Troufalý návrh k Tour. Chcete vidět Pogačara na Alpe d’Huez? Tak si zaplaťte

S tím návrhem přišel v pořadu televizní společnosti RMC Sport bývalý manažer stáje B&B Jérome Pineau. Reagoval tak na neustálé stesky profitýmů, že nedostávají nic z obrovských zisků, které každoročně organizátoři Tour generují.
„Některé lidi tím možná šokuji, ale budeme mít příští rok dvě etapy končící na Alpe d’Huez. Tak pojďme zprivatizovat posledních pět kilometrů stoupání,“ vyzval. „Zpoplatněme tam divákům vstup a vydělané peníze rozdělme mezi týmy.“
Pineau tím chce řešit i neustále se zvětšující propast mezi nejbohatšími stájemi, jako jsou UAE, Visma či Lidl–Trek, a těmi, které mají roční rozpočet poloviční i menší. „Protože pokud našemu sportu budou dominovat třeba jen dva týmy, čeká nás nuda,“ upozorňuje.
Na Tour i na dalších top závodech už existují VIP sekce v prostoru cíle, kam jsou zváni sponzoři, ale kam si může koupit za značný obnos vstupenku i prostý lid. „Jenže kdo si z nich na Tour ponechává veškeré příjmy? Samozřejmě, že organizátoři ze společnosti ASO. Náš tým jim dokonce musel zaplatit, aby tam mohl při závodě pozvat své hosty,“ podotkl Pineau. „Cyklisté, kteří se VIP hostům o celou tu show starají, z těch peněz nemají nic.“
Právě jeho druhodivizní tým B&B Hotels patřil mezi ty, které v posledních letech zkrachovaly, když pro něj nesehnal finanční podporu. Teď se snaží alespoň pomoci dalším, kteří se ocitli na hraně přežití.
Přesto není příliš pravděpodobné, že se návrh na zpoplatnění nejslavnějších stoupání uchytí. Cyklistika by totiž přišla o výsadu, kterou se vždy chlubila. „Jsme poslední velký sport, co je zdarma, v čemž spočívá jedna ze silných stránek cyklistiky. A tak by to mělo zůstat,“ soudí Marc Madiot, manažer worldtourové stáje Groupama-FDJ.
Ohromujícími davy diváků podél tratí se profipeloton od nepaměti chlubil. Například při památné bitvě Anquetila s Poulidorem na Puy de Dome při Tour 1964 obklopilo podle listu L’Equipe závěrečně stoupání půl milionu fanoušků.
„Cyklistika by ztratila své kouzlo, kdyby byla pro diváky placená. Její fanouškovská komunita je jiná než ta fotbalová,“ soudí český mistr Mathias Vacek. „Jistě, kdyby se takhle vybrané peníze rozdělily mezi stáje, dávalo by to smysl. Ale kolik fanoušků by si pak za místo na posledních pěti kilometrech chtělo zaplatit? Spíš by to dopadlo tak, že na šestém kilometru pod cílem by jich bylo mnohonásobně víc.“
Madiot má v souvislosti s podfinancováním některých týmů jiný návrh. Souvisí se skutečností, že stáje registrované ve Francii čelí odlišné finanční realitě než v jiných zemích.
Zatímco mnoho jezdců World Tour pracuje coby osoby samostatně výdělečně činné, jezdci francouzských stájí mají status zaměstnance na plný úvazek a týmy za ně platí sociální a penzijní pojištění.
„Proč nezačneme uvažovat o tom, že by všechny worldtourové týmy měly sídlo ve Švýcarsku, abychom dosáhli jednotných sociálních nákladů?“ říká Madiot.
Jenomže také tato vize nejspíš zůstane jen přáním.
Šéf Groupamy si tudíž asi i napříště povzdechne: „Pokud za vaší stájí nestojí arabští emíři nebo státní sponzoři, je dnes těžké v pelotonu existovat. Cyklistika dřív byla populární sport pro dělníky a farmáře. Nyní se stává sportem pro bohaté.“