇦🇫 (@ShararehSarwari) September 22, 2026
Fariba Hashimi wins silver at the 2026 Asian Games, becoming the first #Afghan_woman ever to win an Asian Games medal. 🇦🇫 pic.twitter.com/BC1KFBtQpD
Pro Afghánistán získala Hašímíová devatenáctou medaili v historii Asijských her, ale je první ženou, které se to povedlo. Navíc uspěla v celosvětově rozšířeném sportu, zatímco její předchůdci se prosadili na stupně vítězů v bojových sportech, zápasu či kriketu.
Hašímíová startovala už na olympiádě v Paříži a na mistrovství světa v Curychu předloni dojela sedmá v závodě s hromadným startem žen do 23 let. Žije v Itálii, kde závodí za profesionální tým Vini Fantini-BePink. Na Asijských hrách si ale musela poradit bez obvyklého servisu.
„Mechanika tu nemáme. Sice s námi přijel člověk z národního svazu, ale ten jen řídí auto. Kola si seřizujeme a myjeme samy. Musím poděkovat japonskému týmu. Byli moc hodní a pomohli mi kolo připravit,“ uvedla Hašímíová.
Z rodné země uprchly se sestrou v roce 2021, kdy se vrátil k moci Tálibán, který prosazuje přísný výklad islámu a zakázal ženám sportovat či vykonávat určitá povolání. „Vzali nám svobodu, vzali nám všechno,“ prohlásila Hašímíová. „Stříbrná medaile je důkazem houževnatosti afghánských žen a mám z ní obrovskou radost. Nejsem sama. Vím, že za mnou stojí miliony žen z různých zemí, které mají stejné sny a podporují mě,“ uvedla.