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Vydávala se za kluka, teď afghánská cyklistka slaví medaili navzdory Tálibánu

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  14:11

Fariba Hašímíová na Giru. | foto: Profimedia.cz

O historický úspěch afghánských sportovkyň se postarala na Asijských hrách v Japonsku cyklistka Fariba Hašímíová, která skončila druhá v silničním závodě s hromadným startem. V začátcích se musela převlékat za muže, aby mohla ve své vlasti jezdit, a trénovala na vypůjčeném kole.

Doufá, že její výsledek inspiruje další ženy v zemi, které vládne radikální islámské hnutí Tálibán.

„Narodila jsem se v zemi, kde jsou ženy, které mají sny, napadány. Mám velkou radost, že jsem se tomu dokázala postavit,“ citovala agentura AFP Hašímíovou, jež nestačila jen na Číňanku Kuo Li, s kterou prohrála ve finiši.

„Doufám, že příští generace bude moci závodit na Asijských hrách a reprezentovat svou zemi beze strachu,“ prohlásila třiadvacetiletá cyklistka, která začínala s cyklistikou po boku své sestry Yulduz, která v závodě obsadila 29. místo.

Pro Afghánistán získala Hašímíová devatenáctou medaili v historii Asijských her, ale je první ženou, které se to povedlo. Navíc uspěla v celosvětově rozšířeném sportu, zatímco její předchůdci se prosadili na stupně vítězů v bojových sportech, zápasu či kriketu.

Hašímíová startovala už na olympiádě v Paříži a na mistrovství světa v Curychu předloni dojela sedmá v závodě s hromadným startem žen do 23 let. Žije v Itálii, kde závodí za profesionální tým Vini Fantini-BePink. Na Asijských hrách si ale musela poradit bez obvyklého servisu.

„Mechanika tu nemáme. Sice s námi přijel člověk z národního svazu, ale ten jen řídí auto. Kola si seřizujeme a myjeme samy. Musím poděkovat japonskému týmu. Byli moc hodní a pomohli mi kolo připravit,“ uvedla Hašímíová.

Z rodné země uprchly se sestrou v roce 2021, kdy se vrátil k moci Tálibán, který prosazuje přísný výklad islámu a zakázal ženám sportovat či vykonávat určitá povolání. „Vzali nám svobodu, vzali nám všechno,“ prohlásila Hašímíová. „Stříbrná medaile je důkazem houževnatosti afghánských žen a mám z ní obrovskou radost. Nejsem sama. Vím, že za mnou stojí miliony žen z různých zemí, které mají stejné sny a podporují mě,“ uvedla.

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